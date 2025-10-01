Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осенние краски Алтая: как подготовиться к походу, чтобы получить максимум впечатлений
Инстасамка против Овечкина: стилист, обвинённый в мошенничестве, сделал неожиданный шаг
Фары блестят снаружи, но слепнут внутри: скрытые помехи автомобильного света
Городские дачники тратят деньги на фитолампы, но урожай губит совсем другое
Хотели идеальные варёные яйца, а получили запах серы? Ошибка, которую допускают все
Правда о росте волос: генетика против рекламы и что в наших силах
Метаболизм на старте дня: маленькие хитрости, которые делают фигуру упругой после 40
Смертная уборка: шведский секрет, как избавиться от хлама и жить осознаннее
Запах чеснока — больше не проблема: найден способ, о котором молчали десятилетиями

Мексика больше не будет смотреть на Землю чужими глазами: проект Ixtli запускается

4:59
Наука

Мексика предпринимает стратегический шаг к собственной технологической независимости. Администрация Клаудии Шейнбаум запустила проект разработки четырёх спутников наблюдения за Землёй, которые будут использоваться для мониторинга климатических явлений, состояния природных ресурсов и вопросов национальной безопасности. Программа получила название Ixtli - с языка науатль это переводится как "глаза, чтобы видеть".

Спутники
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спутники

Почему это важно

Сегодня Мексика сильно зависит от иностранных спутниковых снимков, закупаемых у компаний из США, Франции и других стран.

Ежегодные расходы на это достигают 250 миллионов песо, и данные нередко поступают в отредактированном виде или вовсе задерживаются по соображениям конфиденциальности. В условиях климатических угроз и роста геополитической напряжённости эта зависимость стала фактором уязвимости.

Участники проекта

С декабря 2024 года над созданием спутников работают исследователи и студенты:

  • UNAM (Национальный автономный университет Мексики),

  • IPN (Национальный политехнический институт),

  • CICESE (Центр научных исследований и высшего образования Энсенады),

  • UPAEP (Народный автономный университет штата Пуэбла).

Проект поддерживается Секретариатом по науке, гуманитарным наукам, технологиям и инновациям (Secihti). В 2024 году его бюджет составил около 100 млн песо, а в 2025 и последующие годы ожидается увеличение финансирования.

Технологические цели

Ключевая идея миссии — поэтапно наращивать долю отечественных технологий в спутниках.

  • Первые аппараты будут включать порядка 30-50 % мексиканских разработок.

  • К 2028 году ожидается создание спутников с большей интеграцией национальных компонентов: от конструкции и бортовых систем до наземных станций.

  • Ведутся работы по патентованию технологий, чтобы укрепить национальную космическую отрасль.

Концепция и запуск

  • Спутники будут построены на основе кубсатов — малых модульных аппаратов.

  • В рамках проекта планируется запустить:

    • два спутника с шестью модулями,

    • два спутника с шестнадцатью модулями.

  • Запуски намечены на 2026, 2027 и 2028 годы.

  • Спутники будут работать в составе созвездия, обеспечивая комплексный мониторинг территории страны.

Возможности и применение

Новые спутники должны стать "глазами" Мексики для решения задач:

  • мониторинг лесных пожаров, оползней и наводнений;

  • контроль состояния лесов, сельскохозяйственных культур и биоразнообразия;

  • отслеживание роста населения и урбанизации;

  • наблюдение за потенциальными угрозами национальной безопасности.

По словам координатора космической программы UNAM Хосе Франсиско Вальдеса Галисии, проект впервые позволит Мексике принимать стратегические решения на основе собственных данных.

Факты

  • Название миссии: Ixtli ("глаза, чтобы видеть").

  • Участники: UNAM, IPN, CICESE, UPAEP.

  • Запуск: 2026-2028 годы.

  • Бюджет 2024 года: 100 млн песо, ожидается рост.

  • Цель: снизить зависимость от зарубежных спутниковых данных, стоимость которых составляет ~250 млн песо в год.

  • Технологический рубеж: до 50 % отечественных компонентов в аппаратах.

FAQ

Что такое Ixtli?
Это миссия по созданию четырёх спутников наблюдения за Землёй с целью укрепления технологической независимости Мексики.

Когда состоятся запуски?
Запуск запланирован на 2026, 2027 и 2028 годы.

Кто участвует в проекте?
Ключевые университеты и научные центры страны: UNAM, IPN, CICESE, UPAEP.

Чем проект отличается от предыдущих?
Впервые делается акцент на использовании собственных технологий и постепенном отказе от зарубежных данных.

Зачем это нужно?
Чтобы Мексика могла самостоятельно контролировать климатические и геополитические риски, не полагаясь на внешние источники информации.

Миссия Ixtli — символическая и стратегическая попытка Мексики выйти из состояния технологической зависимости и построить собственную школу космической инженерии. Проект объединяет университеты, учёных и студентов, создавая основу для новой отрасли, которая в будущем сможет конкурировать на международном уровне.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Домашние животные
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Домашние животные
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Майя Санду в ловушке: оппозиция нашла ахиллесову пяту правящей партии
Мир. Новости мира
Майя Санду в ловушке: оппозиция нашла ахиллесову пяту правящей партии
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Последние материалы
Мексика больше не будет смотреть на Землю чужими глазами: проект Ixtli запускается
Городские дачники тратят деньги на фитолампы, но урожай губит совсем другое
Хотели идеальные варёные яйца, а получили запах серы? Ошибка, которую допускают все
Правда о росте волос: генетика против рекламы и что в наших силах
Метаболизм на старте дня: маленькие хитрости, которые делают фигуру упругой после 40
Смертная уборка: шведский секрет, как избавиться от хлама и жить осознаннее
Запах чеснока — больше не проблема: найден способ, о котором молчали десятилетиями
Заявление Лазаревой*: телеведущая раскрыла планы на возвращение в Россию после эмиграции
Инфаркт пережили, но риск вырос: бета-блокаторы делают женщин уязвимыми к новым осложнениям
Работа для опытных: где найти вакансии, где возраст — только плюс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.