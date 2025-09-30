Эхо Вселенной: ученые зафиксировали самое четкое слияние черных дыр

Десять лет назад впервые удалось "услышать" гравитационные волны — рябь в ткани пространства-времени, возникающую при столкновении чёрных дыр. С тех пор технологии шагнули далеко вперёд, и январь 2025 года принёс новое важное событие. Детектор LIGO зафиксировал сигнал GW250114 — самое чёткое свидетельство слияния чёрных дыр, которое подтвердило ключевые предсказания Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга.
Когда две чёрные дыры сталкиваются, они создают искажения пространства, похожие на круги на воде. Эти "звуки Вселенной" распространяются на огромные расстояния и несут информацию о массе и вращении объектов.
"Это самое чёткое представление о природе чёрных дыр", — сказал астрофизик Максимилиано Иси.
Обнаружение стало возможным благодаря системе лазерных интерферометров LIGO в США, а также коллегам из Virgo (Италия) и KAGRA (Япония). Эти приборы фиксируют минимальные колебания длины лазерных лучей, вызванные прохождением гравитационной волны.
По данным учёных, в событии участвовали две чёрные дыры массой по 63 Солнца, вращавшиеся со скоростью до 100 оборотов в секунду. Слияние произошло всего за миллисекунды, но оставило отчётливый след в регистрациях LIGO.
Прежние наблюдения фиксировали только начальные и средние этапы, но теперь удалось подробно изучить и финальный "отголосок" — переход новообразованной чёрной дыры в устойчивое состояние.
Учёные прогнозируют: новые поколения детекторов смогут "слышать" в 10 раз больше событий. Это даст шанс изучить не только чёрные дыры, но и нейтронные звёзды, а также уточнить законы физики, объединяющие квантовую механику и общую теорию относительности.
Какой сигнал считается самым важным?
Событие GW250114 — самое чёткое и полное на сегодняшний день.
Что удалось подтвердить?
Что чёрные дыры действительно простые объекты, описываемые массой и вращением, и что их горизонты событий только растут.
Зачем нужны новые детекторы?
Чтобы расширить спектр наблюдаемых событий и уточнить модели физики.
Уточнения
Рой Па́трик Керр (англ. Roy Patrick Kerr; родился 16 мая 1934 года в Курау (англ.), Новая Зеландия) — новозеландский математик и астрофизик, получивший в 1963 году аналитическое решение уравнений Эйнштейна, описывающее гравитационное поле вращающейся чёрной дыры. Заслуженный профессор Университета Кентербери, член Лондонского королевского общества (2019).
