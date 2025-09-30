Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осень-2025 расставила акценты: привычные пальто уходят со сцены, на подиуме — дерзость и игра фактур
Жилет на грани: как не спутать модный акцент с вещью из бабушкиной коллекции
Сначала радость, потом слёзы: главная ошибка новичков, которая губит здоровье котёнка
Должникам назвали приём, который обезоружит самых настойчивых коллекторов
Дорогое комплексное средство или зола из печки? Контраст, который может удивить
Тишина ночи обманчива: три скрытые угрозы во сне разрушают здоровье быстрее, чем стресс
Вся правда о задержках рейсов: как узнать о них раньше чем об этом объявят в аэропорту
Гири творят чудеса: 5 убойных упражнений для ног и пресса – тело будет гореть
Мария Погребняк в шоке: какие ошибки матери на знаменитой картине Кустодиева нашла блогер

Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы

5:38
Наука

Необычное происшествие на ферме в аргентинской провинции Чако стало причиной бурных обсуждений среди местных жителей и пользователей интернета. С неба упал странный цилиндр, покрытый черными волокнами, и сразу же породил массу гипотез — от метеорита до обломков космического аппарата.

Загадочный цилиндр в Аргентине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Загадочный цилиндр в Аргентине

Что произошло на ферме

Власти Аргентины оперативно отреагировали на инцидент и выставили 30-метровый периметр безопасности. Найденный цилиндр оказался довольно крупным: длина — около 1,7 метра, диаметр — примерно 1,2 метра. Его поверхность напоминала густой слой черных волос или синтетических волокон.

На место прибыли полиция, спасатели и взрывотехники. Проверка показала, что объект не содержит взрывчатых или токсичных веществ. Однако его происхождение до сих пор остается загадкой.

Журналисты отметили, что местные жители тут же окрестили находку "волосатым метеоритом", хотя официальные эксперты воздерживаются от таких формулировок.

Первые версии и предположения

Мнения относительно природы объекта разделились. Одни склонны считать его космическим мусором, сошедшим с орбиты. В Сети появилось множество комментариев, где упоминались обломки ракет SpaceX или других миссий.

Другие уверены, что это мог быть элемент спутника или ступени ракеты, которые при входе в атмосферу изменили форму и покрылись необычными волокнами.

Скептики же предполагают, что речь идет о промышленном объекте земного происхождения, случайно оказавшемся в этом регионе.

Сравнение версий

Версия Описание Аргументы "за" Аргументы "против"
Метеорит Природное небесное тело Падение с неба, необычный вид Отсутствие следов горения и типичной структуры камня
Космический мусор Обломки ракет или спутников Размер и форма соответствуют фрагментам Волокнистое покрытие пока необъяснимо
Земной объект Деталь техники или промышленный цилиндр Может быть связан с производством Неясно, как оказался на ферме

Советы шаг за шагом: как вести себя при таких находках

  1. Не приближаться к объекту и не пытаться его вскрыть.
  2. Сообщить в полицию или службу спасения.
  3. Сохранить место происшествия в неприкосновенности до приезда специалистов.
  4. Зафиксировать находку на фото или видео, но с безопасного расстояния.
  5. Следить за официальными сообщениями властей, а не доверять слухам в соцсетях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жители самостоятельно касаются неизвестного объекта.

  • Последствие: риск облучения, химического заражения или травмы.

  • Альтернатива: использовать сервисы экстренных вызовов и дождаться специалистов.

  • Ошибка: распространение неподтвержденных слухов.

  • Последствие: паника, дезинформация.

  • Альтернатива: доверять сообщениям СМИ и официальным органам.

  • Ошибка: попытка продать или разобрать находку.

  • Последствие: утрата доказательств и возможная уголовная ответственность.

  • Альтернатива: передать объект государственным структурам для исследования.

Космический мусор

Если окажется, что объект связан с космическими программами, это еще раз подчеркнет проблему засорения орбиты. Сегодня вокруг Земли вращаются тысячи фрагментов, оставшихся от запусков спутников, ракет и других аппаратов. При падении на землю такие элементы могут представлять угрозу, хотя чаще всего они сгорают в атмосфере.

FAQ

Как отличить метеорит от космического мусора?
Метеориты имеют каменистую или металлическую структуру, часто с оплавленной коркой. Космический мусор может содержать пластик, волокна, обугленные элементы техники.

Что делать, если объект упал рядом с домом?
Нужно немедленно вызвать полицию или спасателей, оградить место и не прикасаться к находке.

Может ли космический мусор быть опасным?
Да, иногда он содержит токсичные остатки топлива или хрупкие материалы, которые могут травмировать.

Мифы и правда

  • Миф: "Все объекты, падающие с неба, — метеориты".
    Правда: значительная часть подобных находок оказывается космическим мусором.
  • Миф: "Космический мусор всегда опасен".
    Правда: многие фрагменты безопасны, но оценку должны давать специалисты.
  • Миф: "Такие случаи происходят редко".
    Правда: ежегодно на Землю падают десятки мелких обломков.

Три интересных факта

  1. По данным NASA, на орбите вращается более 30 тысяч фрагментов размером свыше 10 см.
  2. В истории известны случаи, когда куски ракет падали прямо на жилые районы, но жертв почти никогда не было.
  3. В 2022 году на ферме в Австралии нашли обломок ракеты SpaceX, что стало одним из громких случаев.

Необычная находка в Аргентине наглядно показала, насколько тесно переплетаются наука, слухи и фантазии. Независимо от того, окажется ли "волосатый цилиндр" метеоритом, космическим мусором или земным объектом, подобные случаи напоминают о хрупкости нашей планеты и о том, что последствия космической деятельности человечества все чаще проявляются прямо на земле.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Вселенная — младенец, а галактики уже сражаются: Уэбб зафиксировал редчайший след гравитационной войны
Наука и техника
Вселенная — младенец, а галактики уже сражаются: Уэбб зафиксировал редчайший след гравитационной войны
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Зеркальное тело и фонари в брюхе: странный обитатель бездны, которого никто не успевает увидеть
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
Последние материалы
Плёнка будто маска: как она меняет цену авто на вторичке и путает покупателей
Золотая лихорадка: золото взлетело в цене, но это только начало
Стерильный враг урожая: химия и кислотность против ваших растений — что скрывают готовые смеси
Спина стреляет не просто так: когда привычный дискомфорт становится маркером опасного заболевания
Бесплатный ветер в квартире: простой трюк экономит свет и сушит вещи быстрее техники
Он был бельём, а стал модным оружием: вещь из прошлого сезона диктует стиль осени 2025
Каждый питомец — это попытка достроить свою личность до идеала: что мы ищем в животных
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Цвет страсти и власти вновь выходит на подиум — Милан доказал, что красный умеет быть изысканным
Вода для кофе с чужим бельём: туристы нашли лучший способ избежать грязных чайников в отелях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.