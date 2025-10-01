Мексика больше не будет смотреть на Землю чужими глазами: проект Ixtli запускается

Мексика предпринимает стратегический шаг к собственной технологической независимости. Администрация Клаудии Шейнбаум запустила проект разработки четырёх спутников наблюдения за Землёй, которые будут использоваться для мониторинга климатических явлений, состояния природных ресурсов и вопросов национальной безопасности. Программа получила название Ixtli - с языка науатль это переводится как "глаза, чтобы видеть".

Почему это важно

Сегодня Мексика сильно зависит от иностранных спутниковых снимков, закупаемых у компаний из США, Франции и других стран.

Ежегодные расходы на это достигают 250 миллионов песо, и данные нередко поступают в отредактированном виде или вовсе задерживаются по соображениям конфиденциальности. В условиях климатических угроз и роста геополитической напряжённости эта зависимость стала фактором уязвимости.

Участники проекта

С декабря 2024 года над созданием спутников работают исследователи и студенты:

UNAM (Национальный автономный университет Мексики),

IPN (Национальный политехнический институт),

CICESE (Центр научных исследований и высшего образования Энсенады),

UPAEP (Народный автономный университет штата Пуэбла).

Проект поддерживается Секретариатом по науке, гуманитарным наукам, технологиям и инновациям (Secihti). В 2024 году его бюджет составил около 100 млн песо, а в 2025 и последующие годы ожидается увеличение финансирования.

Технологические цели

Ключевая идея миссии — поэтапно наращивать долю отечественных технологий в спутниках.

Первые аппараты будут включать порядка 30-50 % мексиканских разработок .

К 2028 году ожидается создание спутников с большей интеграцией национальных компонентов: от конструкции и бортовых систем до наземных станций.

Ведутся работы по патентованию технологий, чтобы укрепить национальную космическую отрасль.

Концепция и запуск

Спутники будут построены на основе кубсатов — малых модульных аппаратов.

В рамках проекта планируется запустить: два спутника с шестью модулями, два спутника с шестнадцатью модулями.

Запуски намечены на 2026, 2027 и 2028 годы .

Спутники будут работать в составе созвездия, обеспечивая комплексный мониторинг территории страны.

Возможности и применение

Новые спутники должны стать "глазами" Мексики для решения задач:

мониторинг лесных пожаров, оползней и наводнений;

контроль состояния лесов, сельскохозяйственных культур и биоразнообразия;

отслеживание роста населения и урбанизации;

наблюдение за потенциальными угрозами национальной безопасности.

По словам координатора космической программы UNAM Хосе Франсиско Вальдеса Галисии, проект впервые позволит Мексике принимать стратегические решения на основе собственных данных.

Факты

Название миссии: Ixtli ("глаза, чтобы видеть").

Участники: UNAM, IPN, CICESE, UPAEP.

Запуск: 2026-2028 годы.

Бюджет 2024 года: 100 млн песо, ожидается рост.

Цель: снизить зависимость от зарубежных спутниковых данных, стоимость которых составляет ~250 млн песо в год.

Технологический рубеж: до 50 % отечественных компонентов в аппаратах.

FAQ

Что такое Ixtli?

Это миссия по созданию четырёх спутников наблюдения за Землёй с целью укрепления технологической независимости Мексики.

Когда состоятся запуски?

Запуск запланирован на 2026, 2027 и 2028 годы.

Кто участвует в проекте?

Ключевые университеты и научные центры страны: UNAM, IPN, CICESE, UPAEP.

Чем проект отличается от предыдущих?

Впервые делается акцент на использовании собственных технологий и постепенном отказе от зарубежных данных.

Зачем это нужно?

Чтобы Мексика могла самостоятельно контролировать климатические и геополитические риски, не полагаясь на внешние источники информации.

Миссия Ixtli — символическая и стратегическая попытка Мексики выйти из состояния технологической зависимости и построить собственную школу космической инженерии. Проект объединяет университеты, учёных и студентов, создавая основу для новой отрасли, которая в будущем сможет конкурировать на международном уровне.