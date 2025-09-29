Изменение климата переписывает законы природы: градины становятся смертельной угрозой для городов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Град — один из самых опасных атмосферных феноменов. В считанные минуты он способен уничтожить урожай, разбить окна, повредить автомобили и крыши домов. Европа хорошо знакома с этой угрозой: ежегодно градовые бури наносят ущерб на миллиарды евро. Но новое исследование показывает, что в будущем характер этих явлений изменится. Града станет меньше, однако его размеры увеличатся, и последствия будут куда серьёзнее.

Град
Фото: commons.wikimedia.org by Richard Wheeler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Град

Почему града станет меньше, а размер вырастет

Учёные из Ньюкаслского университета, Бристольского университета и Метеорологической службы Великобритании провели моделирование будущих климатических условий. Оно показало, что число сильных бурь в Европе сократится. Но там, где град всё же выпадет, он будет крупнее и тяжелее.

  • Камни диаметром от 2 см уже считаются крупными.

  • Более 5 см — "очень крупный град", наносящий максимальный урон.

Град образуется в мощных восходящих потоках в грозовых облаках. Из-за глобального потепления зона его формирования смещается выше, где потоки слабее. Камни успевают вырасти, но тают медленнее и падают быстрее, не успевая разрушиться.

Снижение сдвига ветра уменьшает количество классических гроз с градом, но повышает вероятность "тёплых гроз", напоминающих тропические штормы. В Южной Европе такие явления могут стать нормой.

Где риски будут выше

  • Южная Европа. Италия и регион Средиземноморья — зона максимальной угрозы, особенно осенью.

  • Центральная Европа. Здесь число случаев града сократится, но редкие эпизоды станут мощнее.

  • Северная Европа и Британские острова. Риск остаётся низким, но полностью исключить крупный град нельзя.

"Наши результаты показывают, что влияние изменения климата на сильные грозы сложнее, чем считалось ранее", — сказал доктор Абдулла Кахраман из Ньюкаслского университета.

Сравнение: сегодняшние и будущие бури

Параметр Сегодня В будущем (по моделям)
Количество бурь Часто летом Реже, смещение к осени/зиме
Размер града 1-3 см в среднем 4-6 см и более
Ущерб Локальные повреждения Массовые разрушения, риск для авиации
География Южная и Центральная Европа Преимущественно Средиземноморье

Советы шаг за шагом

  1. Следите за прогнозами. В Европе уже внедряются системы раннего предупреждения о граде.

  2. Защитите имущество. Автомобиль лучше парковать под навесом или в гараже, окна — оборудовать ставнями или плёнкой.

  3. Обеспечьте урожай. В сельском хозяйстве используют сетки против града, страхование посевов и теплицы.

  4. Продумайте страховку жилья и авто. Многие страховые компании расширяют пакеты именно из-за риска града.

  5. Соблюдайте технику безопасности. При внезапном граде лучше укрыться в здании или под твёрдой крышей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать прогнозы.
    Последствие: повреждённое имущество и урожай.
    Альтернатива: следить за метеоуведомлениями и принимать меры заранее.

  • Ошибка: парковка авто под деревом.
    Последствие: двойной риск — падение веток и вмятины от града.
    Альтернатива: искать крытую парковку.

  • Ошибка: отсутствие сельхозстраховки.
    Последствие: полная потеря урожая.
    Альтернатива: заключать страховой договор и использовать защитные сетки.

А что если…

Может показаться, что меньшее количество бурь — хорошая новость. Но один эпизод с гигантскими градинами способен нанести ущерб больше, чем несколько слабых бурь. Экономисты прогнозируют рост затрат на восстановление после таких явлений, особенно в южных странах ЕС.

Плюсы и минусы изменения характера града

Плюсы Минусы
Меньше бурь в год Более крупные и разрушительные градины
Возможность точнее прогнозировать Сдвиг сезона к осени и зиме
Редкие явления сохраняют "эффект неожиданности" Растущие экономические убытки

FAQ

Можно ли полностью предсказать град?
Нет, но современные модели позволяют за несколько часов оценить вероятность.

Какой размер града опасен для жизни?
Более 5 см может пробить крышу или лобовое стекло.

Помогает ли страховка?
Да, в Европе страховые компании компенсируют ущерб от града, особенно в сельском хозяйстве.

Мифы и правда

  • Миф: "Град — редкость, опасаться нечего".
    Правда: с изменением климата градины становятся крупнее и опаснее.

  • Миф: "Град бывает только летом".
    Правда: в будущем вероятность смещается на осень и даже зиму.

  • Миф: "Только Южная Европа под угрозой".
    Правда: даже регионы с низким риском не исключены из зоны опасности.

Три интересных факта

  1. Самая большая градина, зафиксированная в Европе, имела диаметр около 15 см.

  2. В США в 2010 году град повредил более 30 тысяч домов за один шторм.

  3. В авиации град считается одной из самых серьёзных угроз: он может пробить обшивку самолёта.

Исторический контекст

Истории о разрушительном граде уходят в древность: античные хроники описывают уничтоженные поля и сады. В Средневековье крестьяне даже звонили в церковные колокола, чтобы "разогнать тучи". Сегодня наука вместо суеверий предлагает радары, модели и страховые механизмы. Но угроза остаётся: климатический кризис усиливает силу стихий.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
