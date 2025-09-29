Роковая ошибка Tesla: почему рабочий стал жертвой робота и требует компенсацию

В США разгорелся судебный скандал вокруг Tesla. Один из сотрудников компании, технический специалист Питер Хинтердоблер, подал иск на сумму $51 млн, обвинив работодателя в том, что его жизнь оказалась под угрозой из-за ошибки в организации безопасности.
Инцидент случился в 2023 году во время разборки производственного робота. По словам Хинтердоблера, механическая "рука" внезапно ударила его с такой силой, что он потерял сознание и упал на пол.
В иске отмечается, что компания не обеспечила должных мер безопасности:
После травмы Хинтердоблеру пришлось длительное время восстанавливаться. По его оценке, на завершение лечения потребуется ещё не менее $6 млн.
Именно поэтому общий размер иска составил $51 млн: в сумму вошли медицинские расходы, компенсация за физический и моральный ущерб, а также убытки, связанные с потерей трудоспособности.
Пострадавший утверждает, что у компании есть видеозапись инцидента с камер наблюдения, однако предоставить её в суд Tesla отказалась. Представители автопроизводителя также не стали давать комментарии по делу.
Этот случай поднимает ключевой вопрос: насколько безопасно использование промышленных роботов на заводах? Подобные технологии активно внедряются в производственные линии по всему миру, и ошибки в системах защиты могут приводить к трагическим последствиям.
История Питера Хинтердоблера — это не только судебный спор с Tesla, но и напоминание о том, что в эпоху автоматизации главной ценностью остаётся жизнь и здоровье человека.
Можно ли сладкое оставить в рационе при похудении? Разбираем пастилу, зефир и другие десерты, которые не навредят фигуре.