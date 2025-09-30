Перец, который тушит собственное пламя: природа любит шутить

Большинство гурманов хотя бы раз в жизни сталкивались с дилеммой: заказывать ли острое блюдо, рискуя обжечь рецепторы. Новое исследование открывает неожиданный поворот: в перце чили есть натуральные молекулы, способные снижать его жгучесть. Учёные предполагают, что на их основе можно создать "антиострую" приправу — добавку, превращающую огненное блюдо в умеренно пряное.
Исследователи из Университета штата Огайо проанализировали десятки образцов чили и обнаружили три соединения, способные гасить остроту. Дегустационная комиссия подтвердила: образцы с капсианозидом I, розозидом и имбиргликолипидом А воспринимались как менее жгучие. Эти вещества открывают путь к выведению новых сортов чили с заданным уровнем остроты и даже к созданию обезболивающих препаратов на основе растительных компонентов.
Как пишет Journal of Agricultural and Food Chemistry, остроту чили традиционно определяют по шкале Сковилла, которая учитывает концентрацию двух главных капсаициноидов — капсаицина и дигидрокапсаицина. Для эксперимента исследователи стандартизировали порошки из десяти сортов так, чтобы все они имели одинаковые показатели. Затем их добавили в томатный сок и предложили дегустаторам. Несмотря на равные цифры по шкале Сковилла, ощущения оказались разными. Это подсказало, что в дело вмешиваются дополнительные факторы.
На втором этапе эксперимента дегустаторы сравнивали пары образцов, в которые добавляли разные дозы потенциальных "антижгучих" соединений. Массовая спектрометрия и ядерно-магнитный резонанс позволили подтвердить присутствие трёх активных молекул. Они блокировали рецепторы TRPV1 во рту, отвечающие за ощущение жжения, и делали вкус мягче.
Результаты исследования открывают сразу несколько направлений применения. Во-первых, это возможность создавать сорта чили с контролируемым уровнем остроты. Во-вторых, появляется перспектива разработки приправы, способной "приглушить" слишком жгучие блюда без изменения их аромата. В-третьих, новые соединения могут лечь в основу обезболивающих средств.
Капсаицин давно используют в мазях и пластырях для облегчения боли. Он сначала вызывает раздражение рецепторов TRPV1, а затем снижает их чувствительность. Но этот путь связан с дискомфортом от первоначального жжения. Новые молекулы обещают похожий эффект без неприятного "огненного" этапа, что открывает новые возможности для фармакологии.
Учёные отмечают: вкус играет огромную роль в формировании рациона. Чем приятнее еда, тем проще придерживаться полезных привычек без излишков соли, сахара и жиров. Если новые соединения помогут делать здоровые продукты вкуснее и мягче, это станет шагом к более сбалансированному питанию.
