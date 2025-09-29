Нейробиолог бьет тревогу: вот что смартфон делает с вашим мозгом по утрам

Смартфон давно стал частью повседневной жизни, и многие начинают день с проверки сообщений и новостей. Однако учёные предупреждают: такая привычка может наносить вред мозгу.
Профессор Нью-Йоркского университета, нейробиолог Венди Судзуки объяснила, что именно утро является критическим временем для работы нервной системы.
Сразу после сна мозг отличается повышенной нейропластичностью — способностью быстро адаптироваться к новым задачам. Уровень дофамина и кортизола в это время максимален. Это сочетание помогает человеку чувствовать бодрость, концентрацию и желание действовать.
Если в этот период переключить внимание на уведомления смартфона, мозг начинает реагировать на внешние раздражители, а не формировать собственные цели.
"Понаблюдайте за тем, на что способен мозг, когда ему дают свободу", — посоветовала профессор Венди Судзуки.
Учёные советуют отказаться от смартфона хотя бы на первые 20 минут после пробуждения.
Это время стоит посвятить:
Первый час после сна — важный ресурс для продуктивности и ясного мышления. Если направить его на правильные привычки, можно улучшить память, сосредоточенность и эмоциональное состояние.
