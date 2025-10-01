Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сергей Соседов разоблачает: Анна Седокова утратила то, что когда-то делало её любимицей публики
Собчак назвала вероятную причину отставки директора МХАТ Кехмана: причём тут Пиотровский
Лавр в землю — урожай наверх: осенний приём, который весной работает как волшебство
Эффект есть, но не вечный: правда о лазерном омоложении кожи
Москва больше не решает: вот какие города стали золотой жилой для бизнеса, оставив столицу позади
За кулисами Турецкого потока: почему Болгария планирует обрубить газовую нить
Китайские кроссоверы наизнанку: реальные отзывы, первые ржавые швы и провал на вторичке
Чип за 150 рублей решит судьбу питомцев: Россия готовит революцию для кошек и собак
Кремовый, густой, красный или белый: фасолевый суп, который превращает дождливый вечер в праздник

MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

4:05
Наука

В конце сентября 2025 года крупнейшая судоходная компания мира MSC Mediterranean Shipping Company вновь подтвердила свою позицию — не использовать Северный морской путь (СМП) для коммерческих перевозок.

Арктика
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арктика

Эта политика основана на экологических рисках и эксплуатационных сложностях маршрута. Между тем китайские операторы всё активнее развивают арктическое судоходство, превращая этот регион в арену геополитических и экономических интересов.

Позиция MSC

MSC последовательно выступает против коммерческого использования СМП. По словам компании:

  • СМП недостаточно развит для безопасного судоходства - навигация осложнена климатическими условиями и слабой инфраструктурой.

  • Экологические угрозы - рост перевозок может разрушить хрупкие арктические экосистемы и ледовые покровы.

  • Нет эксплуатационных причин для использования маршрута — у MSC достаточно возможностей перевозить грузы традиционными путями.

Китайские амбиции

В то время как MSC и другие западные операторы избегают Арктики, китайские компании активно осваивают СМП:

  • NewNew Shipping выполнила 13 рейсов в 2024 году.

  • Контейнеровоз Istanbul Bridge прошёл маршрут за рекордные 6 дней, доставив груз из Санкт-Петербурга в Циндао за 25 дней — почти вдвое быстрее, чем через Суэцкий канал.

  • Haijie Shipping запускает арктический экспресс "Китай-Европа" с 18-дневным транзитом, связывающим Китай с крупнейшими портами Европы.

Планы включают строительство пяти ледокольных контейнеровозов класса Arc7, способных работать даже зимой с ледокольным сопровождением.

Экологические аспекты

Экологические организации, включая Ocean Conservancy, предупреждают:

  • Арктика нагревается в 2-3 раза быстрее, чем остальная планета.

  • Летние морские льды сокращаются, меняя экосистемы и образ жизни коренных народов.

  • Увеличение судоходства повышает риск загрязнения, включая разливы топлива и выбросы сажи, ускоряющей таяние льда.

Инициатива "Корпоративная клятва против арктического судоходства", подписанная MSC, Maersk, CMA CGM, Evergreen и другими, призывает к запрету использования тяжёлого топлива и к объявлению Центральной Арктики особо уязвимым районом.

Факты

  • MSC: крупнейшая судоходная компания мира, отказалась от СМП.

  • Китайские компании: активно увеличивают объёмы перевозок, строят новые суда ледового класса.

  • Скорость маршрута: 18-25 дней против 40-50 через Суэцкий канал.

  • Экология: Арктика нагревается в 2-3 раза быстрее планеты.

  • Инициативы: Ocean Conservancy и добровольные корпоративные клятвы.

FAQ

Почему MSC отказывается от Северного морского пути?
Из-за экологических рисков, сложностей навигации и отсутствия необходимости для бизнеса.

Почему Китай активно использует СМП?
Маршрут сокращает время доставки почти вдвое и открывает новые возможности для контроля над арктическими перевозками.

Какие экологические риски связаны с арктическим судоходством?
Разрушение льдов, выбросы сажи, загрязнение морской среды и угроза экосистемам и коренным народам.

Северный морской путь — это одновременно символ глобального потепления и точка напряжения между экономикой и экологией. Пока MSC и её западные партнёры сохраняют верность "зелёным" обязательствам, Китай делает ставку на скорость и стратегические выгоды. Итог этой конкуренции во многом определит будущее глобальной логистики и судьбу Арктики.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Домашние животные
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Последние материалы
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Чип за 150 рублей решит судьбу питомцев: Россия готовит революцию для кошек и собак
Кремовый, густой, красный или белый: фасолевый суп, который превращает дождливый вечер в праздник
Фитолампы летят на свалку: рассаду качает болтушка, от которой стебли толще пальца
Не рискуйте здоровьем: 5 шагов, чтобы ваши лекарства пережили отпуск
Осень решает судьбу урожая: как правильно подготовить почву и деревья к морозам, чтобы весной не потерять всё
Банки не дремлют: Смольянинов** едва успел погасить старые долги, как появились новые — что его ждёт
Старение можно замедлить: привычки, которые уменьшают биологический возраст на годы
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Фитнес без молочки: миф о невозможности роста мышц рухнул — вот что едят профи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.