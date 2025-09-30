Пляска титанов: Франция выявила следы древнейших гигантов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В коммуне Греаск (Прованс, Франция) завершились двухнедельные раскопки, которые принесли сенсацию: палеонтологи нашли окаменевшие следы динозавров, которые  датируются концом мелового периода (более 80 млн лет назад) и стали первыми такого рода находками в Европе.

Титанозавр
Фото: Openverse by Dan Lundberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Титанозавр

История открытия

  • Следы впервые заметили туристы, гулявшие по тропе, где веками скрывалось палеонтологическое сокровище.

  • Размеры следов составили около 20 см, длина шагов — примерно 1 метр.

  • Изначально учёные предполагали, что они принадлежат роду Rhabdodon - травоядным двуногим динозаврам, известным в Провансе.

  • Позднее анализ международной команды подтвердил: следы оставили титанозавры, родственники диплодока.

Кто такие титанозавры

  • Это травоядные гиганты из семейства завропод.

  • Их максимальная длина могла достигать 30 метров.

  • В Провансе обнаруженные особи были относительно небольшими — всего около 3 метров, что указывает на молодых или мелких представителей.

  • Это первые следы титанозавров в Европе, что делает находку научно уникальной.

Методы исследования

  • Учёные использовали дроны для съёмки следов с разных ракурсов.

  • С помощью фотограмметрии были восстановлены особенности движения животных.

  • Палеонтологи подчеркнули, что каждый след — это "замороженное движение", настоящий фрагмент жизни из далёкого прошлого.

Прованс и динозавры: богатая история

  • В регионе уже были найдены сотни яиц динозавров в заповеднике Сент-Виктуар (20 км от Греаска).

  • Учёные предполагают, что миллионы лет назад здесь находилось крупное озеро. Следы оставлены у его кромки.

  • Находка в Греаске открывает новую страницу исследований: теперь известно, где именно искать другие подобные следы.

Социальное и культурное значение

  • В раскопках участвовали не только учёные, но и местные школьники и волонтёры.

  • Мэр Греаска заявил о планах развить находку в туристический проект.

  • Подобные инициативы уже реализуются в регионе, делая Прованс центром палеонтологического туризма.

Факты

  • Возраст находки: около 80 млн лет.

  • Длина колей: 15 метров.

  • Размер следа: 20 см.

  • Род: титанозавры (родственники диплодока).

  • Это первые подобные следы в Европе.

Советы путешественникам и любителям динозавров

  • Если вы хотите увидеть следы динозавров во Франции, планируйте поездку в Прованс: здесь есть музеи, заповедники и специальные маршруты.

  • Следите за новостями: возможно, в ближайшие годы откроются новые туристические маршруты в Греаске.

  • Лучшее время для визита — весна и начало осени: мягкий климат и меньше туристов.

  • Для детей это отличная возможность совместить отдых и образовательное путешествие.

FAQ

Что особенного в этих следах?
Это первые следы титанозавров, найденные в Европе.

Почему они такие маленькие?
Вероятно, следы оставили молодые особи или относительно небольшие представители вида.

Можно ли их увидеть?
Пока раскопки закрыты, но муниципалитет планирует создать туристическую зону.

Открытие в Греаске стало настоящим "титаническим сюрпризом" для науки и региона. Оно не только обогатило знания о динозаврах в Европе, но и подарило Провансу шанс стать новым центром палеонтологического туризма. Теперь местные жители и путешественники смогут прикоснуться к истории, оставленной гигантами прошлого прямо на земле Франции.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
