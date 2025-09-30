Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спал не там и не так — поэтому живот держится крепче, чем ты за самую строгую диету
Кусты в коронах огня: обрезка пионов превращает обычный участок в царство пышных цветов
Свежесть до декабря: как обмануть время и сохранить дольше яблоки
Ваши деньги станут крупнее: ЦБ может выпустить десятитысячную купюру
Робот обещает скорость: но в пробках превращается в источник проблем
Лежала на полу и рыдала: Мадонна вспомнила о страшном периоде жизни и шокировала фанатов
Что страшнее: увидеть армию императора или представить её живой? Сексреты Терракотовой армии
Кино или провал? Наталья Рудова жёстко высказалась об участии блогеров в фильмах
Эликсир здоровья в вашем доме: как алоэ вера преобразит ваше самочувствие за 5 дней

Монстр Лох-Несса снова даёт знак: гигантское тело в пять метров поставило учёных в тупик

Наука

Озеро Лох-Несс снова оказалось в центре внимания: охотник за загадочным монстром Эоин О'Фаодагейн сообщил о необычном существе, которое он заметил через веб-камеру. Размер "гостя" он оценил в 17 футов (около пяти метров) — примерно с трёх взрослых мужчин.

Озеро Лох-Несс
Фото: commons.wikimedia.org by Laure-Hélène Maire, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Озеро Лох-Несс

Новая запись в реестре

"Я увидел большое существо коричнево-черного цвета, которое как раз вынырнуло на поверхность и совершало странные круговые движения", — сказал Эоин О'Фаодагейн.

Фигуру удалось зафиксировать 23 сентября с помощью камеры, установленной в отеле Clansman и работающей от Visit Inverness Loch Ness.

По словам исследователя, ранее он уже попадал в официальный реестр наблюдений Несси, и нынешние кадры он считает уникальными.

Сравнение с прежними случаями

  • В 1992 году в документальном фильме "Тайны озера Лох-Несс" показывали кадры похожего кругового движения на воде.
  • В 1933 году газета Inverness Courier впервые сообщила о "огромном животном", катавшемся на поверхности.
  • В 1934 году Роберт Кеннет Уилсон сделал знаменитый снимок, позже разоблачённый как подделка.

Как наблюдать за Несси

  • Перейдите на сайт visitinvernesslochness. com — там работают онлайн-камеры.
  • Лучшее время для наблюдений — раннее утро или вечер, когда поверхность воды спокойна.
  • Фиксируйте всё на видео: именно такие кадры попадают в реестр.
  • Сравнивайте запись с архивом на lochnesssightings. com — там более 1000 случаев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на фото.
    Последствие: риск нарваться на фейк.
    Альтернатива: проверять видео и официальные регистры.

  • Ошибка: считать все наблюдения мистификацией.
    Последствие: игнорирование редких природных феноменов.
    Альтернатива: рассматривать версии — от рыб до подводных бревен.

А что если…

А что если загадочные наблюдения действительно связаны с крупным животным? Возможно, в Лох-Нессе живёт вид, который ещё не описан наукой, или же речь идёт о популяции больших осетров, случайно попавших в озеро.

Плюсы и минусы гипотез

Гипотеза Плюсы Минусы
Плезиозавр Объясняет длинную шею Наука считает вымершим
Осётр Реальный крупный вид Обычно не достигает заявленных размеров
Бревно Логичное объяснение "всплытий" Не объясняет регулярные наблюдения
Гигантский сом Совпадает по форме Нет подтверждённой популяции в озере

FAQ

Когда впервые сообщили о Несси

В мае 1933 года, когда местная пара увидела "огромное животное" на поверхности.

Кто сделал самую известную фотографию

Врач Роберт Кеннет Уилсон в 1934 году — позже снимок признали постановочным.

Можно ли увидеть Несси самому

Да, через онлайн-камеры или во время поездки к озеру. Но гарантии нет.

Мифы и правда (ClaimReview)

  • Миф: "Лох-Несское чудовище — это доказанный динозавр".
    Правда: версия о плезиозавре популярна, но научно не подтверждена.

  • Миф: "Все фото Несси — подделка".
    Правда: часть оказалась розыгрышами, но есть и необъяснённые записи.

  • Миф: "В озере не водятся крупные рыбы".
    Правда: осётры и сомы могут достигать впечатляющих размеров.

3 интересных факта

  • В официальном онлайн-реестре собрано более 1000 случаев наблюдений Несси.
  • Первое упоминание о "чудовище" относится к 565 году, когда святой Колумба встретил "зверя" в реке Несс.
  • В 2019 году эксперт Стив Фелтэм предположил, что Несси — это гигантский сом.

Исторический контекст

История Лох-Несского чудовища тянется почти век: с газетной заметки 1933 года до наших дней. Каждый десяток лет приносит новые "доказательства", а современные камеры и дроны добавляют свежие кадры в копилку загадки. Несмотря на массу скептиков, интерес к Несси не угасает, превращая её в символ Шотландии и туристическую легенду.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Домашние животные
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Военные новости
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев Западные think-tank: крепость Крым — один из самых защищённых регионов планеты Олег Володин Трамп предлагает мягкую оккупацию Газы. ХАМАС решает дилемму смерти с позором или достоинством Любовь Степушова
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Эликсир здоровья в вашем доме: как алоэ вера преобразит ваше самочувствие за 5 дней
Когда роды становятся катастрофой: Ольга Орлова рассказала, чего ей стоило родить ребёнка
Октябрьский финал: ФК Ростов рискует всем ради последнего билета в плей-офф
Южное солнце на тарелке: необычный рецепт сырников, который удивит нежным вкусом
Мечты так и останутся мечтами: Токио в ярости из-за инициативы Москвы
Монстр Лох-Несса снова даёт знак: гигантское тело в пять метров поставило учёных в тупик
Страхи водителей оживают в мифах: почему смешанный бензин не разрушает мотор
Виноват не только возраст: неожиданные причины проблем с суставами
Шампуни и маски — лишь декорации: почему настоящая красота держится на простом правиле
Иллюзия времени разоблачена: почему детство длится веками, а взрослость сжимается в миг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.