AI-лекарь на повязке: как новое устройство ускоряет регенерацию тканей

Заживление ран — сложный процесс, который проходит несколько стадий: остановка кровотечения, реакция иммунной системы, образование струпа и формирование рубца. При нормальном течении всё происходит естественным образом, но в случае хронических или осложнённых ран процесс может замедляться на недели и месяцы.
Инженеры Калифорнийского университета в Санта-Крузе разработали устройство нового поколения — a-Heal, которое использует камеру, искусственный интеллект и биоэлектронику для того, чтобы ускорить заживление. Первые доклинические результаты показали: с его помощью ткани восстанавливаются примерно на 25 % быстрее, чем при стандартных методах.
В основе устройства — встроенная камера, которая делает снимки раны каждые два часа. Фотографии передаются в модель машинного обучения, которую исследователи называют "врачом с искусственным интеллектом". Алгоритм анализирует изображения, определяет стадию заживления и принимает решение о лечении.
Лечение осуществляется двумя способами:
"Наша система считывает все сигналы организма и с помощью внешних воздействий оптимизирует процесс выздоровления", — сказал профессор Марко Роланди.
Таким образом создаётся система с обратной связью: камера фиксирует состояние раны, ИИ назначает терапию, устройство проводит лечение, а затем цикл повторяется.
Если устройство внедрят в клиническую практику, оно сможет изменить подход к лечению хронических ран у диабетиков и пожилых пациентов. Людям, живущим в отдалённых районах, не придётся регулярно ездить к врачу — терапия станет доступной прямо дома. Кроме того, врачи смогут сосредоточиться на тяжёлых случаях, передав часть работы интеллектуальным системам.
Какую роль играет ИИ в устройстве?
Алгоритм анализирует снимки, определяет стадию заживления и подбирает оптимальное лечение.
Можно ли использовать a-Heal дома?
Да, устройство крепится к обычной повязке и передаёт данные врачу онлайн.
Насколько быстрее заживают раны?
В доклинических испытаниях заживление ускорялось примерно на 25 % по сравнению со стандартной терапией.
Уточнения
Регенера́ция (лат. regeneratio - восстановление) — способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы. Регенерацией также называется восстановление целого организма из его искусственно отделённого фрагмента (например, восстановление гидры из небольшого фрагмента тела или диссоциированных клеток).
Узнайте, как правильно вести себя при встрече с агрессивной собакой: простые шаги, поведение, что делать при нападении и почему спокойствие важнее силы.