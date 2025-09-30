Легенда о рогатом змее превращается в научную улику: открытие в Южной Африке ошеломило исследователей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:18
Наука

В Южной Африке археологи обнаружили наскальные рисунки возрастом около 200 лет, которые могут подтвердить легенду народа сан о загадочном существе — рогатом змее. Картина, датируемая началом XIX века, изображает животное с бивнями и вызывает оживлённые дискуссии среди учёных.

Археологические раскопки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Археологические раскопки

Загадка рогатого змея

В культурах народа сан рогатая змея считалась мифическим существом, связанным с дождём и духовным миром. Её описывали как огромное животное, превосходящее по размерам слона или бегемота.

Новое открытие примечательно тем, что рисунки появились раньше первых научных описаний дицинодонтов (1845 год). Это заставляет исследователей предполагать: миф мог опираться на находки окаменелостей в бассейне Кару, где и сегодня находят кости древних четвероногих.

Версии учёных

"Этнографические, археологические и палеонтологические данные подтверждают гипотезу о том, что панель с изображением Рогатого Змея могла изображать дицинодонта", — отметил из Университета Витватерсранда Жюльен Бенуа.

Главные аргументы в пользу этой теории:

  • ориентация бивней вниз, не характерная для африканских животных, но совпадающая с особенностями дицинодонтов;
  • изобилие окаменелостей поблизости от места находки;
  • устные традиции сан, описывающие огромных существ, когда-то населявших землю.

Сравнение гипотез

Версия Суть Доказательства
Дицинодонт Вымерший предок с бивнями Бивни вниз, кости в Кару
Чисто мифический образ Символический зверь дождя Упоминания в обрядах сан
Слияние легенды и окаменелостей Фольклор + находки костей Вдохновение от окаменелостей

Роль в культуре

Считается, что рогатая змея участвовала в обрядах вызывания дождя. В этих церемониях люди обращались к мифическим существам, а иногда — к давно вымершим животным, чьи останки находили в земле. Так легенда и реальность переплелись.

Советы шаг за шагом: как учёные проверяют такие гипотезы

  • Определяют возраст рисунков (в данном случае 1821-1835 гг.).
  • Сравнивают изображения с известными животными региона.
  • Анализируют окаменелости, найденные поблизости.
  • Учитывают культурные традиции и мифологию местного народа.
  • Сопоставляют все данные, чтобы выявить возможную связь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что рисунок точно изображает реальное животное.
    Последствие: риск научной мистификации.
    Альтернатива: рассматривать изображение как комбинацию мифа и реальности.

  • Ошибка: игнорировать контекст легенд народа сан.
    Последствие: потеря культурного смысла находки.
    Альтернатива: анализировать вместе с этнографами.

А что если…

А что если мифы о рогатой змее действительно основаны на находках окаменелостей? Тогда народ сан можно считать первыми "палеонтологами", связывавшими кости вымерших существ с духовными образами.

Плюсы и минусы гипотезы это дицинодонт

Плюсы Минусы
Совпадение формы бивней Рисунок символичен, а не точен
Географическая близость окаменелостей Нет прямого подтверждения
Логично для культуры сан Может быть мифологическим образом

FAQ

Кто такие дицинодонты

Это травоядные терапсиды с бивнями, жившие около 250 млн лет назад.

Где нашли картину

В Южной Африке, недалеко от местонахождений окаменелостей в бассейне Кару.

Зачем изображали рогатого змея

Вероятно, для обрядов вызывания дождя и как символ духовного мира.

Мифы и правда (ClaimReview)

  • Миф: "Рогатая змея — это динозавр".
    Правда: скорее всего, это образ, основанный на окаменелостях дицинодонтов.

  • Миф: "Наскальные рисунки всегда изображают реальных животных".
    Правда: они могут быть символическими и соединять миф и природу.

  • Миф: "Сан не интересовались костями древних животных".
    Правда: находки окаменелостей, вероятно, вдохновляли их мифы.

3 интересных факта

  • Дицинодонты — дальние "родственники" млекопитающих, а не динозавров.
  • Первые их описания в науке появились в 1845 году, позже картин сан.
  • Рогатая змея считалась животным дождя, от которого зависела жизнь племени.

Исторический контекст

Первое упоминание о дицинодонтах относится к середине XIX века, когда европейские исследователи начали находить их кости в Южной Африке. Но для народа сан загадочные существа были частью мифологии задолго до этого. Открытие 200-летних наскальных рисунков показывает: древние жители региона задумывались о происхождении костей и умели соединять свои наблюдения с духовными представлениями.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
