От фотонных чипов до связи: этот лазер работает на электричестве

4:42 Your browser does not support the audio element. Наука

В журнале Nature опубликовано исследование, которое решает задачу, мучившую учёных более десяти лет: создание перовскитного лазера с электрической накачкой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лазерные нейроны

Группа из Чжэцзянского университета представила двухрезонаторное устройство, демонстрирующее низкий порог генерации и высокую стабильность. Этот прорыв открывает путь к новому поколению оптоэлектронных устройств — от фотонных чипов до высокоскоростных систем передачи данных.

Почему это важно

Перовскиты известны как перспективные материалы благодаря:

высоким коэффициентам усиления,

длительному времени жизни носителей заряда,

возможности настройки спектра излучения.

До недавнего времени лазеры на их основе работали только при оптической накачке, что ограничивало их практическое применение. Электрическая генерация оставалась недостижимой из-за деградации материалов и сложностей интеграции.

Ключевая проблема

На уровне материалов

Высокие токи, необходимые для возбуждения, вызывали разрушение кристаллов.

Сложность выращивания монокристаллов с идеальной структурой.

На уровне устройств

Низкая эффективность световой отдачи перовскитных диодов.

Трудности в оптической связи между микрополостями.

Двухрезонаторное решение

Исследователи предложили архитектуру из двух микрополостей:

Первая микрополость - перовскитный светодиод, генерирующий направленный поток фотонов. Вторая микрополость - монокристаллический перовскит, усиливающий сигнал и обеспечивающий лазерное излучение.

Эта разделённая функция позволила снизить нагрузку на материал и обеспечить стабильную работу.

Инженерная точность

Для успешного прототипа потребовалось:

выращивание монокристаллов FAPbI₃ методом обратной температурной кристаллизации;

использование перовскитного состава Cs₀.₅FA₀.₅PbI₂Br для светодиодного компонента;

интеграция с брэгговскими отражателями для повышения эффективности связи.

Эти меры позволили достичь эффективности оптической связи 82,7% и снизить порог генерации почти в 5 раз по сравнению с однокамерными аналогами.

Производительность и показатели

Порог генерации : минимальное значение 92 А/см² (лучший результат среди органических лазеров).

Стабильность : период полураспада — 1,8 часа при импульсной работе (64 000 импульсов).

Скорость модуляции: полоса пропускания 36,2 МГц, время нарастания/спада около 5 наносекунд.

Это значит, что лазер может включаться и выключаться более 36 млн раз в секунду, что открывает перспективы для цифровой передачи данных.

Факты

Перовскитные лазеры впервые смогли работать на электричестве без внешнего источника света.

Технология двух резонаторов оказалась эффективнее на порядок по сравнению с традиционными органическими системами.

Основные проблемы стабильности связаны с миграцией ионов и джоулевым нагревом, но они решаемы инженерными методами.

Плюсы и минусы

Плюсы

Низкий порог генерации.

Высокая эффективность оптической связи.

Возможность интеграции в фотонные чипы.

Применимость в телекоммуникациях и носимых устройствах.

Минусы

Пока ограниченная долговечность (1,8 часа работы).

Чувствительность к электрическому перегреву.

Сложность выращивания кристаллов для массового производства.

FAQ

❓ Чем уникален новый лазер?

Он работает на электричестве, а не на внешнем свете, что делает его практичным для реальных устройств.

❓ Почему важна двухполостная конструкция?

Она разделяет функции генерации и усиления, снижая нагрузку на материалы и увеличивая эффективность.

❓ Где такие лазеры будут использоваться?

В оптической передаче данных, интегрированных фотонных схемах, сенсорах и носимой электронике.

Двухрезонаторный перовскитный лазер — не просто очередная лабораторная демонстрация, а реальный шаг к созданию компактных и эффективных источников когерентного света. Несмотря на текущие ограничения по долговечности, технология открывает огромные перспективы для фотоники, телекоммуникаций и электроники будущего.