Космическая сенсация: монстры оказались меньше — учёные пересмотрели массы чёрных дыр

6:38
Наука

Ещё недавно считалось, что сверхмассивные чёрные дыры — это поистине чудовищные объекты, достигающие массы в миллиарды солнц. Но новое исследование астрономов из Университета Саутгемптона и их коллег из Европы заставило усомниться в этих оценках. Используя новейший инструмент Gravity+ на базе Очень большого телескопа (VLT) в Чили, учёные впервые детально рассмотрели далёкий квазар на расстоянии 12 миллиардов световых лет. Оказалось, что масса центральной чёрной дыры значительно меньше, чем предполагали прежде.

Черная дыра
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черная дыра

Что именно открыли астрономы

В центре изученной галактики находится чёрная дыра массой около 800 миллионов солнц. Это впечатляющая величина, но она в 10 раз меньше, чем ожидалось. Такой результат может означать, что во Вселенной количество и размеры сверхмассивных чёрных дыр были переоценены.

"Годы мы удивляемся, как это возможно, чтобы мы открыли так полностью разрабатывались свръхмасивни черные дыры в молодых галактик вскоре после Большого взрыва. Они не должны иметь время, чтобы вырасти до таких размеров", — пояснил профессор Себ Хьониг.

Почему это важно

Долгое время астрономов мучил вопрос: как такие огромные объекты могли сформироваться за короткое время после Большого взрыва? Новые данные дают подсказку: возможно, массы ранее сильно завышались из-за несовершенных методов измерения.

"Наши результаты показывают, что методы для измерения массы этих черных дыр, используемые до сих пор, не являются надежными при исследовании ранней вселенной. Это может потребовать переоценки наших моделей космической эволюции", — отметил Себ Хьониг.

Таблица сравнения: старые и новые оценки

Параметр Старые модели Новые данные
Масса чёрной дыры ~8 млрд масс Солнца ~800 млн масс Солнца
Скорость роста Очень быстрая, трудновы объяснимая Более умеренная
Интерпретация Ускоренное формирование Переоценка размеров

Как удалось сделать открытие

Инструмент Gravity+ объединяет свет от четырёх крупнейших телескопов VLT в пустыне Атакама. Благодаря этому астрономы смогли рассмотреть спиральное движение горячего газа вокруг квазара и впервые точно определить массу чёрной дыры.

Яркий поток газа, напоминающий "космический фен", объяснил, почему раньше учёные получали завышенные данные: большая часть вещества отбрасывалась из центра, создавая иллюзию большего масштаба.

Советы шаг за шагом: как любителю следить за открытиями

  1. Используйте сайты Европейской южной обсерватории (ESO) и NASA для актуальных новостей.

  2. Скачайте приложения с астрономическими картами (Stellarium, SkySafari), чтобы отслеживать объекты.

  3. Читайте научно-популярные журналы ("Астрономия и астрофизика", "Scientific American").

  4. Следите за пресс-релизами университетов — именно они первыми публикуют сенсации.

  5. Смотрите трансляции с телескопов — ESO регулярно проводит эфиры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Доверять только популярным заголовкам.
    Последствие: Искажённое понимание масштабов.
    Альтернатива: Читать первоисточники в научных журналах.

  • Ошибка: Считать старые модели абсолютной истиной.
    Последствие: Непонимание динамики эволюции Вселенной.
    Альтернатива: Следить за новыми публикациями и обновлениями.

  • Ошибка: Недооценивать важность техники наблюдений.
    Последствие: Ошибочные выводы о природе космоса.
    Альтернатива: Учитывать развитие инструментов (например, Gravity+, JWST).

А что если…

Есть вероятность, что разные методы дадут разные результаты. Если часть сверхмассивных чёрных дыр действительно имеет огромные размеры, это будет означать существование нескольких сценариев их роста. Тогда космология получит ещё одну загадку для решения.

Плюсы и минусы новых данных

Плюсы Минусы
Более точные оценки масс Результаты пока ограничены одной галактикой
Возможность пересмотра моделей Вселенной Требуются новые наблюдения
Подтверждение роли современных инструментов Прежние исследования частично теряют актуальность

FAQ

Что такое квазар?
Это активная галактика с яркой чёрной дырой в центре, излучающая мощный свет, видимый на миллиарды световых лет.

Почему открытие важно?
Оно может изменить наше понимание скорости роста чёрных дыр и ранней эволюции Вселенной.

Как измеряют массу чёрной дыры?
Через наблюдения движения газа и звёзд вокруг неё, а также с помощью спектроскопии.

Мифы и правда

  • Миф: все сверхмассивные чёрные дыры одинаково огромны.
    Правда: новые данные показывают, что их размеры сильно варьируются.

  • Миф: чёрные дыры втягивают всё подряд.
    Правда: значительная часть газа и материи отбрасывается наружу из-за излучения.

  • Миф: наука уже знает точные размеры всех чёрных дыр.
    Правда: методы продолжают совершенствоваться, и оценки меняются.

Три интересных факта

  1. Самая известная сверхмассивная чёрная дыра находится в центре нашей галактики — Стрелец A*.

  2. Gravity+ способен объединять данные сразу от нескольких телескопов, создавая эффект "суперлинзы".

  3. В будущем запуск телескопа ELT (Extremely Large Telescope) даст ещё более точные измерения.

Исторический контекст

  • 1960-е: первые открытия квазаров, загадочных "космических маяков".

  • 1990-е: развитие теории о сверхмассивных чёрных дырах в центрах галактик.

  • 2019 год: первое фото тени чёрной дыры (M87*).

  • 2025 год: новые данные о заниженных массах чёрных дыр из исследования Southampton.

Это открытие показывает, насколько сильно точность инструментов влияет на наше понимание Вселенной. Возможно, впереди нас ждёт ещё больше сюрпризов, когда на работу выйдут новые телескопы и методы наблюдений.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
