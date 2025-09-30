Почему реки изменили свой путь после вымирания динозавров? Что стоит за загадочным исчезновением

Новое исследование, опубликованное в журнале Communications Earth and Environment, ставит перед наукой провокационный вопрос: могли ли динозавры не только господствовать на суше, но и влиять на русла рек, меняя ландшафт планеты.
Авторы исследования предполагают, что пищевые привычки крупных травоядных кардинально изменяли окружающую среду. Их массовое поедание растительности, вытаптывание и даже выкорчёвывание деревьев могли создавать широкие поймы. С исчезновением динозавров эти пространства заняли густые леса, что в итоге изменило течение рек.
Термин "экосистемный инженер" описывает вид, радикально изменяющий среду своего обитания. Современный пример: бобры - строят плотины и формируют болота.
Учёные предполагают, что динозавры позднего мелового периода выполняли аналогичную функцию: поддерживали равнины свободными от лесов и обеспечивали свободный доступ воды.
66 миллионов лет назад падение астероида вызвало массовое вымирание, уничтожившее около 75% видов. В Северной Америке это совпало с кардинальными изменениями растительного покрова:
леса стали гуще,
исчезли разреженные пространства, поддерживавшиеся динозаврами,
реки начали приобретать извилистое, более узкое русло.
Палеоботанические исследования подтверждают, что флора раннего палеогена радикально отличалась от меловой.
Следы "аномалий иридия" в геологических слоях подтверждают катастрофический астероидный удар.
После исчезновения динозавров изменились не только растения, но и характер речных систем.
Подобные "ландшафтные инженеры" известны и среди современных животных: без их воздействия экосистемы становятся более лесистыми.
Формирование формации Форт-Юнион интерпретируется как геологическое свидетельство этих изменений.
|Плюсы
|Минусы
|Объясняет резкие изменения в руслах рек после мелового периода.
|Недостаток прямых данных: нет окаменелых "следов" воздействия динозавров на почву.
|Логично связывает исчезновение крупных травоядных с изменением экосистем.
|Альтернативные факторы (например, климатические изменения) тоже могли повлиять.
|Совпадает с аналогиями современных экосистем, где крупные животные регулируют растительность.
|Сложно экспериментально проверить в палеонтологии.
❓ Как это связано с вымиранием динозавров?
После исчезновения динозавров леса восстановились, и реки стали более узкими и извилистыми.
❓ Все ли учёные согласны с этой гипотезой?
Нет. Многие считают, что данных пока недостаточно, чтобы окончательно подтвердить роль динозавров.
Гипотеза о динозаврах как "экосистемных инженерах" открывает новый взгляд на их роль в истории Земли, пишет planet-today.
