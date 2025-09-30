Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Камень из мусора: что заменит цемент и изменит стройки навсегда

4:55
Наука

Учёные Новосибирского государственного университета представили разработку, которая может изменить строительную отрасль и экологическую ситуацию в стране. Речь идёт о новом материале, созданном из золошлаковых отходов — побочного продукта работы теплоэлектростанций. Если проект будет доведён до промышленного уровня, он способен стать достойной альтернативой цементу.

Строительство
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Строительство

Почему это важно

Современное строительство невозможно представить без цемента, но его производство связано с колоссальными затратами энергии и большими выбросами углекислого газа. По данным исследователей, на цементную промышленность приходится около 8% глобальных выбросов CO₂. Одновременно с этим в России копятся миллиарды тонн золошлаков, перерабатывается же лишь малая часть. Новый материал решает сразу две задачи: избавляет от отходов и снижает углеродный след.

"Наш проект позволяет сразу решать две задачи: перерабатывать отходы и создавать "зеленую" альтернативу цементу", — сказал в беседе с Наука.РФ аспирант ГГФ НГУ Степан Денисов.

Как работает технология

Материал создаётся по принципу геополимеризации: золошлаки измельчаются до порошка, смешиваются с активаторами, а затем при контакте с водой вступают в реакцию, образуя прочный камень. По прочности образцы не уступают цементам высокой марки, а по морозостойкости могут выдерживать до 300 циклов. Кроме того, у материала низкое водопоглощение, что повышает его долговечность.

Сравнение: цемент и геополимер

Характеристика Цемент М300-М500 Новый материал из золошлаков
Прочность 30-50 МПа 50 МПа
Морозостойкость 100-200 циклов до 300 циклов
Водопоглощение 5-18% менее 5%
Себестоимость средняя ниже средней
Экология высокие выбросы CO₂ утилизация отходов, минимальные выбросы

Советы шаг за шагом: где применить

  1. Для стяжки полов — удобно благодаря регулировке времени схватывания.

  2. При кладке кирпича — обеспечивает прочность и стойкость к влаге.

  3. В штукатурных смесях — подходит для наружных и внутренних работ.

  4. Для производства строительных блоков — альтернатива пенобетону и газобетону.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать только традиционный цемент.

  • Последствие: рост выбросов и удорожание строительства.

  • Альтернатива: геополимерная смесь из золошлаков, которая дешевле и экологичнее.

А что если…

Если переработать хотя бы часть накопленных отходов в строительный материал, можно не только разгрузить свалки, но и сократить расходы строительных компаний. А в перспективе это приведёт к появлению новых экологичных стандартов в отрасли.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Экологичность Пока только опытные образцы
Низкая цена Требуются дополнительные испытания
Высокая прочность Неизвестна долговечность в проммасштабе
Широкая сфера применения Ограниченный рынок сбыта на старте

FAQ

Как выбрать материал для строительства дома?
Ориентируйтесь на климатические условия: для северных регионов важна морозостойкость, для влажных — низкое водопоглощение.

Сколько стоит новый материал?
По себестоимости он конкурирует с цементом марок М300-М400, но предлагает характеристики дорогих смесей.

Что лучше: цемент или геополимер?
Если важна экология и цена, лучше геополимер. Если нужен проверенный временем вариант — цемент.

Мифы и правда

Миф: альтернативные материалы всегда дороже.
Правда: смесь из золошлаков дешевле цемента аналогичной прочности.

Миф: отходы нельзя использовать в строительстве.
Правда: при правильной обработке они превращаются в безопасный и прочный продукт.

Миф: геополимеры недолговечны.
Правда: испытания показывают устойчивость к морозу и влаге.

3 факта

  1. В России накоплено около 2 млрд тонн золошлаков.

  2. Каждый год добавляется ещё 60 млн тонн отходов.

  3. Перерабатывается лишь 15% этих объёмов.

Исторический контекст

  1. В 1970–1980-е годы в СССР предпринимались попытки переработки золошлаков, но технологии были дорогими.

  2. В начале 2000-х геополимерные материалы начали активно развиваться за рубежом.

  3. Сегодня в России появляется шанс создать собственное массовое производство экологичных смесей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
