Изменение климата переписывает законы природы: градины становятся смертельной угрозой для городов

Град — один из самых опасных атмосферных феноменов. В считанные минуты он способен уничтожить урожай, разбить окна, повредить автомобили и крыши домов. Европа хорошо знакома с этой угрозой: ежегодно градовые бури наносят ущерб на миллиарды евро. Но новое исследование показывает, что в будущем характер этих явлений изменится. Града станет меньше, однако его размеры увеличатся, и последствия будут куда серьёзнее.
Учёные из Ньюкаслского университета, Бристольского университета и Метеорологической службы Великобритании провели моделирование будущих климатических условий. Оно показало, что число сильных бурь в Европе сократится. Но там, где град всё же выпадет, он будет крупнее и тяжелее.
Камни диаметром от 2 см уже считаются крупными.
Более 5 см — "очень крупный град", наносящий максимальный урон.
Град образуется в мощных восходящих потоках в грозовых облаках. Из-за глобального потепления зона его формирования смещается выше, где потоки слабее. Камни успевают вырасти, но тают медленнее и падают быстрее, не успевая разрушиться.
Снижение сдвига ветра уменьшает количество классических гроз с градом, но повышает вероятность "тёплых гроз", напоминающих тропические штормы. В Южной Европе такие явления могут стать нормой.
Южная Европа. Италия и регион Средиземноморья — зона максимальной угрозы, особенно осенью.
Центральная Европа. Здесь число случаев града сократится, но редкие эпизоды станут мощнее.
Северная Европа и Британские острова. Риск остаётся низким, но полностью исключить крупный град нельзя.
"Наши результаты показывают, что влияние изменения климата на сильные грозы сложнее, чем считалось ранее", — сказал доктор Абдулла Кахраман из Ньюкаслского университета.
|Параметр
|Сегодня
|В будущем (по моделям)
|Количество бурь
|Часто летом
|Реже, смещение к осени/зиме
|Размер града
|1-3 см в среднем
|4-6 см и более
|Ущерб
|Локальные повреждения
|Массовые разрушения, риск для авиации
|География
|Южная и Центральная Европа
|Преимущественно Средиземноморье
Следите за прогнозами. В Европе уже внедряются системы раннего предупреждения о граде.
Защитите имущество. Автомобиль лучше парковать под навесом или в гараже, окна — оборудовать ставнями или плёнкой.
Обеспечьте урожай. В сельском хозяйстве используют сетки против града, страхование посевов и теплицы.
Продумайте страховку жилья и авто. Многие страховые компании расширяют пакеты именно из-за риска града.
Соблюдайте технику безопасности. При внезапном граде лучше укрыться в здании или под твёрдой крышей.
Ошибка: игнорировать прогнозы.
Последствие: повреждённое имущество и урожай.
Альтернатива: следить за метеоуведомлениями и принимать меры заранее.
Ошибка: парковка авто под деревом.
Последствие: двойной риск — падение веток и вмятины от града.
Альтернатива: искать крытую парковку.
Ошибка: отсутствие сельхозстраховки.
Последствие: полная потеря урожая.
Альтернатива: заключать страховой договор и использовать защитные сетки.
Может показаться, что меньшее количество бурь — хорошая новость. Но один эпизод с гигантскими градинами способен нанести ущерб больше, чем несколько слабых бурь. Экономисты прогнозируют рост затрат на восстановление после таких явлений, особенно в южных странах ЕС.
|Плюсы
|Минусы
|Меньше бурь в год
|Более крупные и разрушительные градины
|Возможность точнее прогнозировать
|Сдвиг сезона к осени и зиме
|Редкие явления сохраняют "эффект неожиданности"
|Растущие экономические убытки
Можно ли полностью предсказать град?
Нет, но современные модели позволяют за несколько часов оценить вероятность.
Какой размер града опасен для жизни?
Более 5 см может пробить крышу или лобовое стекло.
Помогает ли страховка?
Да, в Европе страховые компании компенсируют ущерб от града, особенно в сельском хозяйстве.
Миф: "Град — редкость, опасаться нечего".
Правда: с изменением климата градины становятся крупнее и опаснее.
Миф: "Град бывает только летом".
Правда: в будущем вероятность смещается на осень и даже зиму.
Миф: "Только Южная Европа под угрозой".
Правда: даже регионы с низким риском не исключены из зоны опасности.
Самая большая градина, зафиксированная в Европе, имела диаметр около 15 см.
В США в 2010 году град повредил более 30 тысяч домов за один шторм.
В авиации град считается одной из самых серьёзных угроз: он может пробить обшивку самолёта.
Истории о разрушительном граде уходят в древность: античные хроники описывают уничтоженные поля и сады. В Средневековье крестьяне даже звонили в церковные колокола, чтобы "разогнать тучи". Сегодня наука вместо суеверий предлагает радары, модели и страховые механизмы. Но угроза остаётся: климатический кризис усиливает силу стихий.
