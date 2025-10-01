Блуждающие огоньки: учёные почти раскрыли тайну явления, которое веками считали блужданием душ умерших

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:16
Наука

Таинственные огоньки, которые веками наблюдали на болотах и кладбищах, всегда будоражили воображение. Их называли "блуждающими душами", "болотными фонарями" или "огнями духов". Теперь учёные приблизились к разгадке: новые исследования показывают, что их причиной могут быть крошечные электрические разряды между пузырьками газа.

Блуждающие огоньки на кладбище
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Блуждающие огоньки на кладбище

Легенды и наука

Фольклор видел в этих огоньках послания из потустороннего мира. Но химики давно предполагали, что источником является метан — газ, выделяющийся при разложении органики. Главный вопрос оставался: что заставляет его вспыхивать?

Эксперимент учёных

Команда профессора Стэнфордского университета Ричарда Зейра выдвинула смелую гипотезу: искры рождаются на границе пузырьков разного размера.

  • маленькие пузырьки заряжаются отрицательно;
  • крупные — положительно;
  • при контакте возникает микромолния.

Чтобы проверить идею, учёные создали установку с соплом, выпускавшим в воду пузырьки воздуха и метана. Высокоскоростные камеры зафиксировали вспышки света, а спектрометры — следы формальдегида, образующегося при горении метана.

Сравнение объяснений

Теория Суть Недостатки
Фольклор Души умерших, духи болот Нет доказательств
Метан самовоспламеняется Газ загорается спонтанно Требуется внешний источник
Микромолнии Разряды между пузырьками Подтверждается экспериментами

Советы шаг за шагом: как увидеть блуждающий огонёк

  • Место: чаще всего болота и кладбища, где много разлагающейся органики.
  • Время: тёмная ночь, лучше без луны.
  • Условия: тёплая погода и высокая влажность способствуют выделению метана.
  • Инструмент: современные камеры фиксируют слабые вспышки лучше человеческого глаза.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать огоньки чистой мистикой.
    Последствие: игнорирование природного объяснения.
    Альтернатива: рассматривать их как комбинацию газа и электрических явлений.

  • Ошибка: думать, что это крупные молнии.
    Последствие: неверное понимание механизма.
    Альтернатива: учитывать микроразряды между пузырьками.

А что если…

А что если микромолнии сыграли роль не только в создании болотных огоньков, но и в происхождении жизни на Земле? Учёные предполагают, что именно пузырьки с разрядами могли соединять аминокислоты и нуклеотиды в первые биомолекулы.

Плюсы и минусы гипотезы

Плюсы Минусы
Подтверждается экспериментами Требуются новые полевые наблюдения
Объясняет воспламенение метана Пока лабораторные данные
Может быть связано с происхождением жизни Теория остаётся спорной

FAQ

Почему огоньки видят на кладбищах и болотах

Потому что именно там много органики, выделяющей метан.

Это опасно для людей

Нет, интенсивность слишком мала, но в тумане огоньки могут сбить с пути.

Может ли это объяснить легенды

Да, природное явление веками воспринималось как сверхъестественное.

Мифы и правда

  • Миф: "Это души умерших".
    Правда: это вспышки газа и электричества.

  • Миф: "Огоньки опасны для жизни".
    Правда: их энергия мала, они лишь пугают.

  • Миф: "Метан загорается сам по себе".
    Правда: нужен источник искры — микромолнии подходят идеально.

3 интересных факта

  • Первые упоминания блуждающих огоньков в Европе относятся к XIII веку.
  • В Англии их называли "Will-o'-the-Wisp" — "Фонарь Уилла".
  • Подобные явления фиксировали и на рисовых полях Азии, где разлагается много органики.

Исторический контекст

С древности "болотные огни" считались знаками духов или предвестниками бед. В Средние века крестьяне верили, что они заманивают путников в трясину. Сегодня же наука видит в них ключ к пониманию процессов, которые происходили ещё на заре жизни Земли.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
