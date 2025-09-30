Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вето Венгрии против вступления Украины: Евросоюз готовит хитрый ход
Эффект, ради которого бросают длинные косы: лицо становится другим сразу после стрижки
Стойкий коронавирус создаёт новые штаммы: почему длительная инфекция опасна
Гарвардская тарелка переписывает меню: такой приём работает лучше диет
Пушистый охотник дарит добычу: что значит привычка кошки приносить игрушки
Поможет ли пилатес накачать мышцы? Вот что на самом деле нужно для наращивания массы
Маленькая птица — большие требования: чем кормить попугая, чтобы он прожил дольше
Весной придётся платить втройне: осенняя ошибка разрывает систему полива — лёд в трубах главнй враг
Брачный контракт Карины Истоминой: как это изменило её жизнь с Фёдором Смоловым?

Вода течёт, но не прямо: что заставляет реки играть с человеком в кривые маршруты

5:05
Наука

Реки кажутся хаотичными и капризными, но их извилины — результат законов физики, особенностей почвы и взаимодействия с ландшафтом. Даже если поверхность будет идеально ровной, поток всё равно начнёт изгибаться. Это явление получило название меандрирование — от реки Меандр в Турции, где изгибы особенно красивы и регулярны.

река в горах
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
река в горах

Почему реки не бывают прямыми

Прямое течение — нестабильно. Вода всегда сталкивается с препятствиями: камнями, корягами, льдинами. Поток ищет путь меньшего сопротивления и начинает размывать берега. На песчаных почвах этот процесс идёт быстрее, на глине и камнях — медленнее. Там, где поток сильнее давит на один берег, возникает эрозия, а на противоположной стороне формируется отмель. Со временем изгиб становится всё глубже.

Важна и турбулентность. В реке скорости течения различаются в разных местах: у дна вода движется медленнее, у поверхности быстрее. Это вызывает вихри и смещение струи к берегу.

Как рождаются петли

Когда два изгиба оказываются рядом, поток может пробить "перемычку", а старая петля превращается в старицу — озеро, отделённое от основного русла. Такие "обрезанные" участки можно увидеть в поймах многих рек.

  • Горные реки петляют меньше — скалы удерживают поток.

  • На болотистых равнинах изгибов гораздо больше, и устье может меняться каждый год.

Животные и растения тоже участвуют в этом процессе. Деревья укрепляют берега корнями, а вытаптывание растительности животными, наоборот, ускоряет разрушение береговой линии.

Извилистость в цифрах

Учёные используют коэффициент извилистости: отношение длины реки к расстоянию между её началом и концом.

  • Волхов — одна из самых прямых рек (1,2:1).

  • Река Юг в Вологодской области — рекордсмен по петлям (5,4:1).

  • Река Пьяна в Нижегородской области при длине 436 км удалена от истока всего на 70 км.

Человек против природы

Люди пытались "спрямлять" реки ради удобства судоходства и защиты от наводнений. Но такие проекты часто приносили больше вреда, чем пользы.

  • В XIX веке Рейн укоротили на 50 км, но это вызвало усиление эрозии, пересыхание болот и падение уровня грунтовых вод.

  • В Венгрии реку Тису "подрезали" почти на 480 км. Итогом стал катастрофический паводок 1879 года, когда дамбы не выдержали, а город Сегед был разрушен.

Таблица "Плюсы и минусы" извилистых рек

Плюсы Минусы
Замедляют течение и снижают риск мгновенных паводков Усложняют судоходство
Образуют плодородные поймы и старицы Затрудняют строительство мостов и дамб
Создают богатое биоразнообразие Увеличивают путь по воде в разы

FAQ

Почему реки не текут по прямой, как канал?
Поток всегда ищет путь с наименьшими энергозатратами, а турбулентность и эрозия делают прямое течение нестабильным.

Какая река в России самая извилистая?
Река Пьяна в Нижегородской области: 436 км по течению при 70 км "по прямой".

Можно ли удержать реку прямой?
Да, с помощью бетонных каналов и дамб. Но в природе такие "искусственные" решения нарушают экосистему и часто приводят к новым проблемам.

Мифы и правда

  • Миф: река петляет из-за случайных препятствий.
    Правда: даже на ровной поверхности турбулентность вызывает изгибы.

  • Миф: выпрямление всегда полезно для судоходства.
    Правда: оно ускоряет течение, повышает эрозию и усиливает риск наводнений.

  • Миф: старицы — это отдельные озёра.
    Правда: это бывшие русла рек, отрезанные после прорыва петли.

3 факта

  1. Чем меньше уклон у реки, тем больше изгибов.

  2. В поймах извилистых рек формируются самые плодородные почвы.

  3. Меандры движутся во времени: старые петли исчезают, новые появляются, и русло может смещаться на километры.

Исторический контекст

С античных времён люди пытались "подчинить" реки. В XIX веке инженерные проекты в Европе — на Рейне и Тисе — показали: природа компенсирует любое вмешательство. Попытки выпрямления давали краткосрочный выигрыш в судоходстве, но приводили к экологическим катастрофам. Сегодня гидрологи считают меандрирование естественным и полезным процессом, а вмешательства — допустимыми лишь в исключительных случаях.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Трамп предлагает мягкую оккупацию Газы. ХАМАС решает дилемму смерти с позором или достоинством Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Перцы без долгой возни: закуска, которая готовится прямо в банке — 40 минут вместо трёх часов
Одно привычное фруктовое оружие помогает убрать живот: вот как это работает
Ольга Орлова доверила самое ценное: вот почему Ксения Бородина стала крёстной её дочери
Машины в салонах разбирают до последней: россияне устроили рекордный забег перед ноябрём
От нежной карамели до горячего махагона: как найти тот самый идеальный рыжий для себя
Роль, изменившая всё: Безруков указал на вершину карьеры Кологривого, и это не Слово пацана
Химия отдыхает, а пауки бегут: неожиданный способ выгнать незваных гостей без яда
Семь специй, без которых французская кухня невозможна: узнайте секрет
Эти породы собак превратят вашу квартиру в руины: проверьте, нет ли в списке вашего любимца
Вода течёт, но не прямо: что заставляет реки играть с человеком в кривые маршруты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.