Космическая химерa: Хаббл показал галактику, в которой сошлись прошлое и будущее

Космический телескоп "Хаббл" вновь удивил учёных: на свежем снимке показана галактика NGC 2775, которая словно объединяет в себе сразу несколько миров. Она находится на расстоянии около 67 миллионов световых лет от Земли, в направлении созвездия Рака, и никак не вписывается в строгие категории.
В центре NGC 2775 расположен спокойный регион без газа — черта, характерная для эллиптических галактик. Но на периферии тянется пылевое кольцо с молодыми звёздами, больше напоминающее классическую спираль. Этот контраст делает объект уникальным и ставит астрономов в тупик.
Одни исследователи считают NGC 2775 спиральной галактикой, ссылаясь на наличие кольцевых структур и межзвёздной пыли. Другие уверены, что она линзовидная, поскольку совмещает признаки сразу двух типов — эллиптического и спирального.
Происхождение таких объектов до сих пор обсуждается.
|Гипотеза
|Суть
|Доказательства
|Слияние галактик
|Объединение двух спиралей
|Огромный водородный шлейф
|Исчерпание газа
|Звёзды перестали рождаться
|Спокойный центр без газа
|Эллиптическая с диском
|Первоначально эллиптическая
|Газовые кольца вокруг ядра
Учёные считают, что NGC 2775 в прошлом пережила слияние с соседними галактиками. Об этом свидетельствует гигантский водородный шлейф диаметром около 100 тысяч световых лет. Хотя он не виден на опубликованных снимках, данные спектральных наблюдений подтверждают его наличие.
Ошибка: считать, что галактика относится к "чистым" спиральным.
Последствие: неверная классификация.
Альтернатива: учитывать гибридный характер объекта.
Ошибка: игнорировать водородный хвост.
Последствие: упущенные подсказки о прошлом.
Альтернатива: анализировать спектральные данные.
А что если NGC 2775 — лишь одна из многих "гибридных" галактик? Это означало бы, что Вселенная хранит гораздо больше следов столкновений и слияний, чем мы привыкли думать. В этом случае линзовидные галактики перестанут быть редкостью и станут отдельным классом переходных объектов.
|Плюсы
|Минусы
|Слияние объясняет водородный хвост
|Трудно восстановить детали процесса
|Версия "исчерпания газа" логична
|Не объясняет наличие пылевого кольца
|Эллиптическая с диском — универсальна
|Нет прямых наблюдений ранних стадий
Это объект с признаками эллиптических и спиральных галактик одновременно.
Да, но только в мощный любительский или профессиональный — она слишком далека.
Скорее всего, из-за слияния с другими галактиками и утраты части газа.
Миф: "Все галактики делятся строго на спиральные или эллиптические".
Правда: есть переходные формы, такие как NGC 2775.
Миф: "На снимках "Хаббла" всегда видны все детали".
Правда: некоторые структуры, например водородный хвост, фиксируются только в спектре.
Миф: "Галактики остаются неизменными миллионы лет".
Правда: они сливаются, теряют газ и меняют структуру.
Споры о классификации галактик ведутся с XX века, начиная с "вилки Хаббла" — схемы, предложенной Эдвином Хабблом. Тогда считалось, что есть только три типа: эллиптические, линзовидные и спиральные. Сегодня же астрономы всё чаще сталкиваются с гибридными объектами, которые не вписываются в стандартные категории. NGC 2775 — один из ярких примеров того, что Вселенная сложнее любых схем.
Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.