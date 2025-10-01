Тысяча атомных бомб в небе: таинственная катастрофа стёрла древний мегаполис с лица земли

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:47
Наука

История Содома и Гоморры всегда воспринималась как миф или притча о наказании. Но археология и геология всё чаще заставляют задуматься: а вдруг эта легенда сохранила память о реальной катастрофе? Около 3600 лет назад в Иорданской долине действительно произошло событие, уничтожившее целые города и навсегда изменившее жизнь региона.

Падение метеорита
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Падение метеорита

Загадка Телль-эль-Хаммама

Руины на холме Телль-эль-Хаммам в Иорданской долине, к северу от Мёртвого моря, хранят следы древнего мегаполиса бронзового века. Город был в пять раз больше Иерихона и Иерусалима того времени, а его история насчитывала тысячи лет. И вдруг, около 1650 года до н. э., он перестал существовать.

После внезапного разрушения вся плодородная долина площадью 500 кв. км опустела на сотни лет. Сельское хозяйство, торговля, жизнь — всё прекратилось. Что могло стереть с лица земли целый город?

Что случилось с городами

В 2021 году международная группа археологов, геологов и физиков предложила объяснение. По их версии, над Телль-эль-Хаммамом произошёл воздушный взрыв космического тела — ледяной кометы или каменного астероида.

Сценарий напоминал катастрофу в Сибири в 1908 году, когда Тунгусский метеорит повалил леса на огромной территории. Только в случае с Иорданской долиной мощность взрыва могла быть в разы больше — сравнимой с тысячей атомных бомб Хиросимы.

Огненный шар с температурой свыше 2000°C и ударная волна со скоростью более 1000 км/ч уничтожили всё вокруг.

Археологические "вещественные доказательства"

Учёные приводят впечатляющий список находок, которые подтверждают их гипотезу.

  • Расплавленная керамика. Поверхность глиняной посуды превратилась в стекло. Нужна температура свыше 1500°C.

  • Обожжённые кирпичи. Стены домов "вскипели" и покрылись пузырями. Эксперименты показали: такое возможно при температуре около 1500°C.

  • Микросферулы. Крошечные шарики из расплавленного железа и редких металлов (платины, иридия), характерные для метеоритов.

  • Шоковый кварц. Минерал, структура которого меняется только под колоссальным давлением, как при ядерных взрывах или падении метеоритов.

  • Диамоноиды. Микрочастицы углерода, образующиеся при экстремальных температурах.

  • Аномально высокая концентрация соли. В некоторых образцах до 25%. Возможное объяснение — испарение воды Мёртвого моря.

Неудивительно, что библейский рассказ о "соляном столбе" жены Лота напоминает эти находки.

Реконструкция катастрофы

Представьте: ослепительная вспышка, ярче солнца. Над головой разрастается огненный шар, который испаряет воду и воспламеняет деревянные крыши. Через секунды приходит ударная волна, рушащая дома и разрывающая людей на части.

Разрушения были настолько сильными, что, по расчётам, волна докатилась даже до Иерихона, расположенного в 22 км. Возможно, именно тогда рухнули знаменитые стены, описанные в Библии.

Советы шаг за шагом: как учёные работают с гипотезой

  1. Изучают радиоуглеродные датировки — они показали совпадение с эпохой разрушения.

  2. Анализируют минералы под микроскопом — именно так выявили "шоковый кварц".

  3. Сравнивают находки с последствиями Тунгусского взрыва и ядерных испытаний.

  4. Применяют компьютерные модели — чтобы воспроизвести мощность взрыва и его направление.

  5. Проверяют концентрацию соли и её возможное происхождение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что без кратера взрыва быть не могло.
    Последствие: недооценка воздушных взрывов.
    Альтернатива: учитывать аналогию с Тунгусским метеоритом.

  • Ошибка: игнорировать найденные минералы.
    Последствие: отсутствие целостной картины.
    Альтернатива: использовать комплексные методы геологии и археологии.

  • Ошибка: полагаться только на библейские тексты.
    Последствие: смешение мифологии и науки.
    Альтернатива: рассматривать тексты как отражение памяти о событиях.

А что если…

А что если катастрофа была вызвана не космическим телом, а землетрясением и сильными пожарами? Тогда расплавленная керамика могла быть результатом разрушения зернохранилищ и гончарных печей. Однако объяснить шоковый кварц и диамоноиды такой вариант не способен.

Плюсы и минусы метеоритной гипотезы

Плюсы Минусы
Объясняет аномальные находки Отсутствует кратер
Совпадает с временными рамками Есть сомнения в интерпретации кварца
Подтверждается аналогиями (Тунгуска) Возможна предвзятость исследователей
Вписывается в библейские легенды Нужны новые доказательства

FAQ

Почему нет кратера?
Потому что тело взорвалось в воздухе на высоте 1-4 км.

Сколько людей жило в долине?
По оценкам, от 45 до 60 тысяч человек.

Могло ли это быть связано с Содомом и Гоморрой?
Да, но это лишь гипотеза, а не доказанный факт.

Сколько лет долина оставалась пустой?
От 300 до 600 лет.

Мифы и правда

  • Миф: Содом и Гоморра — чисто религиозный вымысел.
    Правда: археологические данные подтверждают реальную катастрофу.

  • Миф: если нет кратера, значит, не было метеорита.
    Правда: воздушные взрывы не оставляют кратеров.

  • Миф: легенда о соляном столбе — символ.
    Правда: возможное отражение выброса соли из Мёртвого моря.

3 интересных факта

  1. Тунгусский метеорит 1908 года стал "моделью" для анализа событий в Телль-эль-Хаммаме.

  2. В библейской традиции гибель Содома была нравственным уроком, но археология рассматривает её как природную катастрофу.

  3. Современные города также уязвимы к подобным взрывам — в 2013 году метеорит взорвался над Челябинском.

Исторический контекст

  • ~3500-1540 гг. до н. э. — расцвет Телль-эль-Хаммама.

  • ~1650 г. до н. э. — катастрофа и гибель города.

  • 300-600 лет — период заброшенности долины.

  • XIX-XX вв. — библейские тексты трактуются как мифы.

  • XXI век — археология и геология вновь возвращают интерес к этой истории.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
