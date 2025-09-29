Нейробиолог бьет тревогу: вот что смартфон делает с вашим мозгом по утрам

Смартфон давно стал частью повседневной жизни, и многие начинают день с проверки сообщений и новостей. Однако учёные предупреждают: такая привычка может наносить вред мозгу.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Смартфон

Профессор Нью-Йоркского университета, нейробиолог Венди Судзуки объяснила, что именно утро является критическим временем для работы нервной системы.

Что происходит в мозге после пробуждения

Сразу после сна мозг отличается повышенной нейропластичностью — способностью быстро адаптироваться к новым задачам. Уровень дофамина и кортизола в это время максимален. Это сочетание помогает человеку чувствовать бодрость, концентрацию и желание действовать.

Если в этот период переключить внимание на уведомления смартфона, мозг начинает реагировать на внешние раздражители, а не формировать собственные цели.

"Понаблюдайте за тем, на что способен мозг, когда ему дают свободу", — посоветовала профессор Венди Судзуки.

Последствия утреннего "залипания" в телефоне:

Снижение концентрации внимания.

Ослабление кратковременной и долговременной памяти.

Потеря мотивации и энергии.

Увеличение тревожности из-за избытка информации.

Что делать вместо проверки уведомлений

Учёные советуют отказаться от смартфона хотя бы на первые 20 минут после пробуждения.

Это время стоит посвятить:

Составлению планов и целей на день.

Короткой зарядке или дыхательным упражнениям.

Настройке на позитивное настроение и предстоящие задачи.

Итог

Первый час после сна — важный ресурс для продуктивности и ясного мышления. Если направить его на правильные привычки, можно улучшить память, сосредоточенность и эмоциональное состояние.