Эхо Вселенной: ученые зафиксировали самое четкое слияние черных дыр

Десять лет назад впервые удалось "услышать" гравитационные волны — рябь в ткани пространства-времени, возникающую при столкновении чёрных дыр. С тех пор технологии шагнули далеко вперёд, и январь 2025 года принёс новое важное событие. Детектор LIGO зафиксировал сигнал GW250114 — самое чёткое свидетельство слияния чёрных дыр, которое подтвердило ключевые предсказания Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга.

Фото: https://commons.wikimedia.org by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Чёрная дыра

Как работают гравитационные волны

Когда две чёрные дыры сталкиваются, они создают искажения пространства, похожие на круги на воде. Эти "звуки Вселенной" распространяются на огромные расстояния и несут информацию о массе и вращении объектов.

"Это самое чёткое представление о природе чёрных дыр", — сказал астрофизик Максимилиано Иси.

Обнаружение стало возможным благодаря системе лазерных интерферометров LIGO в США, а также коллегам из Virgo (Италия) и KAGRA (Япония). Эти приборы фиксируют минимальные колебания длины лазерных лучей, вызванные прохождением гравитационной волны.

Что нового показал сигнал GW250114

По данным учёных, в событии участвовали две чёрные дыры массой по 63 Солнца, вращавшиеся со скоростью до 100 оборотов в секунду. Слияние произошло всего за миллисекунды, но оставило отчётливый след в регистрациях LIGO.

Прежние наблюдения фиксировали только начальные и средние этапы, но теперь удалось подробно изучить и финальный "отголосок" — переход новообразованной чёрной дыры в устойчивое состояние.

Советы шаг за шагом: как учёные анализируют сигнал

Зафиксировать колебания с помощью лазерного интерферометра. Преобразовать данные в звуковой сигнал для анализа частот. Сравнить спектр с теоретическими моделями Эйнштейна и Керра. Выделить финальные колебания ("звон" чёрной дыры). Проверить гипотезы о массе, вращении и росте горизонта событий.

А что если чувствительность вырастет в 10 раз?

Учёные прогнозируют: новые поколения детекторов смогут "слышать" в 10 раз больше событий. Это даст шанс изучить не только чёрные дыры, но и нейтронные звёзды, а также уточнить законы физики, объединяющие квантовую механику и общую теорию относительности.

FAQ

Какой сигнал считается самым важным?

Событие GW250114 — самое чёткое и полное на сегодняшний день.

Что удалось подтвердить?

Что чёрные дыры действительно простые объекты, описываемые массой и вращением, и что их горизонты событий только растут.

Зачем нужны новые детекторы?

Чтобы расширить спектр наблюдаемых событий и уточнить модели физики.

Мифы и правда

Миф: чёрные дыры "всасывают" всё подряд.

Правда: их влияние ограничено горизонтом событий.

Правда: их фиксируют только сверхточные приборы.

Правда: современные детекторы подтвердили её справедливость.

Три интересных факта

Задокументированный "звон" чёрной дыры длится всего 10 миллисекунд. Первая фиксация гравитационных волн в 2015 году принесла Нобелевскую премию по физике. Теорема Хокинга о площади напрямую связана со вторым законом термодинамики.

Исторический контекст

1963 год: Рой Керр выводит уравнение для описания чёрных дыр.

выводит уравнение для описания чёрных дыр. 1970-е: Стивен Хокинг формулирует теорему о росте горизонта событий.

2015 год: LIGO впервые фиксирует гравитационные волны.

2025 год: GW250114 подтверждает простоту чёрных дыр и идеи Хокинга.

Уточнения

Рой Па́трик Керр (англ. Roy Patrick Kerr; родился 16 мая 1934 года в Курау (англ.) , Новая Зеландия) — новозеландский математик и астрофизик, получивший в 1963 году аналитическое решение уравнений Эйнштейна, описывающее гравитационное поле вращающейся чёрной дыры. Заслуженный профессор Университета Кентербери, член Лондонского королевского общества (2019).

