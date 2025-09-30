Сутки хаоса в космосе: этот гамма-всплеск перевернул представления о Вселенной

Космос продолжает удивлять нас явлениями, которые ставят под сомнение привычные научные модели. В июле астрономы зарегистрировали необычный гамма-всплеск, длившийся почти сутки.

Для сравнения: большинство подобных событий длятся от нескольких секунд до нескольких минут. Новое событие, получившее название GRB 250702BDE, сопровождалось повторяющимися и периодическими разрядами — впервые в истории космических наблюдений.

Эта находка сразу привлекла внимание исследователей, ведь она не вписывается в привычные сценарии смерти звёзд или катастрофических космических процессов.

Что такое гамма-всплески

Гамма-всплески (Gamma-Ray Bursts, GRBs) — самые мощные электромагнитные события во Вселенной. Они происходят, когда:

массивная звезда коллапсирует в чёрную дыру;

две нейтронные звезды сталкиваются;

или происходят иные катастрофические явления, сопровождающиеся высвобождением колоссальной энергии.

Обычно гамма-всплеск длится доли секунды или несколько минут. Он сопровождается ярким излучением в гамма-диапазоне и быстро затухает. Именно поэтому случай с GRB 250702BDE, длившимся около суток, настолько необычен.

Детали открытия

Сигнал был впервые зафиксирован гамма-телескопом "Ферми" (NASA), затем подтверждён миссией зонда "Эйнштейн". Дополнительные наблюдения с помощью телескопа "Хаббл" и Очень Большого Телескопа (VLT) позволили уточнить: источник всплеска находился за пределами нашей галактики.

Уникальной особенностью GRB 250702BDE стало то, что его интенсивность изменялась периодически — словно происходили повторные "удары" энергии. Подобное поведение не наблюдалось ни у одного из известных гамма-всплесков.

Возможные объяснения

Учёные пока не имеют однозначной модели, но выделяют несколько гипотез:

Долгая смерть массивной звезды

Возможно, коллапс проходил медленнее обычного, и энергия высвобождалась в течение суток. Разрушение звезды чёрной дырой промежуточной массы

Такие объекты пока считаются гипотетическими, но всплеск может быть первым косвенным доказательством их существования. Неизвестный механизм

Есть вероятность, что мы наблюдаем принципиально новое явление, которое потребует пересмотра моделей эволюции звёзд и природы гамма-всплесков.

Факты о GRB 250702BDE

Длительность: почти 24 часа (обычные GRB — секунды или минуты).

Уникальное поведение: периодические импульсы энергии .

Источник: объект за пределами Млечного Пути .

Инструменты наблюдения: телескопы "Ферми", "Эйнштейн", "Хаббл", VLT.

Значимость: событие ставит под сомнение существующие космологические модели.

FAQ

Что делает GRB 250702BDE уникальным?

Его продолжительность (сутки) и повторяющиеся разряды энергии.

Может ли такой всплеск угрожать Земле?

Нет. Событие произошло за пределами нашей галактики, и его излучение безопасно для нас.

Что дают такие наблюдения?

Они помогают уточнить модели эволюции звёзд, поведения чёрных дыр и динамики галактик.

Почему важны промежуточные чёрные дыры?

Их существование пока не подтверждено. Если GRB 250702BDE связан с такой дырой, это станет сенсацией.

Будут ли подобные всплески наблюдаться ещё?

Астрономы уверены, что да. С новыми инструментами мы сможем фиксировать больше таких событий.

GRB 250702BDE — событие, которое астрономы называют "противоречащим здравому смыслу". Оно демонстрирует, что Вселенная полна сюрпризов и далеко не все космические процессы можно объяснить существующими моделями.