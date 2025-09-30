Звезда пожирает ледяное сердце планеты: астрономы впервые поймали момент космической казни

Астрономы зафиксировали редкое событие: белый карлик "поедает" ледяное тело, похожее на зародыш планеты. Это открытие стало одним из важнейших доказательств того, что за пределами Солнечной системы действительно существуют богатые водой планетезимали — строительные блоки для будущих миров.
В нашей планетной системе именно кометы и ледяные тела могли принести на Землю воду. Подобные объекты состоят из смеси льда, силикатов и летучих веществ, их часто называют планетезималями. Считается, что без них возникновение жизни было бы невозможно. Но зафиксировать их в других системах почти нереально: они малы, тусклы и редко оставляют отчётливый спектр.
Поэтому исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, стало настоящей сенсацией. Группа специалистов из Уорикского университета и коллег из США и Европы использовала телескоп "Хаббл" для ультрафиолетовой спектроскопии. Они изучали белый карлик WD 1647+375 и заметили необычную химическую подпись.
Обычно атмосфера белых карликов состоит из водорода и гелия. Иногда туда попадают тяжёлые элементы вроде кальция или железа — это обломки планет и астероидов, разрушенных звездой. Но в данном случае всё оказалось иначе.
В спектре WD 1647+375 обнаружили углерод, азот, серу и кислород. Пропорции этих элементов явно указывали на ледяную природу поглощаемого объекта. Особенно впечатлил показатель азота — около 5% аккрецированного материала. Это рекордное значение для подобных наблюдений.
"Для белых карликов не редкость содержать металлы, но столь высокое содержание азота и кислорода встречается впервые", — отметила ведущий автор исследования Снехалата Саху.
Учёные рассчитали, что процесс поглощения продолжается уже не меньше 13 лет. Ежесекундно звезда получает около 200 тонн вещества — столько весит взрослый синий кит. Минимальный размер объекта оценивается в 3 км, но он может быть и гораздо крупнее — до 50 км в диаметре. Его масса могла достигать 10¹⁵ тонн.
"Новейшие данные показывают, что аккрецируемое тело напоминает ледяные объекты пояса Койпера", — пояснил профессор Борис Гензике, второй автор работы.
Скорее всего, речь идёт о фрагменте карликовой планеты, сопоставимой с Плутоном или чуть меньше. Соотношение льда и силикатов составило 5 к 2 в пользу льда — это выше, чем у большинства тел в нашей системе, и говорит о происхождении объекта из внешних областей.
|Характеристика
|Солнечная система (Пояс Койпера)
|WD 1647+375
|Основные объекты
|Плутон, Эрида, кометы
|Ледяной планетезималь
|Состав
|Лёд + силикат (примерно 1:1)
|Лёд + силикат (5:2)
|Азот в составе
|До 2-3 %
|Около 5 % ✔
|Масса объектов
|10¹²-10¹⁹ кг
|10¹⁵ тонн (оценка) ✔
|Роль в формировании воды
|Доставка воды на Землю
|Потенциальные "доноры" для иных миров
Ошибка: анализ только в видимом диапазоне.
Последствие: летучие элементы остаются "невидимыми".
Альтернатива: использовать УФ-спектроскопию.
Ошибка: игнорировать долгосрочные наблюдения.
Последствие: трудно оценить длительность аккреции.
Альтернатива: вести мониторинг десятилетиями.
Ошибка: сравнивать только с каменистыми объектами.
Последствие: неверная интерпретация состава.
Альтернатива: учитывать аналогии с кометами и Плутоном.
А что если подобные объекты встречаются повсюду? Тогда богатые водой планетные системы могут быть гораздо более распространены, чем предполагалось. Это резко повышает шансы на то, что жизнь существует и за пределами Земли.
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|УФ-спектроскопия
|Обнаружение летучих элементов ✔
|Дорогие наблюдения
|Белые карлики-"детекторы"
|Возможность видеть аккрецированные тела
|Редкость объектов
|Длительные наблюдения
|Позволяют понять динамику процесса
|Требуют десятилетий мониторинга
Потому что его размер и состав схожи с теми телами, из которых формировались крупные миры.
Нет, они слишком тусклые. Их "узнают" по химическим следам в атмосфере звезды.
Подтверждение того, что ледяные строительные блоки жизни существуют и в других системах, а не только в нашей.
Миф: за пределами Солнечной системы нельзя обнаружить ледяные объекты.
Правда: аккреция белыми карликами оставляет отчётливый спектральный след.
Миф: белые карлики — "мёртвые" звёзды без активности.
Правда: они активно поглощают планетезимали и сохраняют химический отпечаток.
Миф: только кометы приносят воду.
Правда: ледяные карликовые планеты и их фрагменты играют ту же роль.
Это открытие напоминает: Вселенная не только хранит следы погибших миров, но и щедро раскрывает тайны рождения новых.
