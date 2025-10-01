Китай построил магнит-монстра: его поле оказалось сильнее земного в сотни тысяч раз и обещает энергетическую революцию

Китайские учёные установили новый мировой рекорд в области физики — они создали устойчивое магнитное поле силой 351 000 гаусс, что почти в 700 тысяч раз превышает магнитное поле Земли. Эксперимент прошёл в Институте физики плазмы Китайской академии наук в Хэфэе, где при помощи полностью сверхпроводящего магнита удалось достичь невиданной ранее стабильности и мощности.
Сверхпроводящие магниты создаются из катушек, намотанных сверхпроводящими проводами, которые способны передавать огромные токи без потерь энергии. Это даёт возможность формировать поля колоссальной интенсивности. В новой установке китайские инженеры соединили высокотемпературные и низкотемпературные сверхпроводящие катушки, что позволило добиться рекордных показателей.
Экспериментальная система проработала стабильно в течение получаса, после чего её безопасно отключили. Предыдущий рекорд составлял 323 500 гаусс.
Подобные установки имеют практическое значение прежде всего в области термоядерного синтеза. Чтобы удерживать высокотемпературную плазму, необходимо мощное магнитное поле — своего рода "клетка", которая не позволяет раскалённому веществу разрушить реактор. Чем сильнее и устойчивее поле, тем ближе человечество к созданию безопасных и эффективных термоядерных электростанций.
|Область применения
|Роль сверхпроводящих магнитов
|Перспективы
|Термоядерный синтез
|Создание "магнитной клетки" для удержания плазмы
|Чистая и безопасная энергия
|Космические технологии
|Электромагнитные двигатели для космических аппаратов
|Ускорение полётов и снижение затрат
|Магнитная левитация
|Поезда на магнитной подушке
|Быстрый и экологичный транспорт
|Передача энергии
|Линии электропередач без потерь
|Экономия до 15 % мировой энергии
|Медицина (МРТ)
|Сильные поля для томографии
|Компактные и дешёвые установки
|Наука (коллайдеры, синхротроны)
|Управление частицами и создание мощных ускорителей
|Новые эксперименты и открытия
"Китай сейчас стал научной державой номер один. Работы по сверхпроводимости — это прорывное направление. Потери электроэнергии из-за сопротивления составляют около 15 %. С появлением комнатных сверхпроводников они исчезнут полностью. Это даст гигантскую экономию", — отметил профессор Сколтеха Артём Оганов.
Учёный добавил, что в будущем такие технологии позволят удешевить и упростить технику — от коллайдеров до бытовых установок МРТ, которые смогут стать портативными.
Достижение китайских исследователей открывает новую страницу в науке о сверхпроводимости. Их рекордный магнит — это не только шаг к практическому термоядерному синтезу, но и основа для целой революции в транспорте, энергетике и медицине.
Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.