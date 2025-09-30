Звезда пожирает ледяное сердце планеты: астрономы впервые поймали момент космической казни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:07
Наука

Астрономы зафиксировали редкое событие: белый карлик "поедает" ледяное тело, похожее на зародыш планеты. Это открытие стало одним из важнейших доказательств того, что за пределами Солнечной системы действительно существуют богатые водой планетезимали — строительные блоки для будущих миров.

Приливное разрушение ледяного зародыша планеты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Приливное разрушение ледяного зародыша планеты

Ледяные доноры жизни

В нашей планетной системе именно кометы и ледяные тела могли принести на Землю воду. Подобные объекты состоят из смеси льда, силикатов и летучих веществ, их часто называют планетезималями. Считается, что без них возникновение жизни было бы невозможно. Но зафиксировать их в других системах почти нереально: они малы, тусклы и редко оставляют отчётливый спектр.

Поэтому исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, стало настоящей сенсацией. Группа специалистов из Уорикского университета и коллег из США и Европы использовала телескоп "Хаббл" для ультрафиолетовой спектроскопии. Они изучали белый карлик WD 1647+375 и заметили необычную химическую подпись.

Химические следы жертвы

Обычно атмосфера белых карликов состоит из водорода и гелия. Иногда туда попадают тяжёлые элементы вроде кальция или железа — это обломки планет и астероидов, разрушенных звездой. Но в данном случае всё оказалось иначе.

В спектре WD 1647+375 обнаружили углерод, азот, серу и кислород. Пропорции этих элементов явно указывали на ледяную природу поглощаемого объекта. Особенно впечатлил показатель азота — около 5% аккрецированного материала. Это рекордное значение для подобных наблюдений.

"Для белых карликов не редкость содержать металлы, но столь высокое содержание азота и кислорода встречается впервые", — отметила ведущий автор исследования Снехалата Саху.

Космическая драма

Учёные рассчитали, что процесс поглощения продолжается уже не меньше 13 лет. Ежесекундно звезда получает около 200 тонн вещества — столько весит взрослый синий кит. Минимальный размер объекта оценивается в 3 км, но он может быть и гораздо крупнее — до 50 км в диаметре. Его масса могла достигать 10¹⁵ тонн.

"Новейшие данные показывают, что аккрецируемое тело напоминает ледяные объекты пояса Койпера", — пояснил профессор Борис Гензике, второй автор работы.

Скорее всего, речь идёт о фрагменте карликовой планеты, сопоставимой с Плутоном или чуть меньше. Соотношение льда и силикатов составило 5 к 2 в пользу льда — это выше, чем у большинства тел в нашей системе, и говорит о происхождении объекта из внешних областей.

Сравнение: Солнечная система и другие миры

Характеристика Солнечная система (Пояс Койпера) WD 1647+375
Основные объекты Плутон, Эрида, кометы Ледяной планетезималь
Состав Лёд + силикат (примерно 1:1) Лёд + силикат (5:2)
Азот в составе До 2-3 % Около 5 % ✔
Масса объектов 10¹²-10¹⁹ кг 10¹⁵ тонн (оценка) ✔
Роль в формировании воды Доставка воды на Землю Потенциальные "доноры" для иных миров

Как ищут ледяные миры

  • Используют космические телескопы ("Хаббл", в будущем "Джеймс Уэбб").
  • Применяют ультрафиолетовую спектроскопию для выявления азота, углерода и кислорода.
  • Сравнивают состав атмосферы звезды до и после аккреции.
  • Фиксируют аномалии — например, рост содержания летучих элементов.
  • Проверяют модели, чтобы определить возможный размер и природу объекта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: анализ только в видимом диапазоне.
    Последствие: летучие элементы остаются "невидимыми".
    Альтернатива: использовать УФ-спектроскопию.

  • Ошибка: игнорировать долгосрочные наблюдения.
    Последствие: трудно оценить длительность аккреции.
    Альтернатива: вести мониторинг десятилетиями.

  • Ошибка: сравнивать только с каменистыми объектами.
    Последствие: неверная интерпретация состава.
    Альтернатива: учитывать аналогии с кометами и Плутоном.

А что если…

А что если подобные объекты встречаются повсюду? Тогда богатые водой планетные системы могут быть гораздо более распространены, чем предполагалось. Это резко повышает шансы на то, что жизнь существует и за пределами Земли.

Плюсы и минусы метода

Подход Плюсы Минусы
УФ-спектроскопия Обнаружение летучих элементов ✔ Дорогие наблюдения
Белые карлики-"детекторы" Возможность видеть аккрецированные тела Редкость объектов
Длительные наблюдения Позволяют понять динамику процесса Требуют десятилетий мониторинга

FAQ

Почему объект называют зародышем планеты

Потому что его размер и состав схожи с теми телами, из которых формировались крупные миры.

Можно ли найти такие объекты напрямую

Нет, они слишком тусклые. Их "узнают" по химическим следам в атмосфере звезды.

Что даёт это открытие

Подтверждение того, что ледяные строительные блоки жизни существуют и в других системах, а не только в нашей.

Мифы и правда

  • Миф: за пределами Солнечной системы нельзя обнаружить ледяные объекты.
    Правда: аккреция белыми карликами оставляет отчётливый спектральный след.

  • Миф: белые карлики — "мёртвые" звёзды без активности.
    Правда: они активно поглощают планетезимали и сохраняют химический отпечаток.

  • Миф: только кометы приносят воду.
    Правда: ледяные карликовые планеты и их фрагменты играют ту же роль.

Три интересных факта

  • В атмосфере WD 1647+375 зафиксировано самое высокое содержание азота среди всех известных белых карликов.
  • Процесс аккреции длится уже минимум 13 лет и идёт со скоростью 200 тонн в секунду.
  • Масса объекта оценивается в 10¹⁵ тонн — сравнимо с самыми крупными кометами Солнечной системы.

Исторический контекст

  • В XX веке гипотеза о доставке воды кометами получила подтверждение после изучения состава кометы Галлея.
  • В 2014 году зонд "Розетта" Европейского космического агентства впервые сел на комету Чурюмова-Герасименко и подтвердил наличие летучих веществ.
  • В 2022 году миссия DART (NASA) впервые изменила орбиту астероидного спутника, показав, что человечество способно воздействовать на малые тела.

Это открытие напоминает: Вселенная не только хранит следы погибших миров, но и щедро раскрывает тайны рождения новых.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
