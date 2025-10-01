В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Чёрная мамба — одна из самых опасных змей на планете. Её яд давно изучается учёными, но новое исследование австралийских специалистов показало: он куда сложнее и коварнее, чем считалось раньше. Открытие может изменить подход к разработке противоядий и медицинской помощи при укусах змей.

змея чёрная мамба
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
змея чёрная мамба

Двойной удар яда

Команда учёных Университета Квинсленда обнаружила, что яды трёх видов мамб — чёрной, западной зелёной и мамбы Джеймса — атакуют нервную систему сразу по двум направлениям.

Профессор Брайан Фрай пояснил, что ранее специалисты думали о классическом сценарии: яд вызывает вялый паралич, блокируя передачу нервных импульсов к мышцам. Противоядия были рассчитаны именно на этот механизм. Но оказалось, что токсины также поражают пресинаптические рецепторы, провоцируя спастический паралич.

"Чёрная мамба, западная зелёная мамба и мамба Джеймса не просто используют одну форму химического оружия, они наносят скоординированный удар по двум разным точкам в нервной системе", — сказал профессор Фрай.

Это объясняет странный клинический эффект: после введения противоядия пациент сначала идёт на поправку, но затем у него начинаются болезненные спазмы.

Почему это открытие важно

До сих пор считалось, что только восточная зелёная мамба способна вызывать спастический паралич. Новая работа показала: опасность гораздо шире.

Укусы мамбы ежегодно становятся причиной около 30 000 смертей в странах Африки к югу от Сахары. В условиях, где медицинская помощь ограничена, эффективность противоядий может решать судьбы тысяч людей.

"Мы не ожидали, что противоядие нейтрализует лишь часть воздействия яда, а вторая — остаётся активной", — отметил один из авторов исследования, кандидат наук Ли Джонс.

Учёные также выявили различия в токсичности яда у змей из разных регионов. Так, чёрные мамбы в Кении и Южной Африке могут иметь разные характеристики, что осложняет создание универсальных противоядий.

Что это значит для медицины

По словам профессора Фрая, необходимо разрабатывать более точные противоядия, учитывающие двойное воздействие токсинов. Это позволит врачам принимать решения быстрее и эффективнее, а также адаптировать лечение под особенности региона.

"Выявив недостатки существующих противоядий и изучив весь спектр действия яда, мы сможем разработать научно обоснованную помощь при укусах змей", — подчеркнул профессор Фрай.

Исследование, опубликованное в журнале Toxins, показывает, что подход к терапии укусов ядовитых змей нуждается в пересмотре.

Уточнения

Чёрная ма́мба (лат. Dendroaspis polylepis) — ядовитая змея, распространённая в Африке. Обитает в полузасушливых районах центральной, восточной и южной части континента — главным образом в саваннах и редколесьях, где ведёт наземный образ жизни, изредка забираясь на деревья и кустарники.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
