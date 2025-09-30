Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космический пазл: открытие учёных объяснило происхождение воды на нашей планете
Колониальный блеск Вальядолида: уникальные места на полуострове Юкатан в Мексике
Не прошла мимо: Кудрявцева тремя словами отреагировала на восстановление в правах паралимпийцев РФ
Секрет молодости раскрыт? Как эспандер может преобразить ваше тело после 50 лет
Нервные сигналы стареют вместе с телом: как упражнения с сопротивлением помогают их ускорить
Австралия скрывает гиганта: под землёй живёт существо длиной три метра — мифы оказались реальностью
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Бензин в России: правда о призраке дефицита, который пугает каждые 3 года
После 100 км/ч бак плачет, заправка смеётся: где прячется настоящая золотая скорость

Почему реки изменили свой путь после вымирания динозавров? Что стоит за загадочным исчезновением

3:12
Наука

Новое исследование, опубликованное в журнале Communications Earth and Environment, ставит перед наукой провокационный вопрос: могли ли динозавры не только господствовать на суше, но и влиять на русла рек, меняя ландшафт планеты.

Динозавр
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Динозавр

Авторы исследования предполагают, что пищевые привычки крупных травоядных  кардинально изменяли окружающую среду. Их массовое поедание растительности, вытаптывание и даже выкорчёвывание деревьев могли создавать широкие поймы. С исчезновением динозавров эти пространства заняли густые леса, что в итоге изменило течение рек.

Динозавры как экосистемные инженеры

Термин "экосистемный инженер" описывает вид, радикально изменяющий среду своего обитания. Современный пример: бобры - строят плотины и формируют болота.

Учёные предполагают, что динозавры позднего мелового периода выполняли аналогичную функцию: поддерживали равнины свободными от лесов и обеспечивали свободный доступ воды.

Что изменилось после катастрофы

66 миллионов лет назад падение астероида вызвало массовое вымирание, уничтожившее около 75% видов. В Северной Америке это совпало с кардинальными изменениями растительного покрова:

  • леса стали гуще,

  • исчезли разреженные пространства, поддерживавшиеся динозаврами,

  • реки начали приобретать извилистое, более узкое русло.

Палеоботанические исследования подтверждают, что флора раннего палеогена радикально отличалась от меловой.

Факты

  • Следы "аномалий иридия" в геологических слоях подтверждают катастрофический астероидный удар.

  • После исчезновения динозавров изменились не только растения, но и характер речных систем.

  • Подобные "ландшафтные инженеры" известны и среди современных животных: без их воздействия экосистемы становятся более лесистыми.

  • Формирование формации Форт-Юнион интерпретируется как геологическое свидетельство этих изменений.

Плюсы и минусы гипотезы

Плюсы Минусы
Объясняет резкие изменения в руслах рек после мелового периода. Недостаток прямых данных: нет окаменелых "следов" воздействия динозавров на почву.
Логично связывает исчезновение крупных травоядных с изменением экосистем. Альтернативные факторы (например, климатические изменения) тоже могли повлиять.
Совпадает с аналогиями современных экосистем, где крупные животные регулируют растительность. Сложно экспериментально проверить в палеонтологии.

FAQ

❓ Как это связано с вымиранием динозавров?
После исчезновения динозавров леса восстановились, и реки стали более узкими и извилистыми.

❓ Все ли учёные согласны с этой гипотезой?
Нет. Многие считают, что данных пока недостаточно, чтобы окончательно подтвердить роль динозавров.

Гипотеза о динозаврах как "экосистемных инженерах" открывает новый взгляд на их роль в истории Земли, пишет planet-today.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Домашние животные
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Авто
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Популярное
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих

Узнайте, как правильно вести себя при встрече с агрессивной собакой: простые шаги, поведение, что делать при нападении и почему спокойствие важнее силы.

Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Зеркальное тело и фонари в брюхе: странный обитатель бездны, которого никто не успевает увидеть
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Последние материалы
Австралия скрывает гиганта: под землёй живёт существо длиной три метра — мифы оказались реальностью
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Бензин в России: правда о призраке дефицита, который пугает каждые 3 года
После 100 км/ч бак плачет, заправка смеётся: где прячется настоящая золотая скорость
Почему реки изменили свой путь после вымирания динозавров? Что стоит за загадочным исчезновением
Время выплат пришло: как государство рассчитается по советским вкладам
Нарисуйте часы — и узнайте правду: простой тест способен выявить деменцию задолго до симптомов
Ипотечный апокалипсис надвигается: в одних регионах платёж как зарплата, в других — как целый бизнес
Сутки без сна кажутся пустяком: что происходит с телом и психикой на третий день бодрствования
Организм быстро сдаёт без движения: каждые 2 месяца без спорта уменьшают тонус
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.