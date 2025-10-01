Обещанный источник пользы превращается в риск: в добавках для здоровья кроется угроза

Многие уверены, что витамин D в любой форме одинаково полезен. Но новое исследование показало: витамин D2, который часто рекомендуют для укрепления здоровья, способен снижать уровень витамина D3 — ключевого элемента для крепкого иммунитета и здоровья костей.

Две формы — разные эффекты

Существует два основных вида этого витамина — D2 и D3. Первый часто добавляют в продукты питания и используют в качестве растительной добавки. Второй вырабатывается организмом естественным образом под воздействием солнечного света. Исследования показали: именно D3 лучше повышает общий уровень витамина D и эффективнее поддерживает здоровье.

Что показал метаанализ

Совместная работа сотрудников Университета Суррея, Центра Джона Иннеса и Института Квадрам подтвердила: у людей, которые принимали витамин D2, уровень витамина D3 снижался, а иногда был даже ниже, чем у тех, кто не употреблял добавки вовсе. Это означает, что регулярный приём D2 не всегда приносит ожидаемую пользу и даже может мешать организму использовать собственные ресурсы.

Иммунитет под прицелом

Учёные также заметили: D3 активирует сигнальную систему интерферона I типа — "первую линию защиты" организма от вирусов и бактерий. D2 такого эффекта не оказывает. Это объясняет, почему D3 эффективнее в защите от простудных и инфекционных заболеваний, говорится в исследовании, которое опубликовано в научном издании Nutrition Reviews.

Влияние на здоровье нации

Дефицит витамина D — глобальная проблема, особенно в странах с холодным климатом. Специалисты подчёркивают: для общественного здоровья крайне важно обеспечить доступность именно D3, будь то в форме добавок или в составе обогащённых продуктов питания.

Что выбрать потребителям

Главный вывод исследователей: витамины D2 и D3 нельзя считать взаимозаменяемыми. Для большинства людей именно D3 будет более надёжным способом укрепления иммунитета и восполнения дефицита. Тем не менее, для веганов продукты с D2 могут стать важным источником, если дополнительно следить за уровнем D3 и выбирать обогащённые продукты или специальные добавки.