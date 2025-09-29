Забудьте о холестерине: почему ваши зубы — бомба замедленного действия для сердца

Десятилетиями профилактика сердечно-сосудистых заболеваний сводилась к контролю уровня холестерина, давления и образа жизни.
Однако новое исследование из Финляндии, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации, переворачивает привычную картину. Ученые обнаружили, что обычные бактерии ротовой полости могут напрямую участвовать в механизме инфаркта, внедряясь в артериальные бляшки и провоцируя их разрыв.
В исследовании участвовали 217 человек: пациенты с атеросклерозом и жертвы внезапной смерти.
В 40% артериальных бляшек была обнаружена ДНК зеленящих стрептококков — типичных обитателей ротовой полости.
Бактерии формировали биоплёнки: колонии, защищённые слизистой матрицей, что позволяло им выживать годами.
При активации (например, инфекцией или стрессом) микробы "прорываются" в оболочку бляшки, вызывают воспаление и разрыв, что и ведёт к сердечному приступу.
Эти данные означают, что здоровье дёсен и зубов напрямую связано с риском инфаркта. Даже небольшая кровоточивость дёсен может быть "воротами" для бактерий, которые попадают в кровоток и колонизируют артерии.
Таким образом, привычные меры — правильное питание, спорт, контроль холестерина — остаются важными, но не охватывают всей картины риска.
В 40% атеросклеротических бляшек обнаружена бактериальная ДНК.
Биоплёнки позволяют микроорганизмам годами оставаться "невидимыми" для иммунитета.
Разрыв бляшки чаще всего является непосредственной причиной инфаркта — и бактерии могут запускать этот процесс.
— Значит ли это, что холестерин не важен?
Нет. Холестерин и давление остаются факторами риска, но бактерии добавляют ещё один уровень угрозы.
— Можно ли заразиться "бактериями-инфаркта"?
Нет, это обычные микробы ротовой полости. Опасность возникает, когда они попадают в кровь через дёсны.
— Можно ли вылечить биоплёнки антибиотиками?
Очень сложно. Биоплёнки устойчивы к антибиотикам и иммунной системе.
— Как понять, что дёсны в опасности?
Частая кровоточивость при чистке зубов или воспаление дёсен может быть тревожным сигналом.
— Нужно ли менять профилактику?
Да — к традиционным мерам добавляется обязательный акцент на стоматологическое здоровье.
Чистите зубы 2 раза в день и используйте зубную нить.
Посещайте стоматолога каждые 6 месяцев - профилактика пародонтита важна для сердца.
Следите за дёснами: кровоточивость — сигнал о воспалении.
Укрепляйте иммунитет: стресс, инфекции и авитаминоз (например, дефицит витамина С) могут активировать биоплёнки.
Не игнорируйте стоматологические болезни: кариес и пародонтит могут быть связаны с системными заболеваниями.
Кардиология, стоматология и микробиология должны работать вместе, чтобы выработать новые подходы к профилактике. А для каждого из нас это означает простую, но важную истину: зубная щётка может быть столь же важным оружием против инфаркта, как и правильное питание или физическая активность.
