Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Храп соседа — повод для иска: застройщики будут отвечать рублём за плохую шумоизоляцию
Анемон с Дэй-Льюисом: почему возвращение актёра после долгого перерыва разделило критиков
Как вновь зажечь огонь в паре: приемы, которые помогут вернуть гармонию и близость
2224 метра во тьму и холод: почему исследователи остановились на грани возможного в пещере Абхазии
"Наелись": сотням украинских ресторанов грозит закрытие из-за бегства персонала
Целиакия спит, пока не случается сбой в диете: всего одна ошибка — и вот что произойдет
Колодец Тора в Орегоне: ворота в подземный мир или смертельная ловушка океана
Масло горит быстрее бензина: как это стало новой болезнью автомобильных моторов
Мыши смеются над сыром: почему борьба с ними — это стратегия, а не случайность

Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны

5:49
Наука

Леонардо да Винчи — имя, которое стало символом гения эпохи Возрождения. Но за его полотнами, чертежами и записями скрывается ещё одна тайна: генетическое наследие. Сегодня учёные вплотную приблизились к тому, чтобы разгадать "настоящий код да Винчи", восстановив ДНК мастера и подтвердив его родословную, уходящую корнями в XIV век.

Витрувианский человек
Фото: commons.wikimedia.org by Леонардо да Винчи, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Витрувианский человек

Родословная длиной в 700 лет

Исследователи сумели проследить мужскую линию семьи да Винчи до 1331 года. Родовое древо насчитывает 21 поколение и охватывает около 400 человек. Среди них — минимум шестеро живых потомков, чья ДНК помогла установить прямую связь с Леонардо. Этот факт открывает двери к новому этапу: сравнительному анализу Y-хромосомы, который позволит подтвердить родственные линии с удивительной точностью.

Гробница и поиски останков

Учёные подтвердили существование семейной усыпальницы да Винчи в церкви Санта-Кроче-ин-Винчи. В ней, как полагают, покоятся его дед Антонио, дядя Франческо и единокровные братья. Теперь специалисты планируют провести генетический анализ останков, чтобы сопоставить их с ДНК потомков и восстановить полный геном художника.

"Необходимы дальнейшие детальные анализы, чтобы определить, достаточно ли сохранилась извлеченная ДНК", — сказал Дэвид Карамелли из Флорентийского университета.

Возможности нового исследования

Восстановление генома позволит не только прояснить судьбу останков, но и приблизиться к пониманию природы таланта Леонардо. Исследователи надеются выяснить:

  • обладал ли он уникальными особенностями зрения;
  • какие факторы могли повлиять на его гениальные способности;
  • были ли у него наследственные заболевания;
  • какова истинная причина его смерти.

"Благодаря восстановлению ДНК Леонардо мы надеемся понять биологические корни его необычайной остроты зрения и творческих способностей", — отметил Алессандро Веццози из Ассоциации наследия Леонардо да Винчи.

Сравнение: искусство vs наука

Что известно Что ещё предстоит узнать
"Мона Лиза" и "Тайная вечеря" — главные картины Биологические факторы его творчества
Родословная прослежена до XIV века Генетические причины здоровья и смерти
Потомки живут по сей день ДНК в гробницах и на артефактах

Советы шаг за шагом: как учёные ищут ДНК

  • Изучение архивных документов — для подтверждения родословной.
  • Сбор биоматериала у живых потомков.
  • Генетический анализ останков в семейных гробницах.
  • Поиск следов ДНК на рукописях, рисунках и инструментах Леонардо.
  • Сравнение с результатами анализа Y-хромосомы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: доверять неподтверждённым костям в Амбуазе.
    Последствие: риск ошибочной идентификации.
    Альтернатива: исследование семейной гробницы и ДНК потомков.

  • Ошибка: считать загадку решённой без анализа артефактов.
    Последствие: неполная картина.
    Альтернатива: секвенирование следов ДНК на оригинальных работах.

А что если…

…геном Леонардо удастся восстановить полностью? Это станет сенсацией не только для искусствоведов, но и для медицины: мы получим ключ к пониманию здоровья великих людей прошлого и, возможно, найдём новые генетические закономерности.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Восстановление уникального наследия Высокая вероятность повреждений ДНК
Подтверждение подлинности останков Этические споры вокруг вскрытия гробниц
Новые знания о биологии гения Длительность и дороговизна анализов

FAQ

Где похоронен Леонардо да Винчи

Считается, что в часовне Святого Губерта в Амбуазе, но точность этого факта остаётся под вопросом.

Можно ли найти ДНК на картинах и записях

Да, даже отпечаток пальца или след слюны на бумаге может содержать генетический материал.

Зачем восстанавливать геном

Чтобы подтвердить родословную, прояснить обстоятельства жизни и смерти и исследовать природу таланта.

Мифы и правда

  • Миф: кости в Амбуазе точно принадлежат Леонардо.
    Правда: это до сих пор не подтверждено научно.

  • Миф: да Винчи был только художником.
    Правда: он был инженером, анатомом, астрономом и изобретателем.

  • Миф: гений — это загадка вне науки.
    Правда: современные исследования могут объяснить многие черты личности через ДНК.

Интересные факты

  • Родословная да Винчи прослежена на 21 поколение.
  • Его картина "Спаситель мира" в 2017 году стала самой дорогой в истории — 450,3 млн долларов.

Исторический контекст

  • В 1797 году "Мона Лиза" заняла место в Лувре, где хранится и сегодня.
  • Во время Французской революции церковь Сен-Флорентин, где первоначально похоронили Леонардо, была разрушена.
  • В XX веке роман Дэна Брауна "Код да Винчи" вернул его имя в массовую культуру, превратив загадки художника в мировой бестселлер.

Такое исследование может навсегда изменить наше представление не только о Леонардо да Винчи, но и о том, как гении прошлого продолжают жить в науке будущего.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Домашние животные
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Садоводство, цветоводство
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Популярное
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов

Можно ли сладкое оставить в рационе при похудении? Разбираем пастилу, зефир и другие десерты, которые не навредят фигуре.

Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Последние материалы
Старый малинник превратится в источник нового урожая: советы опытных садоводов
Единственный в своём роде: как завод на Камчатке превращает икринки чавычи в будущих рыб
Грим стирается, а морщины остаются: чистая правда о неправильном уходе за лицом
Ваш организм подает тревожный сигнал: почему вес меняется без причины
Киркоров спалился в соцсетях Вероники Степановой: что он действительно думает о Пугачёвой
Небо на грани: Европа заявляет о нарушениях, Кремль отвечает коротко
Кабачки вместо томатов: рецепт кетчупа, который перевернёт представление о соусах
Выбор ДиКаприо: какие киноленты Спилберга, Нолана и Кубрика он считает гениальными
Белорусский ответ китайцам: новый седан Belgee S50 уже у дилеров и обещает быть дешевле Geely Emgrand
Учёные были в тупике десятилетиями: вот как кошки находят дорогу домой за сотни километров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.