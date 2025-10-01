В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет

Чёрная мамба — одна из самых опасных змей на планете. Её яд давно изучается учёными, но новое исследование австралийских специалистов показало: он куда сложнее и коварнее, чем считалось раньше. Открытие может изменить подход к разработке противоядий и медицинской помощи при укусах змей.
Команда учёных Университета Квинсленда обнаружила, что яды трёх видов мамб — чёрной, западной зелёной и мамбы Джеймса — атакуют нервную систему сразу по двум направлениям.
Профессор Брайан Фрай пояснил, что ранее специалисты думали о классическом сценарии: яд вызывает вялый паралич, блокируя передачу нервных импульсов к мышцам. Противоядия были рассчитаны именно на этот механизм. Но оказалось, что токсины также поражают пресинаптические рецепторы, провоцируя спастический паралич.
"Чёрная мамба, западная зелёная мамба и мамба Джеймса не просто используют одну форму химического оружия, они наносят скоординированный удар по двум разным точкам в нервной системе", — сказал профессор Фрай.
Это объясняет странный клинический эффект: после введения противоядия пациент сначала идёт на поправку, но затем у него начинаются болезненные спазмы.
До сих пор считалось, что только восточная зелёная мамба способна вызывать спастический паралич. Новая работа показала: опасность гораздо шире.
Укусы мамбы ежегодно становятся причиной около 30 000 смертей в странах Африки к югу от Сахары. В условиях, где медицинская помощь ограничена, эффективность противоядий может решать судьбы тысяч людей.
"Мы не ожидали, что противоядие нейтрализует лишь часть воздействия яда, а вторая — остаётся активной", — отметил один из авторов исследования, кандидат наук Ли Джонс.
Учёные также выявили различия в токсичности яда у змей из разных регионов. Так, чёрные мамбы в Кении и Южной Африке могут иметь разные характеристики, что осложняет создание универсальных противоядий.
По словам профессора Фрая, необходимо разрабатывать более точные противоядия, учитывающие двойное воздействие токсинов. Это позволит врачам принимать решения быстрее и эффективнее, а также адаптировать лечение под особенности региона.
"Выявив недостатки существующих противоядий и изучив весь спектр действия яда, мы сможем разработать научно обоснованную помощь при укусах змей", — подчеркнул профессор Фрай.
Исследование, опубликованное в журнале Toxins, показывает, что подход к терапии укусов ядовитых змей нуждается в пересмотре.
Уточнения
Чёрная ма́мба (лат. Dendroaspis polylepis) — ядовитая змея, распространённая в Африке. Обитает в полузасушливых районах центральной, восточной и южной части континента — главным образом в саваннах и редколесьях, где ведёт наземный образ жизни, изредка забираясь на деревья и кустарники.
Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.