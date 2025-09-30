Космическая химерa: Хаббл показал галактику, в которой сошлись прошлое и будущее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:35
Наука

Космический телескоп "Хаббл" вновь удивил учёных: на свежем снимке показана галактика NGC 2775, которая словно объединяет в себе сразу несколько миров. Она находится на расстоянии около 67 миллионов световых лет от Земли, в направлении созвездия Рака, и никак не вписывается в строгие категории.

NGC 2775 — галактика
Фото: ESA/Hubble & NASA, F. Belfiore, J. Lee and the PHANGS-HST Team is licensed under Public domain
NGC 2775 — галактика

Загадочная структура

В центре NGC 2775 расположен спокойный регион без газа — черта, характерная для эллиптических галактик. Но на периферии тянется пылевое кольцо с молодыми звёздами, больше напоминающее классическую спираль. Этот контраст делает объект уникальным и ставит астрономов в тупик.

Споры о классификации

Одни исследователи считают NGC 2775 спиральной галактикой, ссылаясь на наличие кольцевых структур и межзвёздной пыли. Другие уверены, что она линзовидная, поскольку совмещает признаки сразу двух типов — эллиптического и спирального.

Происхождение таких объектов до сих пор обсуждается.

Возможные версии:

  • результат слияния двух спиральных галактик;
  • "выдохшаяся" спираль, потерявшая запасы газа для формирования звёзд;
  • изначально эллиптическая структура, которая позже обзавелась газовым диском.

Сравнение гипотез

Гипотеза Суть Доказательства
Слияние галактик Объединение двух спиралей Огромный водородный шлейф
Исчерпание газа Звёзды перестали рождаться Спокойный центр без газа
Эллиптическая с диском Первоначально эллиптическая Газовые кольца вокруг ядра

Следы прошлого

Учёные считают, что NGC 2775 в прошлом пережила слияние с соседними галактиками. Об этом свидетельствует гигантский водородный шлейф диаметром около 100 тысяч световых лет. Хотя он не виден на опубликованных снимках, данные спектральных наблюдений подтверждают его наличие.

Советы шаг за шагом для астрономов-любителей

  • Используйте онлайн-карты неба (например, Stellarium), чтобы найти созвездие Рака.
  • Запомните координаты: NGC 2775 доступна для наблюдений в любительские телескопы при хороших условиях.
  • Следите за новыми публикациями NASA и ESA — обновлённые изображения часто содержат данные в разных спектрах.
  • Сравнивайте фото 2020 года и свежие снимки, чтобы видеть изменения в деталях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что галактика относится к "чистым" спиральным.
    Последствие: неверная классификация.
    Альтернатива: учитывать гибридный характер объекта.

  • Ошибка: игнорировать водородный хвост.
    Последствие: упущенные подсказки о прошлом.
    Альтернатива: анализировать спектральные данные.

А что если…

А что если NGC 2775 — лишь одна из многих "гибридных" галактик? Это означало бы, что Вселенная хранит гораздо больше следов столкновений и слияний, чем мы привыкли думать. В этом случае линзовидные галактики перестанут быть редкостью и станут отдельным классом переходных объектов.

Плюсы и минусы гипотез

Плюсы Минусы
Слияние объясняет водородный хвост Трудно восстановить детали процесса
Версия "исчерпания газа" логична Не объясняет наличие пылевого кольца
Эллиптическая с диском — универсальна Нет прямых наблюдений ранних стадий

FAQ

Что такое линзовидная галактика

Это объект с признаками эллиптических и спиральных галактик одновременно.

Можно ли увидеть NGC 2775 в телескоп

Да, но только в мощный любительский или профессиональный — она слишком далека.

Почему у неё необычная форма

Скорее всего, из-за слияния с другими галактиками и утраты части газа.

Мифы и правда

  • Миф: "Все галактики делятся строго на спиральные или эллиптические".
    Правда: есть переходные формы, такие как NGC 2775.

  • Миф: "На снимках "Хаббла" всегда видны все детали".
    Правда: некоторые структуры, например водородный хвост, фиксируются только в спектре.

  • Миф: "Галактики остаются неизменными миллионы лет".
    Правда: они сливаются, теряют газ и меняют структуру.

3 интересных факта

  • Водородный шлейф NGC 2775 растянулся на 100 тысяч световых лет.
  • Первое изображение этой галактики "Хабблом" было опубликовано ещё в 2020 году.
  • Центральный регион NGC 2775 практически лишён газа, что делает его необычайно "спокойным".

Исторический контекст

Споры о классификации галактик ведутся с XX века, начиная с "вилки Хаббла" — схемы, предложенной Эдвином Хабблом. Тогда считалось, что есть только три типа: эллиптические, линзовидные и спиральные. Сегодня же астрономы всё чаще сталкиваются с гибридными объектами, которые не вписываются в стандартные категории. NGC 2775 — один из ярких примеров того, что Вселенная сложнее любых схем.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
