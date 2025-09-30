НЛО или космический мусор? Аргентинцы гадают, что за цилиндр рухнул с неба

В городе Пуэрто-Тироль на севере Аргентины произошёл необычный инцидент: на территорию местной фермы упал крупный цилиндрический объект, покрытый странными чёрными волокнами, похожими на волосы. Событие вызвало шок и любопытство у жителей, а фотографии "гостя из космоса" быстро разлетелись по социальным сетям.
Размеры объекта впечатляют: около 1,7 метра в длину и 1,2 метра в диаметре. Сразу после происшествия на место прибыли полиция, спасатели и взрывотехники. Специалисты тщательно осмотрели находку и не обнаружили опасных материалов, однако власти решили перестраховаться и установили 30-метровый периметр безопасности.
Необычный внешний вид цилиндра породил множество догадок. Пользователи социальных сетей писали о "волосатом НЛО", упавшем прямо с орбиты. Но более рациональная версия заключается в том, что речь идёт о космическом мусоре — например, об элементах отработанных миссий SpaceX или других компаний, запускающих аппараты в космос.
Расследование продолжается, но пока жители не упускают шанса сделать фотографии с загадочным объектом.
