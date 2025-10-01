Хакер под прицелом: Wi-Fi теперь способен указать на злоумышленника — оружие против скрытых атак

Специалисты Национального исследовательского университета "МИЭТ" презентовали необычную разработку — систему, способную выявлять хакерские атаки в Wi-Fi сетях. Это решение отличается от привычных средств киберзащиты не только подходом, но и простотой внедрения в уже существующую инфраструктуру.
Главная идея новой архитектуры — повышение плотности "крючков" для мониторинга без необходимости добавлять новые "удочки". В переводе с технической метафоры это означает, что датчики анализируют больше каналов связи, используя минимальные ресурсы. Такой метод делает охват шире, а затраты ниже.
Система имеет модульную структуру: её можно постепенно расширять и подстраивать под разные задачи — от корпоративных сетей до промышленных объектов. При этом датчики способны работать совместно, обмениваться данными и определять местоположение устройств, которые ведут себя подозрительно.
Кроме защиты от атак, разработка полезна и в ситуациях, когда требуется доказать факт целенаправленных помех в работе Wi-Fi. Для компаний это шанс собирать весомые аргументы, которые можно представить в правоохранительных органах.
|Решение
|Принцип работы
|Затраты
|Масштабируемость
|Документирование атак
|Традиционные системы
|Добавление новых датчиков
|Высокие
|Ограниченная
|Сложно
|Система НИУ МИЭТ
|Увеличение интерфейсов на датчиках
|Ниже
|Постепенное расширение
|Есть встроенный функционал
Что будет, если такие системы появятся в общественных местах? Например, в аэропортах или торговых центрах. Это позволит оперативно выявлять злоумышленников, которые пытаются взломать сеть, чтобы получить данные пользователей. В будущем подобные решения могут стать стандартом безопасности наравне с камерами видеонаблюдения.
Как выбрать систему для офиса?
Достаточно базового набора датчиков, которые охватывают ключевые точки сети.
Сколько стоит внедрение?
Цена зависит от масштаба: чем больше точек контроля, тем выше стоимость. Однако расходы ниже, чем при установке дополнительных датчиков других систем.
Что лучше для промышленности?
Для крупных производств предпочтительна модульная версия с расширенными функциями аналитики.
Разработка НИУ МИЭТ показывает, что будущее кибербезопасности связано не только с программными решениями, но и с умными аппаратными системами. Такой подход делает защиту Wi-Fi сетей доступной, гибкой и более надёжной. Внедрение подобных технологий помогает не только предотвращать атаки, но и собирать доказательства для защиты интересов компаний, что выводит вопросы безопасности на новый уровень.
