Забудьте о гипсе и винтах: китайский костный клей возвращает к жизни за считанные минуты

Наука

В Китае учёные представили медицинскую разработку, которая может изменить подход к лечению переломов. Специалисты создали первый в мире клей для костей. Он способен сращивать повреждения за считанные минуты и избавляет пациентов от необходимости установки металлических пластин и винтов.

Рентген с 3D-имплантатом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рентген с 3D-имплантатом

Новинка уже прошла клинические испытания: 150 пациентов с разными видами переломов получили лечение с его использованием. Результаты оказались впечатляющими — сцепление костей достигало прочности более 200 килограммов.

Главная особенность вещества в том, что оно имеет биоразлагаемый состав. По мере того как кости восстанавливаются, клей постепенно рассасывается, не оставляя следов в организме. На полный процесс уходит до полугода.

В чём отличие от традиционных методов

При серьёзных переломах хирурги обычно используют металлические конструкции: пластины, винты, штифты. Они фиксируют кости, но требуют повторных операций для удаления, могут вызывать воспаление или аллергическую реакцию.

Костный клей решает эти проблемы. Он позволяет врачу быстро "склеить" отломки и дать пациенту возможность скорее вернуться к активной жизни.

Как проходит операция с применением клея

  • Врач очищает область перелома и подготавливает поверхность костей.
  • Наносится клей на линии соприкосновения.
  • Отломки совмещаются и удерживаются несколько минут.
  • Вещество затвердевает, фиксируя кость.
  • Пациенту назначается стандартная реабилитация — физиотерапия, ЛФК.

3 интересных факта

  1. Первые опыты с биоклеями проводились ещё в 1970-х, но вещества были токсичными.
  2. В природе аналогичные функции выполняют морские моллюски, которые выделяют сверхпрочные "клеи" для прикрепления к камням.
  3. В будущем клей могут использовать не только для костей, но и для фиксации мягких тканей или зубов.
Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
