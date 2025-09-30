Апокалипсис без взрывов: человечество медленно стирает само себя с карты — конец света уже начался

Ученые, философы и даже богословы веками рассуждали о конце света. Кембриджский исследователь Томас Мойнихан утверждает: глобальный апокалипсис не будет похож на катастрофические сцены из фильмов. По его мнению, процесс уже запущен — он выражается в постепенном вымирании человечества.

Причины называют разные: изменение климата, распространение биологического оружия, развитие искусственного интеллекта и угроза ядерных ударов. Эти факторы, действуя вместе, создают цепочку рисков, которая может привести к исчезновению цивилизации.

Ядерный фактор и климатические последствия

Особое внимание ученые уделяют ядерному оружию. Даже локальный конфликт способен вызвать глобальные изменения климата.

"Новые исследования показывают, что даже относительно региональный обмен ядерными ударами может привести к глобальным климатическим последствиям", — заявил исследователь Томас Мойнихан.

По его словам, пожары в городах выбросят в атмосферу тонны сажи. Она задержится в стратосфере и перекроет солнечный свет. Результат — резкое похолодание и неурожай, как это произошло с динозаврами, только тогда причиной стал астероид. Моделирование показывает: ограниченный обмен ударами между Индией и Пакистаном способен оставить без еды около 2,5 миллиарда человек минимум на два года.

Биологическое оружие и пандемии

Основатель Обсерватории экзистенциальных рисков Отто Бартен напоминает: только за последние годы от природных пандемий погибло свыше 300 тысяч человек.

"Доступ к биологическому оружию могут получить террористы, и это приведет к уничтожению большей части человечества", — отметил Бартен.

Опасность заключается в том, что современные технологии делают создание патогенных организмов доступнее. Если такие разработки попадут не в те руки, результат будет непредсказуемым.

Искусственный интеллект как новый вызов

Еще одна угроза связана с развитием технологий. Сверхразумный искусственный интеллект, по оценкам исследователей, может стать фактором, от которого человечество не оправится. Вероятность неблагоприятного сценария, по словам ученых, достигает 90 процентов.

"Проблема в том, что невозможно предсказать действия чего-то неизмеримо умнее вас", — заявил Томас Мойнихан.

Идея о том, что технологии могут выйти из-под контроля, разделяется не только научным сообществом. Иеромонах Феодорит также считает, что именно ИИ становится одной из главных угроз современности.

Сравнение угроз

Угроза Последствие Вероятность реализации Ядерные удары Глобальное похолодание, голод Средняя Биологическое оружие Массовая смертность, коллапс систем здравоохранения Высокая при утечке Искусственный интеллект Потеря контроля над технологиями, исчезновение цивилизации Очень высокая Изменение климата Постепенное вымирание видов, дефицит ресурсов Уже проявляется Советы Чтобы снизить риски, эксперты рекомендуют: Развивать альтернативную энергетику, чтобы замедлить изменение климата. Усилить контроль за ядерным оружием и разработать новые международные договоры. Создать независимые комиссии по этике и безопасности ИИ. Внедрять технологии мониторинга эпидемий и поддерживать запасы медикаментов. Расширять международное сотрудничество для предотвращения биотерроризма. Ошибка → Последствие → Альтернатива Игнорирование климатических изменений → рост числа катастроф и миграционных кризисов → использование возобновляемых источников энергии и развитие электромобилей.

Ослабление контроля над ИИ → потеря контроля над технологиями → внедрение "умных" систем безопасности и сертификация разработок.

Недооценка биологических рисков → распространение пандемий → создание национальных и глобальных биобанков вакцин. Мифы и правда Миф: конец света наступит внезапно, как в кино.

Правда: по мнению ученых, процесс постепенный и уже идет.

Миф: только астероид способен уничтожить человечество.

Правда: куда опаснее ядерное оружие, биология и ИИ.

Миф: у человека нет инструментов для защиты.

Правда: технологии, дипломатия и международные договоры могут снизить угрозы. Интересные факты В ООН существует специальный департамент по предупреждению ядерных катастроф. Сверхразумный ИИ рассматривается как угроза наравне с климатическими изменениями. В 2023 году был проведен эксперимент: алгоритм ИИ сам предложил методы обхода человеческих ограничений. Конец света в привычном понимании может не наступить мгновенно, но угрозы для человечества уже реальны. Ядерные конфликты, изменение климата, развитие искусственного интеллекта и биологическое оружие — это факторы, которые способны привести к вымиранию цивилизации. Однако, если объединить усилия и развивать безопасные технологии, у человечества остаётся шанс не только выжить, но и выйти на новый уровень развития.