Горячее, чем Юпитер: как живут планеты без своего солнца

Планеты-изгои — загадочные небесные тела, которые блуждают в космосе без звезды-хозяина. Их впервые обнаружили в 2000 году, и с тех пор они стали объектом пристального внимания астрономов.
Недавнее исследование, опубликованное в Astronomy & Astrophysics, дало новые данные о таких объектах, благодаря наблюдениям за SIMP-0136 с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST).
Учёные впервые подробно изучили атмосферу этой планеты-изгоя, её температуру и необычные полярные сияния. Результаты открыли новые аспекты формирования и эволюции планетных атмосфер.
Термическая инверсия: температура на SIMP-0136 ниже у поверхности и выше в верхних слоях атмосферы — противоположно привычной для Земли модели.
Полярные сияния: именно они нагревают верхние слои атмосферы и формируют глобальный облачный покров.
Облака из песка: атмосфера покрыта силикатными облаками, состоящими из мельчайших песчаных зёрен.
Штормы и горячие точки: наблюдаются изменения температуры менее чем на 5 °C, указывающие на вращающиеся штормы, напоминающие Большое Красное Пятно Юпитера.
Экстремальная жара: средняя температура SIMP-0136 превышает 1500 °C, делая её намного горячее Юпитера (-145 °C) или Сатурна (-178 °C).
|Плюсы
|Минусы / ограничения
|Уникальное исследование атмосферы планеты-изгоя
|SIMP-0136 находится в 20 световых годах, доступно лишь косвенное наблюдение
|Первое детальное измерение температурных изменений в реальном времени
|Требует сложных компьютерных моделей для интерпретации
|Доказана роль полярных сияний в формировании атмосфер
|Неясно, типично ли это для всех планет-изгоев
|Возможность понять процессы эволюции планетных атмосфер
|Сложно сопоставить с планетами в звёздных системах
|JWST открыл новое окно для экзопланетологии
|Ограниченное время телескопа, конкуренция между проектами
Масса - около 12,7 масс Юпитера, радиус — примерно в 1,2 раза больше Юпитера.
Быстрое вращение: полный оборот за 2,4 часа, что позволяет наблюдать все стороны планеты.
Редкая атмосфера: впервые обнаружено сочетание термической инверсии, полярных сияний и облаков из силикатов.
— Что такое планета-изгой?
Это небесное тело, которое не вращается вокруг звезды. Оно свободно блуждает в космосе, вероятно, будучи выброшенным из своей системы или сформировавшись как субкоричневый карлик.
— Почему важны полярные сияния на SIMP-0136?
Они не только создают зрелищное явление, но и влияют на нагрев атмосферы и образование облаков.
— Может ли планета-изгой быть обитаемой?
Вряд ли. При температуре свыше 1500 °C и облаках из песка условий для жизни, как мы её понимаем, нет. Но это помогает понять универсальные механизмы эволюции миров.
— Сколько планет-изгоев в галактике?
Предположительно — от миллиардов до триллионов. Но вероятность их появления в нашей Солнечной системе крайне мала.
— Будут ли новые наблюдения?
Да. JWST продолжит исследования, а в 2027 году к нему присоединится космический телескоп Нэнси Грейс Роман.
Это открытие помогает астрономам приблизиться к пониманию того, как формируются и эволюционируют планеты во Вселенной — не только те, что вращаются вокруг звёзд, но и те, что блуждают в одиночестве.
