Шок для науки: учёные изучили организм 117-летней женщины и нашли признаки вечной молодости

Наука

Истории долгожителей всегда вызывают интерес. Они показывают, что предел человеческой жизни ещё не достигнут, и заставляют задуматься: что именно позволяет некоторым людям дожить до 110, 115 или даже 117 лет?

Руки пожилого человека
Фото: commons.wikimedia.org by marina guimarães, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Руки пожилого человека

Мария Браньяс Морера из Испании — один из ярких примеров. Она прожила 117 лет и 168 дней, став самым старым человеком в мире. Учёные успели исследовать её организм, что дало науке редкий шанс понять, как сочетаются гены, питание и образ жизни в пользу исключительного долголетия.

Генетический фундамент

Когда Марии было 116 лет, у неё взяли образцы крови, слюны и кала. Анализ ДНК показал:

  • отсутствовали мутации, повышающие риск рака, болезни Альцгеймера и метаболических нарушений;

  • гены регулировали липидный обмен, помогая поддерживать низкий уровень холестерина;

  • отмечались закономерности, характерные для долгоживущих видов животных.

Иными словами, её организм имел защиту от тех болезней, которые чаще всего сокращают человеческую жизнь.

Питание: сила средиземноморской диеты

Мария придерживалась простого, но устойчивого рациона:

  • много овощей, фруктов, бобовых;

  • оливковое масло как основной источник жиров;

  • отсутствие алкоголя и сигарет;

  • умеренные порции.

Особенность — ежедневное употребление трёх порций йогурта без сахара. Учёные считают, что именно эта привычка поддерживала баланс кишечной микрофлоры и помогала метаболизму оставаться "молодым".

Микробиом: секрет молодости изнутри

Тесты показали, что микрофлора кишечника Марии была ближе к показателям молодых людей.

  • Высокий уровень полезных бактерий снижал воспаление.

  • Иммунная система оставалась активной и защищала от хронических болезней.

  • С возрастом у большинства людей эти микробы исчезают, но у неё они продолжали процветать.

Биологический возраст

Учёные применили метод эпигенетических часов. Результаты показали, что её тело выглядело "моложе" примерно на 23 года. При паспортном возрасте 117 лет её биологический возраст был около 90.

Сравнение: обычное и исключительное старение

Показатель Средний человек в 90 лет Мария Браньяс Морера
Холестерин Повышен Исключительно низкий
Иммунитет Ослабленный Активный, защищённый
Микробиом Снижение полезных бактерий Молодой баланс микрофлоры
Биологический возраст ≈ паспортный На 20+ лет моложе
Заболевания Хронические болезни Отсутствие серьёзных патологий

Советы шаг за шагом

  1. Построить питание вокруг овощей, фруктов и бобовых.

  2. Заменить животные жиры оливковым маслом.

  3. Исключить сигареты и алкоголь.

  4. Включить кисломолочные продукты без сахара для микрофлоры.

  5. Следить за умеренными порциями.

  6. Обеспечивать регулярную физическую активность (даже прогулки).

  7. Поддерживать социальную активность и психологическое равновесие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограничение калорий до изнеможения.
    Последствие: дефицит питательных веществ.
    Альтернатива: умеренность без крайностей.

  • Ошибка: полное исключение жиров.
    Последствие: сбой гормонального фона.
    Альтернатива: заменить вредные жиры на растительные.

  • Ошибка: игнорирование сна.
    Последствие: ускоренное старение.
    Альтернатива: режим 7-8 часов качественного сна.

А что если…

Учёные признают: фактор удачи играет роль. Даже при правильных привычках избежать несчастных случаев или инфекций невозможно. Поэтому долголетие Марии — это сочетание генетики, образа жизни и счастливых обстоятельств.

Плюсы и минусы долголетия

Плюсы Минусы
Возможность прожить целый век и больше Риск утраты физической активности
Опыт, мудрость, передача знаний Социальная изоляция при потере близких
Пример для науки и будущих поколений Рост расходов на уход и медицину

FAQ

Можно ли "перенять" её гены?
Нет, но можно компенсировать риски образом жизни.

Йогурт — обязательный продукт для долголетия?
Не единственный, но пробиотики полезны для микробиома.

Реально ли дожить до 120 лет?
Случаи 115+ лет редки, но наука считает порог 120 достижимым.

Мифы и правда

  • Миф: "Секрет долгожителей — в одном продукте".
    Правда: работает комплекс факторов — питание, микробиом, генетика, психология.

  • Миф: "Долголетие всегда наследственное".
    Правда: у Марии семья не отличалась исключительным возрастом.

  • Миф: "Старение нельзя замедлить".
    Правда: эпигенетические часы показывают, что образ жизни реально влияет на биологический возраст.

Сон и психология

Долгожители часто отмечают важность спокойствия и отсутствия стресса. Психологический комфорт замедляет выработку гормонов стресса, которые ускоряют старение.

Три интересных факта

  1. Самый надёжный "эликсир молодости" — это сон, питание и движение.

  2. Долгожители чаще сохраняют привычные ритуалы — например, утренний йогурт или прогулку.

  3. По статистике, число людей старше 100 лет растёт в мире ежегодно на 4-5 %.

Исторический контекст

Истории долгожителей всегда привлекали внимание. В античности считалось, что прожить 80 лет — чудо. В XIX веке средняя продолжительность жизни была около 40 лет. Сегодня люди живут в среднем до 70-80 лет, а редкие рекордсмены вроде Марии доказывают: предел ещё далеко впереди.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
