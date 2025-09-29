Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотая армия весны: тюльпаны оживают только на правильно подготовленной земле
Забытые гиганты: в Курской области нашли зуб чудовища, что когда-то властвовало в океане
Как распознать поддельные подушки безопасности и защитить себя
Небесная угроза: астероид-убийца несется к Луне – хватит ли времени на спасение
Этот прорыв ждали десятилетия: болезнь Гентингтона отступает под натиском науки
Ингаляторы два в одном помогают детям лучше справляться с астмой
Нейробиолог бьет тревогу: вот что смартфон делает с вашим мозгом по утрам
Миф о кошачьей улыбке рухнул: владельцы годами неправильно понимали своих питомцев
Тайный враг в стакане: как обычный милкшейк крадёт здоровье мозга

Роковая ошибка Tesla: почему рабочий стал жертвой робота и требует компенсацию

2:01
Наука

В США разгорелся судебный скандал вокруг Tesla. Один из сотрудников компании, технический специалист Питер Хинтердоблер, подал иск на сумму $51 млн, обвинив работодателя в том, что его жизнь оказалась под угрозой из-за ошибки в организации безопасности.

Ограничение для искусственного интеллекта
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ограничение для искусственного интеллекта

Что произошло

Инцидент случился в 2023 году во время разборки производственного робота. По словам Хинтердоблера, механическая "рука" внезапно ударила его с такой силой, что он потерял сознание и упал на пол.

В иске отмечается, что компания не обеспечила должных мер безопасности:

  • не было корректного отключения питания;
  • робот не был зафиксирован;
  • отсутствовали гарантии его устойчивости.

Последствия для работника

После травмы Хинтердоблеру пришлось длительное время восстанавливаться. По его оценке, на завершение лечения потребуется ещё не менее $6 млн.

Именно поэтому общий размер иска составил $51 млн: в сумму вошли медицинские расходы, компенсация за физический и моральный ущерб, а также убытки, связанные с потерей трудоспособности.

Претензии к Tesla

Пострадавший утверждает, что у компании есть видеозапись инцидента с камер наблюдения, однако предоставить её в суд Tesla отказалась. Представители автопроизводителя также не стали давать комментарии по делу.

Почему это важно

Этот случай поднимает ключевой вопрос: насколько безопасно использование промышленных роботов на заводах? Подобные технологии активно внедряются в производственные линии по всему миру, и ошибки в системах защиты могут приводить к трагическим последствиям.

Итог

История Питера Хинтердоблера — это не только судебный спор с Tesla, но и напоминание о том, что в эпоху автоматизации главной ценностью остаётся жизнь и здоровье человека.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Новости спорта
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Наука и техника
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Популярное
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов

Можно ли сладкое оставить в рационе при похудении? Разбираем пастилу, зефир и другие десерты, которые не навредят фигуре.

Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Последние материалы
Детство без боли: Швейцария встала на защиту детей – что теперь под запретом
Лисий образ, кошачье сердце: питомец, которого не спутать ни с кем
Дизайнерский автопилот для интерьера: эта формула наведёт порядок в любой комнате
Обманите время: откройте для себя 4 метода, которые заставят вашу кожу молодеть с каждым днем
На поле сражения родился символ: буханка из пепла стала легендой национальной кухни
Школы тут ни при чём: кто должен адаптировать детей мигрантов на самом деле
Тропы, что ведут в другой мир: маршруты Ленобласти, которые стоит пройти этой осенью
Бутылка из кладовки работает лучше краски: секрет сияющей седины без лишних трат
Деньги как инструмент власти: чему нас учат древние счётные палочки
Пенсии повысят раньше срока: ощутимая прибавка придёт уже в январе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.