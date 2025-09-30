Пляска титанов: Франция выявила следы древнейших гигантов

В коммуне Греаск (Прованс, Франция) завершились двухнедельные раскопки, которые принесли сенсацию: палеонтологи нашли окаменевшие следы динозавров, которые датируются концом мелового периода (более 80 млн лет назад) и стали первыми такого рода находками в Европе.
Следы впервые заметили туристы, гулявшие по тропе, где веками скрывалось палеонтологическое сокровище.
Размеры следов составили около 20 см, длина шагов — примерно 1 метр.
Изначально учёные предполагали, что они принадлежат роду Rhabdodon - травоядным двуногим динозаврам, известным в Провансе.
Позднее анализ международной команды подтвердил: следы оставили титанозавры, родственники диплодока.
Это травоядные гиганты из семейства завропод.
Их максимальная длина могла достигать 30 метров.
В Провансе обнаруженные особи были относительно небольшими — всего около 3 метров, что указывает на молодых или мелких представителей.
Это первые следы титанозавров в Европе, что делает находку научно уникальной.
Учёные использовали дроны для съёмки следов с разных ракурсов.
С помощью фотограмметрии были восстановлены особенности движения животных.
Палеонтологи подчеркнули, что каждый след — это "замороженное движение", настоящий фрагмент жизни из далёкого прошлого.
В регионе уже были найдены сотни яиц динозавров в заповеднике Сент-Виктуар (20 км от Греаска).
Учёные предполагают, что миллионы лет назад здесь находилось крупное озеро. Следы оставлены у его кромки.
Находка в Греаске открывает новую страницу исследований: теперь известно, где именно искать другие подобные следы.
В раскопках участвовали не только учёные, но и местные школьники и волонтёры.
Мэр Греаска заявил о планах развить находку в туристический проект.
Подобные инициативы уже реализуются в регионе, делая Прованс центром палеонтологического туризма.
Возраст находки: около 80 млн лет.
Длина колей: 15 метров.
Размер следа: 20 см.
Род: титанозавры (родственники диплодока).
Это первые подобные следы в Европе.
Если вы хотите увидеть следы динозавров во Франции, планируйте поездку в Прованс: здесь есть музеи, заповедники и специальные маршруты.
Следите за новостями: возможно, в ближайшие годы откроются новые туристические маршруты в Греаске.
Лучшее время для визита — весна и начало осени: мягкий климат и меньше туристов.
Для детей это отличная возможность совместить отдых и образовательное путешествие.
Что особенного в этих следах?
Это первые следы титанозавров, найденные в Европе.
Почему они такие маленькие?
Вероятно, следы оставили молодые особи или относительно небольшие представители вида.
Можно ли их увидеть?
Пока раскопки закрыты, но муниципалитет планирует создать туристическую зону.
Открытие в Греаске стало настоящим "титаническим сюрпризом" для науки и региона. Оно не только обогатило знания о динозаврах в Европе, но и подарило Провансу шанс стать новым центром палеонтологического туризма. Теперь местные жители и путешественники смогут прикоснуться к истории, оставленной гигантами прошлого прямо на земле Франции.
Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.