НЛО или космический мусор? Аргентинцы гадают, что за цилиндр рухнул с неба

В городе Пуэрто-Тироль на севере Аргентины произошёл необычный инцидент: на территорию местной фермы упал крупный цилиндрический объект, покрытый странными чёрными волокнами, похожими на волосы. Событие вызвало шок и любопытство у жителей, а фотографии "гостя из космоса" быстро разлетелись по социальным сетям.

Фото: commons.wikimedia.org by Joni-Jo Des Brachun …, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Цент исследованный НЛО - panoramio

Размеры объекта впечатляют: около 1,7 метра в длину и 1,2 метра в диаметре. Сразу после происшествия на место прибыли полиция, спасатели и взрывотехники. Специалисты тщательно осмотрели находку и не обнаружили опасных материалов, однако власти решили перестраховаться и установили 30-метровый периметр безопасности.

Первая реакция и версии

Необычный внешний вид цилиндра породил множество догадок. Пользователи социальных сетей писали о "волосатом НЛО", упавшем прямо с орбиты. Но более рациональная версия заключается в том, что речь идёт о космическом мусоре — например, об элементах отработанных миссий SpaceX или других компаний, запускающих аппараты в космос.

Расследование продолжается, но пока жители не упускают шанса сделать фотографии с загадочным объектом.

Советы шаг за шагом: что делать очевидцам падения непонятного объекта

Не приближаться к находке ближе, чем на 20-30 метров. Сообщить о происшествии в полицию или МЧС. Не трогать и не собирать фрагменты — они могут быть токсичны. Сделать фотографии только с безопасного расстояния. Ждать приезда специалистов и соблюдать их указания.

3 интересных факта

Каждый запуск ракеты оставляет на орбите десятки элементов, которые могут там находиться десятилетиями. Международное право пока не регулирует чётко вопрос утилизации космического мусора. Некоторые стартапы уже разрабатывают технологии "уборки" орбиты с помощью специальных спутников-"чистильщиков".