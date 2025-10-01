MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

В конце сентября 2025 года крупнейшая судоходная компания мира MSC Mediterranean Shipping Company вновь подтвердила свою позицию — не использовать Северный морской путь (СМП) для коммерческих перевозок.
Эта политика основана на экологических рисках и эксплуатационных сложностях маршрута. Между тем китайские операторы всё активнее развивают арктическое судоходство, превращая этот регион в арену геополитических и экономических интересов.
MSC последовательно выступает против коммерческого использования СМП. По словам компании:
СМП недостаточно развит для безопасного судоходства - навигация осложнена климатическими условиями и слабой инфраструктурой.
Экологические угрозы - рост перевозок может разрушить хрупкие арктические экосистемы и ледовые покровы.
Нет эксплуатационных причин для использования маршрута — у MSC достаточно возможностей перевозить грузы традиционными путями.
В то время как MSC и другие западные операторы избегают Арктики, китайские компании активно осваивают СМП:
NewNew Shipping выполнила 13 рейсов в 2024 году.
Контейнеровоз Istanbul Bridge прошёл маршрут за рекордные 6 дней, доставив груз из Санкт-Петербурга в Циндао за 25 дней — почти вдвое быстрее, чем через Суэцкий канал.
Haijie Shipping запускает арктический экспресс "Китай-Европа" с 18-дневным транзитом, связывающим Китай с крупнейшими портами Европы.
Планы включают строительство пяти ледокольных контейнеровозов класса Arc7, способных работать даже зимой с ледокольным сопровождением.
Экологические организации, включая Ocean Conservancy, предупреждают:
Арктика нагревается в 2-3 раза быстрее, чем остальная планета.
Летние морские льды сокращаются, меняя экосистемы и образ жизни коренных народов.
Увеличение судоходства повышает риск загрязнения, включая разливы топлива и выбросы сажи, ускоряющей таяние льда.
Инициатива "Корпоративная клятва против арктического судоходства", подписанная MSC, Maersk, CMA CGM, Evergreen и другими, призывает к запрету использования тяжёлого топлива и к объявлению Центральной Арктики особо уязвимым районом.
MSC: крупнейшая судоходная компания мира, отказалась от СМП.
Китайские компании: активно увеличивают объёмы перевозок, строят новые суда ледового класса.
Скорость маршрута: 18-25 дней против 40-50 через Суэцкий канал.
Экология: Арктика нагревается в 2-3 раза быстрее планеты.
Инициативы: Ocean Conservancy и добровольные корпоративные клятвы.
Почему MSC отказывается от Северного морского пути?
Из-за экологических рисков, сложностей навигации и отсутствия необходимости для бизнеса.
Почему Китай активно использует СМП?
Маршрут сокращает время доставки почти вдвое и открывает новые возможности для контроля над арктическими перевозками.
Какие экологические риски связаны с арктическим судоходством?
Разрушение льдов, выбросы сажи, загрязнение морской среды и угроза экосистемам и коренным народам.
Северный морской путь — это одновременно символ глобального потепления и точка напряжения между экономикой и экологией. Пока MSC и её западные партнёры сохраняют верность "зелёным" обязательствам, Китай делает ставку на скорость и стратегические выгоды. Итог этой конкуренции во многом определит будущее глобальной логистики и судьбу Арктики.
