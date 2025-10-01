Взрыв мощнее Хиросимы: NASA собирается бомбить космос — игра с астероидом без права на ошибку

Американское космическое агентство оказалось перед непростым выбором: как обезопасить Луну и околоземное пространство от возможного удара астероида 2024 YR4. В случае его падения последствия затронут не только спутник Земли, но и орбитальные миссии, включая спутники связи и исследовательские аппараты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ядерный взрыв в космосе возле Луны

Угроза с космоса

Астероид был обнаружен в конце прошлого года. Его диаметр — от 53 до 67 метров, что делает его достаточно крупным объектом, способным нанести ощутимый урон. Сначала вероятность столкновения с Землей оценивалась в 3%, но последующие расчёты показали: наша планета вне зоны риска. Опасность теперь сместилась к Луне.

Если небесное тело упадёт на её поверхность, произойдёт выброс пыли и каменных фрагментов. Эти частицы превратятся в микрометеороиды и могут повредить космические аппараты, пробить обшивку кораблей или даже скафандры астронавтов.

Два сценария спасения

Учёные NASA изучили несколько вариантов. Первый — изменить траекторию полёта астероида с помощью технологии, подобной миссии DART. Однако этот подход признали слишком рискованным: масса небесного тела до конца неизвестна, и попытка "подтолкнуть" его может привести к непредсказуемым последствиям.

Второй сценарий куда радикальнее — уничтожение астероида с помощью ядерных зарядов. Рассматривается запуск двух стокилотонных бомб. Их мощность в 5-8 раз выше той, что имели боеприпасы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки.

"Вторая бомба будет выполнять роль резервной на случай, если первая не сработает", — отмечают исследователи.

При этом специалисты указывают: достаточно и одной мегатонной бомбы, которая уже есть в арсенале человечества.

Сравнение подходов

Подход Суть метода Риски Эффективность Изменение траектории Использование кинетического удара (аналог DART) Непредсказуемый результат, мало данных о массе астероида Средняя Ядерный взрыв Подрыв 2 стокилотонных зарядов Радиационные эффекты, риски фрагментации Высокая Единичный мегатонный заряд Уничтожение за один взрыв Необходима точность доставки Высокая Советы шаг за шагом: как действуют астрофизики Определяют точную орбиту и массу астероида с помощью телескопов и радаров. Рассчитывают сценарии: изменение курса или полное уничтожение. Оценивают технологические возможности ракет-носителей для доставки зарядов. Моделируют последствия взрыва и распространение обломков. Согласовывают миссию с международным сообществом — ведь речь идёт об оружии в космосе. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: попытка изменить орбиту без точных данных о массе.

Последствие: астероид может отклониться в непредсказуемую сторону, повысив угрозу.

Альтернатива: сразу применить ядерный заряд, что снижает риск хаотичного движения объекта. FAQ Как выбрать стратегию защиты от астероидов?

Учитывают размер, массу, скорость объекта. Если астероид небольшой, можно изменить его курс. Для крупных — чаще рассматривается вариант уничтожения. Сколько стоит миссия по уничтожению астероида?

Точные цифры неизвестны, но речь идёт о миллиардах долларов, включая ракеты-носители, боевые заряды и систему наблюдения. Что лучше — менять орбиту или уничтожать астероид?

Для относительно небольших объектов выгоднее отклонение курса. Если же угроза велика и времени мало, предпочтителен ядерный взрыв. Мифы и правда Миф: ядерный взрыв в космосе вызовет радиоактивное заражение.

Правда: в вакууме радиация рассеивается иначе, чем на Земле, и глобальной угрозы заражения не будет.

Миф: маленький астероид не представляет опасности.

Правда: даже тело в 50 метров способно вызвать катастрофические последствия при падении.

Миф: такие миссии полностью секретны.

Правда: NASA публикует значительную часть данных, а решения обсуждаются с мировым сообществом. Интересные факты В 1960-х годах уже проводился ядерный взрыв в космосе в рамках экспериментов США. Миссия DART в 2022 году впервые подтвердила возможность изменить орбиту астероида с помощью удара. Многие современные телескопы, такие как "Пан-СТАРРС", специально созданы для поиска потенциально опасных объектов. Угроза от астероида 2024 YR4 для Земли минимальна, но его возможное столкновение с Луной несёт серьёзные риски для орбитальных аппаратов и космических миссий. Поэтому NASA рассматривает радикальные меры — вплоть до применения ядерных зарядов, — чтобы предотвратить выброс опасных микрометеороидов и сохранить безопасность околоземного пространства.