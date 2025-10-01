Хакер под прицелом: Wi-Fi теперь способен указать на злоумышленника — оружие против скрытых атак

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:54
Наука

Специалисты Национального исследовательского университета "МИЭТ" презентовали необычную разработку — систему, способную выявлять хакерские атаки в Wi-Fi сетях. Это решение отличается от привычных средств киберзащиты не только подходом, но и простотой внедрения в уже существующую инфраструктуру.

Мошеннические действия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мошеннические действия

Главная идея новой архитектуры — повышение плотности "крючков" для мониторинга без необходимости добавлять новые "удочки". В переводе с технической метафоры это означает, что датчики анализируют больше каналов связи, используя минимальные ресурсы. Такой метод делает охват шире, а затраты ниже.

Система имеет модульную структуру: её можно постепенно расширять и подстраивать под разные задачи — от корпоративных сетей до промышленных объектов. При этом датчики способны работать совместно, обмениваться данными и определять местоположение устройств, которые ведут себя подозрительно.

Кроме защиты от атак, разработка полезна и в ситуациях, когда требуется доказать факт целенаправленных помех в работе Wi-Fi. Для компаний это шанс собирать весомые аргументы, которые можно представить в правоохранительных органах.

Сравнение подходов

Решение Принцип работы Затраты Масштабируемость Документирование атак
Традиционные системы Добавление новых датчиков Высокие Ограниченная Сложно
Система НИУ МИЭТ Увеличение интерфейсов на датчиках Ниже Постепенное расширение Есть встроенный функционал

Советы

  1. Для малого офиса достаточно установить базовые датчики в ключевых точках.
  2. В крупных компаниях датчики объединяются в сеть, чтобы обмениваться данными.
  3. Для промышленных объектов рекомендуется подключать модуль расширенной аналитики.
  4. При необходимости фиксировать помехи настройте систему на запись событий.
  5. Данные можно экспортировать для последующего анализа или передачи экспертам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать только стандартные антивирусы.
  • Последствие: Хакеры могут обойти защиту, атакуя Wi-Fi напрямую.
  • Альтернатива: Включить систему обнаружения атак в сеть для мониторинга на уровне устройств.
  • Ошибка: Игнорировать слабый сигнал или помехи.
  • Последствие: Вредоносные действия останутся без доказательств.
  • Альтернатива: Подключить модуль регистрации событий.
  • Ошибка: Ставить несовместимые датчики разных производителей.
  • Последствие: Неполный охват и проблемы с синхронизацией.
  • Альтернатива: Использовать модульные датчики, интегрируемые без переделки сети.

Оперативная защита

Что будет, если такие системы появятся в общественных местах? Например, в аэропортах или торговых центрах. Это позволит оперативно выявлять злоумышленников, которые пытаются взломать сеть, чтобы получить данные пользователей. В будущем подобные решения могут стать стандартом безопасности наравне с камерами видеонаблюдения.

FAQ

Как выбрать систему для офиса?
Достаточно базового набора датчиков, которые охватывают ключевые точки сети.

Сколько стоит внедрение?
Цена зависит от масштаба: чем больше точек контроля, тем выше стоимость. Однако расходы ниже, чем при установке дополнительных датчиков других систем.

Что лучше для промышленности?
Для крупных производств предпочтительна модульная версия с расширенными функциями аналитики.

Мифы и правда

  • Миф: Wi-Fi защищён паролем, значит он в безопасности.
    Правда: Пароль не гарантирует защиту от сложных атак.
  • Миф: Мониторинг сети нужен только крупным компаниям.
    Правда: Малый бизнес тоже часто становится мишенью.
  • Миф: Хакеров легко вычислить по логам роутера.
    Правда: Опытные злоумышленники умеют скрывать следы.

3 интересных факта

  1. В среднем атаки на Wi-Fi происходят каждые 39 секунд в мире.
  2. Более 70 % корпоративных инцидентов связаны с беспроводными сетями.
  3. Первые системы мониторинга Wi-Fi были дорогими и использовались только в военной сфере.

Разработка НИУ МИЭТ показывает, что будущее кибербезопасности связано не только с программными решениями, но и с умными аппаратными системами. Такой подход делает защиту Wi-Fi сетей доступной, гибкой и более надёжной. Внедрение подобных технологий помогает не только предотвращать атаки, но и собирать доказательства для защиты интересов компаний, что выводит вопросы безопасности на новый уровень.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
