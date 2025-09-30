Холодный расчёт вместо мистики: пять тихих катастроф сотрут людей быстрее, чем в любом мифе о Судном дне

На этой неделе соцсети вновь заполнили пророчества о грядущем "Восхищении". Пользователи TikTok обсуждали дату, назначенную для апокалипсиса, но день прошёл, и мир остался прежним. Учёные напоминают: если конец света и наступит, то причиной станут не мифы и не кара небес, а технологии, конфликты и ошибки самого человечества.
Идея Судного дня сопровождает человечество с древности, питая религиозные и культурные традиции. Но современная наука рассматривает совсем другие риски. Экзистенциальные угрозы — это сценарии, при которых может исчезнуть весь человеческий вид. Они связаны не с божественными силами, а с реальными процессами и возможными последствиями нашей деятельности.
"Когда мы говорим о вымирании, мы представляем себе исчезновение человеческого вида, а остальная Вселенная будет существовать бесконечно во всей своей необъятности без нас", — пояснил исследователь Томас Мойнихан.
Учёные выделяют несколько основных сценариев, которые могут обернуться катастрофой для цивилизации:
"Новейшие исследования показывают, что даже относительно региональный обмен ядерными ударами может привести к глобальным климатическим последствиям", — отметил Томас Мойнихан.
Учёные подчёркивают: главная опасность не в зрелищных пророчествах, а в том, что угрозы накапливаются постепенно. И когда точка невозврата будет пройдена, повернуть назад уже не получится.
"Естественные пандемии вряд ли приведут к вымиранию человечества, но генетически модифицированные варианты могут быть гораздо более смертоносными", — добавил основатель Обсерватории экзистенциального риска Отто Бартен.
|Сценарий
|Вероятность
|Масштаб последствий
|Временной горизонт
|Ядерная война
|Средняя
|Глобальное похолодание
|Десятилетия
|Искусственный интеллект
|Низкая, но непредсказуемая
|Потенциальный контроль над человечеством
|XXI век
|Биологическое оружие
|Средняя
|Массовая смертность
|Годы-десятилетия
|Климатические изменения
|Высокая
|Миграции, конфликты, кризисы
|Столетия
|Космические катастрофы
|Низкая
|Массовое вымирание
|Тысячелетия
Ошибка: игнорировать сокращение ядерного оружия.
Последствие: риск глобальной катастрофы.
Альтернатива: договоры о контроле вооружений.
Ошибка: отсутствие регулирования ИИ.
Последствие: потеря контроля над системами.
Альтернатива: международные стандарты и надзор.
Ошибка: недооценка климатических изменений.
Последствие: массовые миграции и конфликты.
Альтернатива: развитие "зелёной энергетики" и переработки отходов.
А что если человечество будет готово заранее? Модели показывают: даже при падении крупного астероида спасает распределение запасов продовольствия и международное сотрудничество. Если кризис окажется связан с биотехнологиями или ИИ, важнейшую роль сыграют прозрачность разработок и общие правила.
|Фактор
|Плюсы
|Минусы
|Технологии
|Быстрый прогресс
|Новые риски
|Торговля
|Обмен ресурсами
|Зависимость стран
|Коммуникации
|Быстрая координация
|Молниеносное распространение паники
|Международные союзы
|Совместные проекты
|Сложности с принятием решений
Нет. Учёные строят вероятностные модели, но точные даты невозможны.
Климатические изменения происходят медленно, но неизбежно. Ядерная война маловероятна, но её эффект одномоментный и глобальный.
На уровне государства — международные договоры и системы мониторинга. На уровне человека — экологический образ жизни, поддержка научных инициатив.
Миф: конец света предсказан в Библии и календарях майя.
Правда: наука оперирует проверяемыми моделями и данными.
Миф: если астероид упадёт, ничего нельзя сделать.
Правда: действуют программы NASA и ESA по отслеживанию объектов и разработке технологий отклонения.
Миф: естественные вирусы уничтожат человечество.
Правда: исторические пандемии уносили миллионы жизней, но никогда не приводили к полному вымиранию.
Чтобы прожить не одно поколение, а миллионы лет вперёд, человечеству придётся отказаться от мистики и научиться смотреть на собственные ошибки как на самые реальные источники конца света.
Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.