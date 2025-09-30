Забудьте о гипсе и винтах: китайский костный клей возвращает к жизни за считанные минуты

В Китае учёные представили медицинскую разработку, которая может изменить подход к лечению переломов. Специалисты создали первый в мире клей для костей. Он способен сращивать повреждения за считанные минуты и избавляет пациентов от необходимости установки металлических пластин и винтов.
Новинка уже прошла клинические испытания: 150 пациентов с разными видами переломов получили лечение с его использованием. Результаты оказались впечатляющими — сцепление костей достигало прочности более 200 килограммов.
Главная особенность вещества в том, что оно имеет биоразлагаемый состав. По мере того как кости восстанавливаются, клей постепенно рассасывается, не оставляя следов в организме. На полный процесс уходит до полугода.
При серьёзных переломах хирурги обычно используют металлические конструкции: пластины, винты, штифты. Они фиксируют кости, но требуют повторных операций для удаления, могут вызывать воспаление или аллергическую реакцию.
Костный клей решает эти проблемы. Он позволяет врачу быстро "склеить" отломки и дать пациенту возможность скорее вернуться к активной жизни.
