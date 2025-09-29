Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Цена разума: когда гены выигрывают, а нейроны платят

4:22
Наука

Расстройства аутистического спектра (РАС) — одно из самых обсуждаемых явлений в современной медицине и психологии.

Эволюция мозга
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эволюция мозга

Но их распространённость и особенности вызывают вопросы не только у врачей, но и у эволюционных биологов. Новые исследования показывают, что относительно высокий уровень аутизма у людей может быть связан с быстрым развитием человеческого мозга в процессе эволюции.

Масштаб явления

  • В США диагноз РАС получает примерно 1 из 31 ребёнка (3,2%).

  • По данным ВОЗ, в мире примерно 1 из 100 детей страдает аутизмом.

  • У нечеловекообразных приматов поведение, напоминающее РАС или шизофрению, встречается крайне редко.

Учёные отмечают: именно когнитивные функции — речь, способность к пониманию языка и сложное мышление — уникальны для человека и тесно связаны с теми зонами мозга, где чаще проявляются генетические особенности аутизма.

Эволюционный контекст

Современные методы, такие как секвенирование РНК отдельных клеток, позволили изучить разнообразие нейронов у млекопитающих. Эти исследования выявили:

  • У человека происходили ускоренные изменения в генах, связанных с когнитивными функциями.

  • Особенно быстро эволюционировали нейроны L2/3 IT - основной тип клеток наружного слоя коры.

  • Именно с этими клетками связаны гены, часто задействованные при РАС.

Учёные предполагают, что естественный отбор способствовал развитию этих генов, хотя причины, почему они давали преимущество, остаются неясными.

Возможные эволюционные преимущества

  1. Замедленное постнатальное развитие мозга
    — дало человеку больше времени для обучения и формирования когнитивных функций.

  2. Развитие речи и языка
    — способность говорить и понимать речь стала фундаментом культуры и социальной организации.

  3. Более сложное мышление
    — расширенные когнитивные возможности компенсировали риски, связанные с мутациями.

Три факта из исследований

  1. Гены, связанные с аутизмом, эволюционировали быстрее всего в человеческой линии, но не у других приматов.

  2. Нейроны L2/3 IT показали резкие изменения — именно они задействованы в речевых и когнитивных процессах.

  3. Нейроразнообразие — часть эволюции: уникальные черты человеческого мозга сопровождаются ростом вероятности когнитивных расстройств.

FAQ

— Почему аутизм встречается только у людей?
Он напрямую связан с особенностями речи и когнитивных функций, которые уникальны для Homo sapiens.

— Можно ли считать аутизм эволюционным побочным эффектом?
Да, многие учёные рассматривают его как "цену" за быстрый рост мозга и развитие языка.

— Почему это давало преимущество нашим предкам?
Вероятно, за счёт более длительного развития мозга в детстве, что позволило усваивать сложные навыки.

— Значит ли это, что аутизм — неизбежен?
Неизбежен в популяции в целом, но не у каждого индивида: речь идёт о статистической вероятности.

— Можно ли предотвратить аутизм?
Этиология РАС многогранна: большую роль играют гены, но важны и внешние факторы. Полностью "предотвратить" невозможно.

Советы для понимания темы

  1. Смотрите на аутизм шире - это не только расстройство, но и часть эволюционного пути человечества.

  2. Уважайте нейроразнообразие - разные типы мышления и восприятия делают общество устойчивым.

  3. Читайте современные исследования - секвенирование РНК и геномные проекты быстро меняют понимание РАС.

  4. Помните о поддержке - людям с РАС необходима адаптация и внимание, а не только медицинский подход.

  5. Развивайте инклюзивность - общество выигрывает, когда использует потенциал каждого человека.

Исследования показывают: аутизм — это не только медицинская проблема, но и отражение человеческой эволюции. Генетические изменения, сделавшие мозг человека уникальным, одновременно увеличили вероятность когнитивных расстройств.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
