Почему реки изменили свой путь после вымирания динозавров? Что стоит за загадочным исчезновением

Почему реки изменили свой путь после вымирания динозавров?

Новое исследование, опубликованное в журнале Communications Earth and Environment, ставит перед наукой провокационный вопрос: могли ли динозавры не только господствовать на суше, но и влиять на русла рек, меняя ландшафт планеты.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Динозавр

Авторы исследования предполагают, что пищевые привычки крупных травоядных кардинально изменяли окружающую среду. Их массовое поедание растительности, вытаптывание и даже выкорчёвывание деревьев могли создавать широкие поймы. С исчезновением динозавров эти пространства заняли густые леса, что в итоге изменило течение рек.

Динозавры как экосистемные инженеры

Термин "экосистемный инженер" описывает вид, радикально изменяющий среду своего обитания. Современный пример: бобры - строят плотины и формируют болота.

Учёные предполагают, что динозавры позднего мелового периода выполняли аналогичную функцию: поддерживали равнины свободными от лесов и обеспечивали свободный доступ воды.

Что изменилось после катастрофы

66 миллионов лет назад падение астероида вызвало массовое вымирание, уничтожившее около 75% видов. В Северной Америке это совпало с кардинальными изменениями растительного покрова:

леса стали гуще,

исчезли разреженные пространства, поддерживавшиеся динозаврами,

реки начали приобретать извилистое, более узкое русло.

Палеоботанические исследования подтверждают, что флора раннего палеогена радикально отличалась от меловой.

Факты

Следы "аномалий иридия" в геологических слоях подтверждают катастрофический астероидный удар.

После исчезновения динозавров изменились не только растения, но и характер речных систем.

Подобные "ландшафтные инженеры" известны и среди современных животных: без их воздействия экосистемы становятся более лесистыми.

Формирование формации Форт-Юнион интерпретируется как геологическое свидетельство этих изменений.

Плюсы и минусы гипотезы

Плюсы Минусы Объясняет резкие изменения в руслах рек после мелового периода. Недостаток прямых данных: нет окаменелых "следов" воздействия динозавров на почву. Логично связывает исчезновение крупных травоядных с изменением экосистем. Альтернативные факторы (например, климатические изменения) тоже могли повлиять. Совпадает с аналогиями современных экосистем, где крупные животные регулируют растительность. Сложно экспериментально проверить в палеонтологии.

FAQ

❓ Как это связано с вымиранием динозавров?

После исчезновения динозавров леса восстановились, и реки стали более узкими и извилистыми.

❓ Все ли учёные согласны с этой гипотезой?

Нет. Многие считают, что данных пока недостаточно, чтобы окончательно подтвердить роль динозавров.

Гипотеза о динозаврах как "экосистемных инженерах" открывает новый взгляд на их роль в истории Земли, пишет planet-today.