Мексика больше не будет смотреть на Землю чужими глазами: проект Ixtli запускается

Мексика предпринимает стратегический шаг к собственной технологической независимости. Администрация Клаудии Шейнбаум запустила проект разработки четырёх спутников наблюдения за Землёй, которые будут использоваться для мониторинга климатических явлений, состояния природных ресурсов и вопросов национальной безопасности. Программа получила название Ixtli - с языка науатль это переводится как "глаза, чтобы видеть".
Сегодня Мексика сильно зависит от иностранных спутниковых снимков, закупаемых у компаний из США, Франции и других стран.
Ежегодные расходы на это достигают 250 миллионов песо, и данные нередко поступают в отредактированном виде или вовсе задерживаются по соображениям конфиденциальности. В условиях климатических угроз и роста геополитической напряжённости эта зависимость стала фактором уязвимости.
С декабря 2024 года над созданием спутников работают исследователи и студенты:
UNAM (Национальный автономный университет Мексики),
IPN (Национальный политехнический институт),
CICESE (Центр научных исследований и высшего образования Энсенады),
UPAEP (Народный автономный университет штата Пуэбла).
Проект поддерживается Секретариатом по науке, гуманитарным наукам, технологиям и инновациям (Secihti). В 2024 году его бюджет составил около 100 млн песо, а в 2025 и последующие годы ожидается увеличение финансирования.
Ключевая идея миссии — поэтапно наращивать долю отечественных технологий в спутниках.
Первые аппараты будут включать порядка 30-50 % мексиканских разработок.
К 2028 году ожидается создание спутников с большей интеграцией национальных компонентов: от конструкции и бортовых систем до наземных станций.
Ведутся работы по патентованию технологий, чтобы укрепить национальную космическую отрасль.
Спутники будут построены на основе кубсатов — малых модульных аппаратов.
В рамках проекта планируется запустить:
два спутника с шестью модулями,
два спутника с шестнадцатью модулями.
Запуски намечены на 2026, 2027 и 2028 годы.
Спутники будут работать в составе созвездия, обеспечивая комплексный мониторинг территории страны.
Новые спутники должны стать "глазами" Мексики для решения задач:
мониторинг лесных пожаров, оползней и наводнений;
контроль состояния лесов, сельскохозяйственных культур и биоразнообразия;
отслеживание роста населения и урбанизации;
наблюдение за потенциальными угрозами национальной безопасности.
По словам координатора космической программы UNAM Хосе Франсиско Вальдеса Галисии, проект впервые позволит Мексике принимать стратегические решения на основе собственных данных.
Миссия Ixtli — символическая и стратегическая попытка Мексики выйти из состояния технологической зависимости и построить собственную школу космической инженерии. Проект объединяет университеты, учёных и студентов, создавая основу для новой отрасли, которая в будущем сможет конкурировать на международном уровне.
