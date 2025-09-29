Вселенная — младенец, а галактики уже сражаются: Уэбб зафиксировал редчайший след гравитационной войны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:47
Наука

Вселенная умеет удивлять даже самых искушённых исследователей. Космический телескоп имени Джеймса Уэбба недавно зафиксировал событие, которое ломает привычные представления о формировании галактик. Всего через 800 миллионов лет после Большого взрыва произошло одновременное слияние сразу пяти галактик — редчайший космический танец, получивший название "Квинтет JWST".

Скопление галактик в космосе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скопление галактик в космосе

Почему это открытие уникально

Слияния галактик не редкость, но обычно в них участвуют две системы. Пять сразу — почти невозможный сценарий. По статистике, менее 1% столкновений включает более двух галактик. Именно поэтому новое открытие стало сенсацией, которую уже называют "научным сокровищем".

"Идентификация такой системы требует совпадения факторов настолько невероятного, что исследовательская группа признает свою исключительную удачу", — отметил, исследователь из Техасского университета A&M Вайда Ху.

Хаббл и Уэбб: союз поколений

Ещё телескоп "Хаббл" заметил эти галактики, но лишь инфракрасные возможности "Джеймса Уэбба" позволили разглядеть их истинную природу. Уэбб обнаружил огромное газовое гало, которое объединяет пять систем в единую гравитационно связанную структуру. Спектроскопический анализ подтвердил: у всех одинаковое красное смещение, а значит, они действительно взаимодействуют друг с другом.

Архитектура космического танца

Две главные галактики разделяют 43 300 световых лет, а крайние члены системы — 60 700 световых лет. Для сравнения: диаметр Млечного Пути составляет около 100 000 световых лет. Интригующая деталь — "мост" из материи, соединяющий галактики, и приливные хвосты, оставленные гравитационными силами.

Эта система буквально бурлит рождением звёзд: газ под действием гравитации сжимается и запускает вспышки звездообразования с интенсивностью, превышающей теоретические прогнозы.

Сравнение: Квинтет JWST и Квинтет Стефана

Характеристика Квинтет JWST Квинтет Стефана
Время 800 млн лет после Большого взрыва Современная Вселенная
Состав Молодые, газовые галактики Зрелые и спокойные
Активность Интенсивное звездообразование Умеренные процессы
Значение Лаборатория ранней эволюции Пример позднего взаимодействия

Советы шаг за шагом: как наблюдать за слияниями

  • Использовать инфракрасные телескопы (например, JWST) для фиксации газовых оболочек.
  • Применять спектроскопию для измерения красного смещения.
  • Анализировать форму и наличие приливных хвостов.
  • Сравнивать с компьютерными моделями слияний.
  • Отслеживать активность звездообразования и возможные признаки чёрных дыр.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: трактовать галактики как случайных соседей.
    Последствие: неверная модель формирования.
    Альтернатива: анализ газового гало и красного смещения.

  • Ошибка: игнорировать роль чёрных дыр.
    Последствие: неполное понимание эволюции системы.
    Альтернатива: искать признаки активных ядер.

А что если…

…в центре этих галактик скрываются сверхмассивные чёрные дыры? Тогда судьба системы предрешена: через 1-1,5 млрд лет она может превратиться в "мёртвую" галактику — массивную, но без звёздного рождества. Это объяснило бы загадку древних "погасших" систем, которые уже обнаруживал Уэбб.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Помогает понять формирование ранней Вселенной Сложность наблюдений из-за удалённости
Даёт модель для "мёртвых" галактик Требует длительных и дорогих исследований
Раскрывает динамику гравитации и звездообразования Ограниченное количество подобных систем

FAQ

Сколько галактик обычно участвует в слиянии

Обычно две. Более пяти — исключительная редкость.

Что делает Уэбб лучше Хаббла

Инфракрасные камеры Уэбба позволяют видеть ранние, пылевые и далекие объекты, скрытые от Хаббла.

Почему система называется Квинтет JWST

В честь телескопа, который впервые подтвердил её как единую структуру.

Мифы и правда

  • Миф: галактики сталкиваются мгновенно.
    Правда: процесс длится сотни миллионов лет.

  • Миф: подобные слияния уничтожают все звёзды.
    Правда: они запускают мощные волны звездообразования.

  • Миф: в современной Вселенной возможны такие же столкновения.
    Правда: ранняя Вселенная была динамичнее, сегодня такие процессы редки.

Интересные факты

  • Млечный Путь через 4 млрд лет столкнётся с галактикой Андромеды.
  • В ранней Вселенной галактики были богаче газом, что ускоряло звездообразование.

Исторический контекст

  • В 1924 году Эдвин Хаббл доказал существование галактик за пределами Млечного Пути.
  • В 2003 году Квинтет Стефана стал одним из первых объектов телескопа "Спитцер".
  • В 2021 году стартовал JWST, изменивший представления об эволюции космоса.

Это открытие показывает, что Вселенная хранит ещё немало сюрпризов, и каждый новый взгляд в её глубины способен переписать наши представления о космической истории.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
