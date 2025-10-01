Взрыв мощнее Хиросимы: NASA собирается бомбить космос — игра с астероидом без права на ошибку

Американское космическое агентство оказалось перед непростым выбором: как обезопасить Луну и околоземное пространство от возможного удара астероида 2024 YR4. В случае его падения последствия затронут не только спутник Земли, но и орбитальные миссии, включая спутники связи и исследовательские аппараты.
Астероид был обнаружен в конце прошлого года. Его диаметр — от 53 до 67 метров, что делает его достаточно крупным объектом, способным нанести ощутимый урон. Сначала вероятность столкновения с Землей оценивалась в 3%, но последующие расчёты показали: наша планета вне зоны риска. Опасность теперь сместилась к Луне.
Если небесное тело упадёт на её поверхность, произойдёт выброс пыли и каменных фрагментов. Эти частицы превратятся в микрометеороиды и могут повредить космические аппараты, пробить обшивку кораблей или даже скафандры астронавтов.
Учёные NASA изучили несколько вариантов. Первый — изменить траекторию полёта астероида с помощью технологии, подобной миссии DART. Однако этот подход признали слишком рискованным: масса небесного тела до конца неизвестна, и попытка "подтолкнуть" его может привести к непредсказуемым последствиям.
Второй сценарий куда радикальнее — уничтожение астероида с помощью ядерных зарядов. Рассматривается запуск двух стокилотонных бомб. Их мощность в 5-8 раз выше той, что имели боеприпасы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки.
"Вторая бомба будет выполнять роль резервной на случай, если первая не сработает", — отмечают исследователи.
При этом специалисты указывают: достаточно и одной мегатонной бомбы, которая уже есть в арсенале человечества.
|Подход
|Суть метода
|Риски
|Эффективность
|Изменение траектории
|Использование кинетического удара (аналог DART)
|Непредсказуемый результат, мало данных о массе астероида
|Средняя
|Ядерный взрыв
|Подрыв 2 стокилотонных зарядов
|Радиационные эффекты, риски фрагментации
|Высокая
|Единичный мегатонный заряд
|Уничтожение за один взрыв
|Необходима точность доставки
|Высокая
Как выбрать стратегию защиты от астероидов?
Учитывают размер, массу, скорость объекта. Если астероид небольшой, можно изменить его курс. Для крупных — чаще рассматривается вариант уничтожения.
Сколько стоит миссия по уничтожению астероида?
Точные цифры неизвестны, но речь идёт о миллиардах долларов, включая ракеты-носители, боевые заряды и систему наблюдения.
Что лучше — менять орбиту или уничтожать астероид?
Для относительно небольших объектов выгоднее отклонение курса. Если же угроза велика и времени мало, предпочтителен ядерный взрыв.
Миф: ядерный взрыв в космосе вызовет радиоактивное заражение.
Правда: в вакууме радиация рассеивается иначе, чем на Земле, и глобальной угрозы заражения не будет.
Миф: маленький астероид не представляет опасности.
Правда: даже тело в 50 метров способно вызвать катастрофические последствия при падении.
Миф: такие миссии полностью секретны.
Правда: NASA публикует значительную часть данных, а решения обсуждаются с мировым сообществом.
Угроза от астероида 2024 YR4 для Земли минимальна, но его возможное столкновение с Луной несёт серьёзные риски для орбитальных аппаратов и космических миссий. Поэтому NASA рассматривает радикальные меры — вплоть до применения ядерных зарядов, — чтобы предотвратить выброс опасных микрометеороидов и сохранить безопасность околоземного пространства.
