Холодный расчёт вместо мистики: пять тихих катастроф сотрут людей быстрее, чем в любом мифе о Судном дне

6:42
Наука

На этой неделе соцсети вновь заполнили пророчества о грядущем "Восхищении". Пользователи TikTok обсуждали дату, назначенную для апокалипсиса, но день прошёл, и мир остался прежним. Учёные напоминают: если конец света и наступит, то причиной станут не мифы и не кара небес, а технологии, конфликты и ошибки самого человечества.

Пустой город рассвет
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пустой город рассвет

От древних мифов к научным сценариям

Идея Судного дня сопровождает человечество с древности, питая религиозные и культурные традиции. Но современная наука рассматривает совсем другие риски. Экзистенциальные угрозы — это сценарии, при которых может исчезнуть весь человеческий вид. Они связаны не с божественными силами, а с реальными процессами и возможными последствиями нашей деятельности.

"Когда мы говорим о вымирании, мы представляем себе исчезновение человеческого вида, а остальная Вселенная будет существовать бесконечно во всей своей необъятности без нас", — пояснил исследователь Томас Мойнихан.

Пять вероятных угроз

Учёные выделяют несколько основных сценариев, которые могут обернуться катастрофой для цивилизации:

  • Ядерная война: сейчас в мире 12 331 боеголовка у девяти стран. Даже ограниченный конфликт приведёт к ядерной зиме и резкому снижению урожайности.
  • Искусственный интеллект: сверхразумные системы могут действовать независимо и вопреки интересам людей.
  • Биологическое оружие: лабораторные технологии позволяют создавать патогены опаснее естественных вирусов.
  • Изменение климата: оно вряд ли уничтожит человечество напрямую, но спровоцирует миграции, войны и нехватку ресурсов.
  • Космические катастрофы: астероиды и извержения супервулканов редки, но их последствия сопоставимы с глобальным вымиранием.

Научные акценты

"Новейшие исследования показывают, что даже относительно региональный обмен ядерными ударами может привести к глобальным климатическим последствиям", — отметил Томас Мойнихан.

Учёные подчёркивают: главная опасность не в зрелищных пророчествах, а в том, что угрозы накапливаются постепенно. И когда точка невозврата будет пройдена, повернуть назад уже не получится.

"Естественные пандемии вряд ли приведут к вымиранию человечества, но генетически модифицированные варианты могут быть гораздо более смертоносными", — добавил основатель Обсерватории экзистенциального риска Отто Бартен.

Сравнение угроз

Сценарий Вероятность Масштаб последствий Временной горизонт
Ядерная война Средняя Глобальное похолодание Десятилетия
Искусственный интеллект Низкая, но непредсказуемая Потенциальный контроль над человечеством XXI век
Биологическое оружие Средняя Массовая смертность Годы-десятилетия
Климатические изменения Высокая Миграции, конфликты, кризисы Столетия
Космические катастрофы Низкая Массовое вымирание Тысячелетия

Советы шаг за шагом: что можно делать

  • Поддерживать развитие систем раннего предупреждения о пусках ракет.
  • Разрабатывать международные правила использования ИИ.
  • Инвестировать в биобезопасность и защиту лабораторий.
  • Снижать выбросы углерода, используя электромобили, солнечные панели и энергоэффективные технологии.
  • Участвовать в проектах слежения за астероидами и вулканической активностью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать сокращение ядерного оружия.
    Последствие: риск глобальной катастрофы.
    Альтернатива: договоры о контроле вооружений.

  • Ошибка: отсутствие регулирования ИИ.
    Последствие: потеря контроля над системами.
    Альтернатива: международные стандарты и надзор.

  • Ошибка: недооценка климатических изменений.
    Последствие: массовые миграции и конфликты.
    Альтернатива: развитие "зелёной энергетики" и переработки отходов.

А что если человечество будет готово заранее? Модели показывают: даже при падении крупного астероида спасает распределение запасов продовольствия и международное сотрудничество. Если кризис окажется связан с биотехнологиями или ИИ, важнейшую роль сыграют прозрачность разработок и общие правила.

Плюсы и минусы глобализации для безопасности

Фактор Плюсы Минусы
Технологии Быстрый прогресс Новые риски
Торговля Обмен ресурсами Зависимость стран
Коммуникации Быстрая координация Молниеносное распространение паники
Международные союзы Совместные проекты Сложности с принятием решений

FAQ

Можно ли предсказать катастрофу

Нет. Учёные строят вероятностные модели, но точные даты невозможны.

Что опаснее — климат или ядерная война

Климатические изменения происходят медленно, но неизбежно. Ядерная война маловероятна, но её эффект одномоментный и глобальный.

Как защищаться от рисков

На уровне государства — международные договоры и системы мониторинга. На уровне человека — экологический образ жизни, поддержка научных инициатив.

Мифы и правда

  • Миф: конец света предсказан в Библии и календарях майя.
    Правда: наука оперирует проверяемыми моделями и данными.

  • Миф: если астероид упадёт, ничего нельзя сделать.
    Правда: действуют программы NASA и ESA по отслеживанию объектов и разработке технологий отклонения.

  • Миф: естественные вирусы уничтожат человечество.
    Правда: исторические пандемии уносили миллионы жизней, но никогда не приводили к полному вымиранию.

Исторический контекст

  • Эпоха холодной войны (1947-1991): постоянная угроза ядерного конфликта.
  • 1962 год: Карибский кризис, пик напряжённости между США и СССР.
  • 1980-е: первые массовые протесты против ядерных вооружений в Европе.
  • XXI век: акцент сместился на климатические изменения, ИИ и биотехнологии.

Чтобы прожить не одно поколение, а миллионы лет вперёд, человечеству придётся отказаться от мистики и научиться смотреть на собственные ошибки как на самые реальные источники конца света.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
