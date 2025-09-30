Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ржавчина вместо платины: как новое открытие может изменить будущее водородных автомобилей
Три года — три скачка цен: почему ваши любимые вина скоро будут стоить дороже
Хотели, как лучше — остались без шапок: гортензии мстят за неправильный уход
Его покупают как символ статуса, а получают дикого зверя, который не признает никаких правил
Решение Дибровой: экс-супруга телеведущего объявила о борьбе с травлей и отъезде
Две тренировки в неделю дают те же результаты, что и ежедневные, при соблюдении этого условия
Рак мозга маскируется под простую усталость: тихий убийца, которого все игнорируют
Колхозный приём в каждой второй квартире: расстановка, которая убивает стиль
Шаман поехал: штурмовавший Капитолий сторонник Трампа требует назначить его главой США

Перец, который тушит собственное пламя: природа любит шутить

Наука

Большинство гурманов хотя бы раз в жизни сталкивались с дилеммой: заказывать ли острое блюдо, рискуя обжечь рецепторы. Новое исследование открывает неожиданный поворот: в перце чили есть натуральные молекулы, способные снижать его жгучесть. Учёные предполагают, что на их основе можно создать "антиострую" приправу — добавку, превращающую огненное блюдо в умеренно пряное.

Острая паприка и перец чили
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Острая паприка и перец чили

Три молекулы против огня

Исследователи из Университета штата Огайо проанализировали десятки образцов чили и обнаружили три соединения, способные гасить остроту. Дегустационная комиссия подтвердила: образцы с капсианозидом I, розозидом и имбиргликолипидом А воспринимались как менее жгучие. Эти вещества открывают путь к выведению новых сортов чили с заданным уровнем остроты и даже к созданию обезболивающих препаратов на основе растительных компонентов.

Как измеряют огонь перца

Как пишет Journal of Agricultural and Food Chemistry, остроту чили традиционно определяют по шкале Сковилла, которая учитывает концентрацию двух главных капсаициноидов — капсаицина и дигидрокапсаицина. Для эксперимента исследователи стандартизировали порошки из десяти сортов так, чтобы все они имели одинаковые показатели. Затем их добавили в томатный сок и предложили дегустаторам. Несмотря на равные цифры по шкале Сковилла, ощущения оказались разными. Это подсказало, что в дело вмешиваются дополнительные факторы.

Сенсорный анализ и химия вкуса

На втором этапе эксперимента дегустаторы сравнивали пары образцов, в которые добавляли разные дозы потенциальных "антижгучих" соединений. Массовая спектрометрия и ядерно-магнитный резонанс позволили подтвердить присутствие трёх активных молекул. Они блокировали рецепторы TRPV1 во рту, отвечающие за ощущение жжения, и делали вкус мягче.

Польза не только для гурманов

Результаты исследования открывают сразу несколько направлений применения. Во-первых, это возможность создавать сорта чили с контролируемым уровнем остроты. Во-вторых, появляется перспектива разработки приправы, способной "приглушить" слишком жгучие блюда без изменения их аромата. В-третьих, новые соединения могут лечь в основу обезболивающих средств.

Чили как инструмент медицины

Капсаицин давно используют в мазях и пластырях для облегчения боли. Он сначала вызывает раздражение рецепторов TRPV1, а затем снижает их чувствительность. Но этот путь связан с дискомфортом от первоначального жжения. Новые молекулы обещают похожий эффект без неприятного "огненного" этапа, что открывает новые возможности для фармакологии.

Вкус и здоровье

Учёные отмечают: вкус играет огромную роль в формировании рациона. Чем приятнее еда, тем проще придерживаться полезных привычек без излишков соли, сахара и жиров. Если новые соединения помогут делать здоровые продукты вкуснее и мягче, это станет шагом к более сбалансированному питанию.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Сейчас читают
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Молчаливая депрессия питомца: как уютная квартира превращается для кошки в настоящую тюрьму
Домашние животные
Молчаливая депрессия питомца: как уютная квартира превращается для кошки в настоящую тюрьму
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Его покупают как символ статуса, а получают дикого зверя, который не признает никаких правил
Решение Дибровой: экс-супруга телеведущего объявила о борьбе с травлей и отъезде
Две тренировки в неделю дают те же результаты, что и ежедневные, при соблюдении этого условия
Рак мозга маскируется под простую усталость: тихий убийца, которого все игнорируют
Колхозный приём в каждой второй квартире: расстановка, которая убивает стиль
Шаман поехал: штурмовавший Капитолий сторонник Трампа требует назначить его главой США
Идеальный вес без страданий — эти пять привычек запускают стройность без диет и чувства вины
Турбулентность больше не загадка: учёные раскрыли секрет хаотичных потоков
Украина — живой щит НАТО: Рютте раскрыл истинную роль Киева
Министр обороны Норвегии молчит: страна не знает, чьи БПЛА летали над ее территорией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.