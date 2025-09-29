Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:20
Наука

Венеру часто называют "сестрой Земли" за её схожие размеры, массу и состав.

Венера
Фото: flikr.com by Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Венера

Однако по своему облику это совсем другой мир: температура поверхности достигает +465 °C, давление в 90 раз выше земного, а облака насыщены серной кислотой. Новые данные, полученные международной командой учёных, добавили ещё один штрих к портрету этой планеты — на Венере впервые найдены признаки лавовых трубок.

Что такое лавовые трубки

Лавовые трубки — это естественные туннели, образующиеся в результате застывания верхнего слоя лавы, когда внутри продолжает течь расплавленная порода. После её стекания остаётся полость. Такие структуры известны на Земле (например, на Гавайях) и на Луне, но до недавнего времени их существование на Венере оставалось лишь гипотезой.

Открытие на Венере

Международная группа под руководством Барбары Де Тоффоли (Университет Падуи) изучила радиолокационные снимки и топографические данные прошлых миссий. Они выявили четыре цепочки ямок, извивающихся по склонам гигантских вулканов диаметром более 100 км. Изогнутый характер этих цепочек и их расположение вниз по склону свидетельствуют об обрушении лавовых трубок, а не о тектонической активности.

Значение открытия

  • Научное: лавовые трубки отражают историю вулканизма Венеры и помогают понять её геологическую эволюцию.

  • Практическое: подобные подземные пустоты могут стать убежищем для будущих исследовательских миссий. Под землёй меньше радиации и более стабильные условия.

  • Сравнительное: исследование вулканизма Венеры помогает сравнить её эволюцию с Землёй и Луной.

Факты о Венере и лавовых трубках

  1. Венера — вторая планета от Солнца, сутки длятся дольше года (243 земных дня).

  2. Атмосфера на 96% состоит из углекислого газа, облака содержат капли серной кислоты.

  3. Первые снимки поверхности Венеры сделали советские аппараты "Венера-9" и "Венера-10" в 1975 году.

  4. Лавовые трубки на Земле достигают десятков километров; на Венере они могут быть ещё больше.

  5. ESA готовит миссию EnVision, которая сможет исследовать подповерхностные структуры радиолокационным зондом.

FAQ

❓ Почему Венера так отличается от Земли, если они "сёстры"?
Из-за неконтролируемого парникового эффекта, вызванного вулканизмом и углекислым газом.

❓ Можно ли жить внутри лавовых трубок Венеры?
В теории они могут служить укрытием, но экстремальные температуры и давление делают это пока невозможным.

❓ Чем лавовые трубки Венеры отличаются от земных?
Они могут быть значительно больше по размеру из-за другой гравитации и масштабов вулканизма.

❓ Когда человечество сможет исследовать их напрямую?
Вероятно, не раньше середины XXI века, когда будут разработаны устойчивые к экстремальным условиям аппараты.

Советы для тех, кто следит за космосом

  • Обращайте внимание на новые миссии ESA и NASA: они принесут свежие данные о Венере.

  • Сравнивайте геологию Венеры с Землёй: это помогает лучше понять процессы на нашей планете.

  • Читайте работы о лавовых трубках Луны — их исследование активно готовится в рамках будущих лунных миссий.

  • Следите за проектами, связанными с планетарной защитой: знания о Венере помогают моделировать климат Земли.

  • Используйте эту тему как пример междисциплинарной науки: здесь соединяются геология, астрономия и инженерия.

Обнаружение лавовых трубок на Венере открывает новое окно в прошлое планеты. Эти структуры подтверждают вулканическое происхождение её поверхности и дают ключ к пониманию того, почему столь похожая на Землю планета пошла другим путём эволюции.

В будущем именно такие подземные пустоты могут помочь человеку приблизиться к исследованию Венеры напрямую.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
