Апокалипсис без взрывов: человечество медленно стирает само себя с карты — конец света уже начался

Ученые, философы и даже богословы веками рассуждали о конце света. Кембриджский исследователь Томас Мойнихан утверждает: глобальный апокалипсис не будет похож на катастрофические сцены из фильмов. По его мнению, процесс уже запущен — он выражается в постепенном вымирании человечества.
Причины называют разные: изменение климата, распространение биологического оружия, развитие искусственного интеллекта и угроза ядерных ударов. Эти факторы, действуя вместе, создают цепочку рисков, которая может привести к исчезновению цивилизации.
Особое внимание ученые уделяют ядерному оружию. Даже локальный конфликт способен вызвать глобальные изменения климата.
"Новые исследования показывают, что даже относительно региональный обмен ядерными ударами может привести к глобальным климатическим последствиям", — заявил исследователь Томас Мойнихан.
По его словам, пожары в городах выбросят в атмосферу тонны сажи. Она задержится в стратосфере и перекроет солнечный свет. Результат — резкое похолодание и неурожай, как это произошло с динозаврами, только тогда причиной стал астероид. Моделирование показывает: ограниченный обмен ударами между Индией и Пакистаном способен оставить без еды около 2,5 миллиарда человек минимум на два года.
Основатель Обсерватории экзистенциальных рисков Отто Бартен напоминает: только за последние годы от природных пандемий погибло свыше 300 тысяч человек.
"Доступ к биологическому оружию могут получить террористы, и это приведет к уничтожению большей части человечества", — отметил Бартен.
Опасность заключается в том, что современные технологии делают создание патогенных организмов доступнее. Если такие разработки попадут не в те руки, результат будет непредсказуемым.
Еще одна угроза связана с развитием технологий. Сверхразумный искусственный интеллект, по оценкам исследователей, может стать фактором, от которого человечество не оправится. Вероятность неблагоприятного сценария, по словам ученых, достигает 90 процентов.
"Проблема в том, что невозможно предсказать действия чего-то неизмеримо умнее вас", — заявил Томас Мойнихан.
Идея о том, что технологии могут выйти из-под контроля, разделяется не только научным сообществом. Иеромонах Феодорит также считает, что именно ИИ становится одной из главных угроз современности.
|Угроза
|Последствие
|Вероятность реализации
|Ядерные удары
|Глобальное похолодание, голод
|Средняя
|Биологическое оружие
|Массовая смертность, коллапс систем здравоохранения
|Высокая при утечке
|Искусственный интеллект
|Потеря контроля над технологиями, исчезновение цивилизации
|Очень высокая
|Изменение климата
|Постепенное вымирание видов, дефицит ресурсов
|Уже проявляется
Чтобы снизить риски, эксперты рекомендуют:
Конец света в привычном понимании может не наступить мгновенно, но угрозы для человечества уже реальны. Ядерные конфликты, изменение климата, развитие искусственного интеллекта и биологическое оружие — это факторы, которые способны привести к вымиранию цивилизации. Однако, если объединить усилия и развивать безопасные технологии, у человечества остаётся шанс не только выжить, но и выйти на новый уровень развития.
