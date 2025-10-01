MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути

4:05 Your browser does not support the audio element. Наука

В конце сентября 2025 года крупнейшая судоходная компания мира MSC Mediterranean Shipping Company вновь подтвердила свою позицию — не использовать Северный морской путь (СМП) для коммерческих перевозок.

Фото: unsplash.com by Anders Jildén, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арктика

Эта политика основана на экологических рисках и эксплуатационных сложностях маршрута. Между тем китайские операторы всё активнее развивают арктическое судоходство, превращая этот регион в арену геополитических и экономических интересов.

Позиция MSC

MSC последовательно выступает против коммерческого использования СМП. По словам компании:

СМП недостаточно развит для безопасного судоходства - навигация осложнена климатическими условиями и слабой инфраструктурой.

Экологические угрозы - рост перевозок может разрушить хрупкие арктические экосистемы и ледовые покровы.

Нет эксплуатационных причин для использования маршрута — у MSC достаточно возможностей перевозить грузы традиционными путями.

Китайские амбиции

В то время как MSC и другие западные операторы избегают Арктики, китайские компании активно осваивают СМП:

NewNew Shipping выполнила 13 рейсов в 2024 году.

Контейнеровоз Istanbul Bridge прошёл маршрут за рекордные 6 дней, доставив груз из Санкт-Петербурга в Циндао за 25 дней — почти вдвое быстрее, чем через Суэцкий канал.

Haijie Shipping запускает арктический экспресс "Китай-Европа" с 18-дневным транзитом, связывающим Китай с крупнейшими портами Европы.

Планы включают строительство пяти ледокольных контейнеровозов класса Arc7, способных работать даже зимой с ледокольным сопровождением.

Экологические аспекты

Экологические организации, включая Ocean Conservancy, предупреждают:

Арктика нагревается в 2-3 раза быстрее , чем остальная планета.

Летние морские льды сокращаются, меняя экосистемы и образ жизни коренных народов.

Увеличение судоходства повышает риск загрязнения, включая разливы топлива и выбросы сажи, ускоряющей таяние льда.

Инициатива "Корпоративная клятва против арктического судоходства", подписанная MSC, Maersk, CMA CGM, Evergreen и другими, призывает к запрету использования тяжёлого топлива и к объявлению Центральной Арктики особо уязвимым районом.

Факты

MSC : крупнейшая судоходная компания мира, отказалась от СМП.

Китайские компании : активно увеличивают объёмы перевозок, строят новые суда ледового класса.

Скорость маршрута : 18-25 дней против 40-50 через Суэцкий канал.

Экология : Арктика нагревается в 2-3 раза быстрее планеты.

Инициативы: Ocean Conservancy и добровольные корпоративные клятвы.

FAQ

Почему MSC отказывается от Северного морского пути?

Из-за экологических рисков, сложностей навигации и отсутствия необходимости для бизнеса.

Почему Китай активно использует СМП?

Маршрут сокращает время доставки почти вдвое и открывает новые возможности для контроля над арктическими перевозками.

Какие экологические риски связаны с арктическим судоходством?

Разрушение льдов, выбросы сажи, загрязнение морской среды и угроза экосистемам и коренным народам.

Северный морской путь — это одновременно символ глобального потепления и точка напряжения между экономикой и экологией. Пока MSC и её западные партнёры сохраняют верность "зелёным" обязательствам, Китай делает ставку на скорость и стратегические выгоды. Итог этой конкуренции во многом определит будущее глобальной логистики и судьбу Арктики.