Камень из мусора: что заменит цемент и изменит стройки навсегда

Учёные Новосибирского государственного университета представили разработку, которая может изменить строительную отрасль и экологическую ситуацию в стране. Речь идёт о новом материале, созданном из золошлаковых отходов — побочного продукта работы теплоэлектростанций. Если проект будет доведён до промышленного уровня, он способен стать достойной альтернативой цементу.
Современное строительство невозможно представить без цемента, но его производство связано с колоссальными затратами энергии и большими выбросами углекислого газа. По данным исследователей, на цементную промышленность приходится около 8% глобальных выбросов CO₂. Одновременно с этим в России копятся миллиарды тонн золошлаков, перерабатывается же лишь малая часть. Новый материал решает сразу две задачи: избавляет от отходов и снижает углеродный след.
"Наш проект позволяет сразу решать две задачи: перерабатывать отходы и создавать "зеленую" альтернативу цементу", — сказал в беседе с Наука.РФ аспирант ГГФ НГУ Степан Денисов.
Материал создаётся по принципу геополимеризации: золошлаки измельчаются до порошка, смешиваются с активаторами, а затем при контакте с водой вступают в реакцию, образуя прочный камень. По прочности образцы не уступают цементам высокой марки, а по морозостойкости могут выдерживать до 300 циклов. Кроме того, у материала низкое водопоглощение, что повышает его долговечность.
|Характеристика
|Цемент М300-М500
|Новый материал из золошлаков
|Прочность
|30-50 МПа
|50 МПа
|Морозостойкость
|100-200 циклов
|до 300 циклов
|Водопоглощение
|5-18%
|менее 5%
|Себестоимость
|средняя
|ниже средней
|Экология
|высокие выбросы CO₂
|утилизация отходов, минимальные выбросы
Для стяжки полов — удобно благодаря регулировке времени схватывания.
При кладке кирпича — обеспечивает прочность и стойкость к влаге.
В штукатурных смесях — подходит для наружных и внутренних работ.
Для производства строительных блоков — альтернатива пенобетону и газобетону.
Ошибка: использовать только традиционный цемент.
Последствие: рост выбросов и удорожание строительства.
Альтернатива: геополимерная смесь из золошлаков, которая дешевле и экологичнее.
Если переработать хотя бы часть накопленных отходов в строительный материал, можно не только разгрузить свалки, но и сократить расходы строительных компаний. А в перспективе это приведёт к появлению новых экологичных стандартов в отрасли.
|Плюсы
|Минусы
|Экологичность
|Пока только опытные образцы
|Низкая цена
|Требуются дополнительные испытания
|Высокая прочность
|Неизвестна долговечность в проммасштабе
|Широкая сфера применения
|Ограниченный рынок сбыта на старте
Как выбрать материал для строительства дома?
Ориентируйтесь на климатические условия: для северных регионов важна морозостойкость, для влажных — низкое водопоглощение.
Сколько стоит новый материал?
По себестоимости он конкурирует с цементом марок М300-М400, но предлагает характеристики дорогих смесей.
Что лучше: цемент или геополимер?
Если важна экология и цена, лучше геополимер. Если нужен проверенный временем вариант — цемент.
Миф: альтернативные материалы всегда дороже.
Правда: смесь из золошлаков дешевле цемента аналогичной прочности.
Миф: отходы нельзя использовать в строительстве.
Правда: при правильной обработке они превращаются в безопасный и прочный продукт.
Миф: геополимеры недолговечны.
Правда: испытания показывают устойчивость к морозу и влаге.
В России накоплено около 2 млрд тонн золошлаков.
Каждый год добавляется ещё 60 млн тонн отходов.
Перерабатывается лишь 15% этих объёмов.
В 1970–1980-е годы в СССР предпринимались попытки переработки золошлаков, но технологии были дорогими.
В начале 2000-х геополимерные материалы начали активно развиваться за рубежом.
Сегодня в России появляется шанс создать собственное массовое производство экологичных смесей.
