Цена катастрофы растёт с каждым годом: к 2050-му дым убьёт больше, чем наводнения и штормы

Наука

Лесные пожары уже давно перестали быть лишь локальной бедой. Сегодня это глобальная угроза, последствия которой ощущают страны на тысячах километров от очага. Последние исследования, опубликованные в журнале Nature, показывают: к концу века смертность от вдыхания дыма может достичь почти 1,4 миллиона человек в год, что в шесть раз выше нынешних показателей. Учёные называют эту проблему одной из самых недооценённых угроз для здоровья.

Лесной пожар
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лесной пожар

Чем опасен дым лесных пожаров

В отличие от привычного городского смога, вызванного транспортом или промышленными выбросами, частицы из дыма пожаров оказываются куда токсичнее.

Дым содержит золу, сажу и микроскопические частицы PM2.5, которые проникают глубоко в лёгкие и вызывают хронические болезни дыхательных путей, сердечно-сосудистые нарушения и даже преждевременную смерть.

"Вдыхание дыма от сжигания лесов считается примерно в 10 раз более токсичным, чем ингаляция другого загрязнения воздуха", — отметил атмосферный исследователь Минхао Цю из Университета Stony Brook.

Где проблема особенно велика

  • США и Европа. Здесь число смертей от дыма может удвоиться уже к середине века. В одних только США прогнозируется до 70 тысяч смертей в год к 2050-му, против 40 тысяч сегодня.

  • Африка. Учёные прогнозируют рост смертности в 11 раз по сравнению с нынешним уровнем.

  • Южная Европа. Греция и Испания уже сегодня входят в число наиболее пострадавших регионов, где частые пожары ухудшают качество воздуха.

  • Канада и Северная Америка. Пожары 2023 года, например, стали причиной 22 тысяч преждевременных смертей в Европе, хотя происходили за океаном.

Таким образом, радиус воздействия катастрофы не ограничивается местом возгорания: дымовые массы переносятся ветром на тысячи километров.

Сравнение: дым пожаров и другие загрязнители

Параметр Дым лесных пожаров Городской смог (транспорт, ТЭЦ)
Токсичность В 10 раз выше Ниже
Основные частицы PM2.5, сажа, зола NO₂, SO₂, CO, пыль
Зона воздействия До нескольких тысяч км Обычно в пределах города
Смертность До 1,4 млн в год (прогноз) Несколько сотен тысяч в год

Советы шаг за шагом: как защититься от дыма

  1. Следите за прогнозом качества воздуха (AQI) в вашем регионе.

  2. При высоких показателях загрязнения оставайтесь дома, держите окна закрытыми.

  3. Используйте очистители воздуха с HEPA-фильтрами.

  4. При выходе на улицу надевайте маску респираторного типа (N95).

  5. Увлажняйте воздух в помещении — это снижает раздражение дыхательных путей.

  6. Пейте больше воды: она помогает организму выводить токсины.

  7. Людям с хроническими заболеваниями — заранее обсудить план действий с врачом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что дым опасен только рядом с пожаром.
    Последствие: люди игнорируют меры предосторожности в соседних регионах.
    Альтернатива: учитывать перенос частиц на тысячи километров.

  • Ошибка: использовать медицинские маски или шарфы.
    Последствие: защита от PM2.5 практически отсутствует.
    Альтернатива: применять сертифицированные респираторы.

  • Ошибка: открывать окна для "проветривания".
    Последствие: концентрация вредных веществ в квартире увеличивается.
    Альтернатива: включить кондиционер с фильтром или очиститель воздуха.

А что если…

Без системных мер к 2050 году США могут потерять до 608 миллиардов долларов ежегодно только из-за экономического ущерба от дыма. Это больше, чем убытки от других климатических угроз, включая штормы и наводнения.

В глобальном масштабе число смертей продолжит расти, а продолжительность жизни будет сокращаться в регионах с частыми пожарами. В итоге климатический кризис станет не только экологической, но и экономической проблемой.

Плюсы и минусы мер защиты

Подход Плюсы Минусы
Маски N95 Высокая защита Не всегда доступны
Очистители воздуха Снижают уровень PM2.5 в помещении Стоимость, расходы на фильтры
Снижение выбросов СО₂ Уменьшение числа пожаров в будущем Эффект долгосрочный
Эвакуация из зоны Максимальная безопасность Высокие затраты, стресс

FAQ

Можно ли "привыкнуть" к дыму пожаров?
Нет. Даже если организм адаптируется к запаху, частицы продолжают вредить лёгким и сердцу.

Чем отличаются американские и европейские пожары?
Американские часто охватывают огромные территории и влияют на воздух в масштабах страны. В Европе пожары локальнее, но из-за густоты населения их последствия ощущают миллионы.

Помогают ли домашние кондиционеры?
Только те, которые оснащены фильтрами для мелких частиц. Простая система охлаждения не задерживает PM2.5.

Мифы и правда

  • Миф: дым безопасен, если не видно огня.
    Правда: мелкие частицы распространяются на сотни километров и остаются в воздухе неделями.

  • Миф: дым вредит только астматикам.
    Правда: он опасен для всех, особенно для детей, пожилых и людей с хроническими болезнями.

  • Миф: вода помогает очистить воздух.
    Правда: увлажнение снижает сухость, но не удаляет частицы — для этого нужен фильтр.

Три интересных факта

  1. В 2023 году дым от канадских пожаров окрасил небо Нью-Йорка в оранжевый цвет, а индекс загрязнения воздуха стал одним из худших в мире.

  2. В некоторых регионах Австралии дым от пожаров задерживался в атмосфере до 4 месяцев.

  3. Частицы PM2.5 из дыма могут попадать даже в кровь, увеличивая риск инсультов.

Исторический контекст

Лесные пожары существовали всегда, но их масштабы начали резко увеличиваться с середины XX века. Интенсивное освоение земель, рост температуры и засухи сделали возгорания более частыми и разрушительными. Если раньше дым воспринимали как локальную проблему, то теперь он признан фактором глобального риска для здоровья.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
