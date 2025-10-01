Китай построил магнит-монстра: его поле оказалось сильнее земного в сотни тысяч раз и обещает энергетическую революцию

Китайские учёные установили новый мировой рекорд в области физики — они создали устойчивое магнитное поле силой 351 000 гаусс, что почти в 700 тысяч раз превышает магнитное поле Земли. Эксперимент прошёл в Институте физики плазмы Китайской академии наук в Хэфэе, где при помощи полностью сверхпроводящего магнита удалось достичь невиданной ранее стабильности и мощности.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сверхпроводящий магнит в лаборатории

Как это работает

Сверхпроводящие магниты создаются из катушек, намотанных сверхпроводящими проводами, которые способны передавать огромные токи без потерь энергии. Это даёт возможность формировать поля колоссальной интенсивности. В новой установке китайские инженеры соединили высокотемпературные и низкотемпературные сверхпроводящие катушки, что позволило добиться рекордных показателей.

Экспериментальная система проработала стабильно в течение получаса, после чего её безопасно отключили. Предыдущий рекорд составлял 323 500 гаусс.

Зачем нужен такой магнит

Подобные установки имеют практическое значение прежде всего в области термоядерного синтеза. Чтобы удерживать высокотемпературную плазму, необходимо мощное магнитное поле — своего рода "клетка", которая не позволяет раскалённому веществу разрушить реактор. Чем сильнее и устойчивее поле, тем ближе человечество к созданию безопасных и эффективных термоядерных электростанций.

Таблица: где применяются сверхпроводящие магниты

Область применения Роль сверхпроводящих магнитов Перспективы Термоядерный синтез Создание "магнитной клетки" для удержания плазмы Чистая и безопасная энергия Космические технологии Электромагнитные двигатели для космических аппаратов Ускорение полётов и снижение затрат Магнитная левитация Поезда на магнитной подушке Быстрый и экологичный транспорт Передача энергии Линии электропередач без потерь Экономия до 15 % мировой энергии Медицина (МРТ) Сильные поля для томографии Компактные и дешёвые установки Наука (коллайдеры, синхротроны) Управление частицами и создание мощных ускорителей Новые эксперименты и открытия

Мнение экспертов

"Китай сейчас стал научной державой номер один. Работы по сверхпроводимости — это прорывное направление. Потери электроэнергии из-за сопротивления составляют около 15 %. С появлением комнатных сверхпроводников они исчезнут полностью. Это даст гигантскую экономию", — отметил профессор Сколтеха Артём Оганов.

Учёный добавил, что в будущем такие технологии позволят удешевить и упростить технику — от коллайдеров до бытовых установок МРТ, которые смогут стать портативными.

Достижение китайских исследователей открывает новую страницу в науке о сверхпроводимости. Их рекордный магнит — это не только шаг к практическому термоядерному синтезу, но и основа для целой революции в транспорте, энергетике и медицине.