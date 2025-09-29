Цена катастрофы растёт с каждым годом: к 2050-му дым убьёт больше, чем наводнения и штормы

Лесные пожары уже давно перестали быть лишь локальной бедой. Сегодня это глобальная угроза, последствия которой ощущают страны на тысячах километров от очага. Последние исследования, опубликованные в журнале Nature, показывают: к концу века смертность от вдыхания дыма может достичь почти 1,4 миллиона человек в год, что в шесть раз выше нынешних показателей. Учёные называют эту проблему одной из самых недооценённых угроз для здоровья.
В отличие от привычного городского смога, вызванного транспортом или промышленными выбросами, частицы из дыма пожаров оказываются куда токсичнее.
Дым содержит золу, сажу и микроскопические частицы PM2.5, которые проникают глубоко в лёгкие и вызывают хронические болезни дыхательных путей, сердечно-сосудистые нарушения и даже преждевременную смерть.
"Вдыхание дыма от сжигания лесов считается примерно в 10 раз более токсичным, чем ингаляция другого загрязнения воздуха", — отметил атмосферный исследователь Минхао Цю из Университета Stony Brook.
США и Европа. Здесь число смертей от дыма может удвоиться уже к середине века. В одних только США прогнозируется до 70 тысяч смертей в год к 2050-му, против 40 тысяч сегодня.
Африка. Учёные прогнозируют рост смертности в 11 раз по сравнению с нынешним уровнем.
Южная Европа. Греция и Испания уже сегодня входят в число наиболее пострадавших регионов, где частые пожары ухудшают качество воздуха.
Канада и Северная Америка. Пожары 2023 года, например, стали причиной 22 тысяч преждевременных смертей в Европе, хотя происходили за океаном.
Таким образом, радиус воздействия катастрофы не ограничивается местом возгорания: дымовые массы переносятся ветром на тысячи километров.
|Параметр
|Дым лесных пожаров
|Городской смог (транспорт, ТЭЦ)
|Токсичность
|В 10 раз выше
|Ниже
|Основные частицы
|PM2.5, сажа, зола
|NO₂, SO₂, CO, пыль
|Зона воздействия
|До нескольких тысяч км
|Обычно в пределах города
|Смертность
|До 1,4 млн в год (прогноз)
|Несколько сотен тысяч в год
Следите за прогнозом качества воздуха (AQI) в вашем регионе.
При высоких показателях загрязнения оставайтесь дома, держите окна закрытыми.
Используйте очистители воздуха с HEPA-фильтрами.
При выходе на улицу надевайте маску респираторного типа (N95).
Увлажняйте воздух в помещении — это снижает раздражение дыхательных путей.
Пейте больше воды: она помогает организму выводить токсины.
Людям с хроническими заболеваниями — заранее обсудить план действий с врачом.
Ошибка: считать, что дым опасен только рядом с пожаром.
Последствие: люди игнорируют меры предосторожности в соседних регионах.
Альтернатива: учитывать перенос частиц на тысячи километров.
Ошибка: использовать медицинские маски или шарфы.
Последствие: защита от PM2.5 практически отсутствует.
Альтернатива: применять сертифицированные респираторы.
Ошибка: открывать окна для "проветривания".
Последствие: концентрация вредных веществ в квартире увеличивается.
Альтернатива: включить кондиционер с фильтром или очиститель воздуха.
Без системных мер к 2050 году США могут потерять до 608 миллиардов долларов ежегодно только из-за экономического ущерба от дыма. Это больше, чем убытки от других климатических угроз, включая штормы и наводнения.
В глобальном масштабе число смертей продолжит расти, а продолжительность жизни будет сокращаться в регионах с частыми пожарами. В итоге климатический кризис станет не только экологической, но и экономической проблемой.
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Маски N95
|Высокая защита
|Не всегда доступны
|Очистители воздуха
|Снижают уровень PM2.5 в помещении
|Стоимость, расходы на фильтры
|Снижение выбросов СО₂
|Уменьшение числа пожаров в будущем
|Эффект долгосрочный
|Эвакуация из зоны
|Максимальная безопасность
|Высокие затраты, стресс
Можно ли "привыкнуть" к дыму пожаров?
Нет. Даже если организм адаптируется к запаху, частицы продолжают вредить лёгким и сердцу.
Чем отличаются американские и европейские пожары?
Американские часто охватывают огромные территории и влияют на воздух в масштабах страны. В Европе пожары локальнее, но из-за густоты населения их последствия ощущают миллионы.
Помогают ли домашние кондиционеры?
Только те, которые оснащены фильтрами для мелких частиц. Простая система охлаждения не задерживает PM2.5.
Миф: дым безопасен, если не видно огня.
Правда: мелкие частицы распространяются на сотни километров и остаются в воздухе неделями.
Миф: дым вредит только астматикам.
Правда: он опасен для всех, особенно для детей, пожилых и людей с хроническими болезнями.
Миф: вода помогает очистить воздух.
Правда: увлажнение снижает сухость, но не удаляет частицы — для этого нужен фильтр.
В 2023 году дым от канадских пожаров окрасил небо Нью-Йорка в оранжевый цвет, а индекс загрязнения воздуха стал одним из худших в мире.
В некоторых регионах Австралии дым от пожаров задерживался в атмосфере до 4 месяцев.
Частицы PM2.5 из дыма могут попадать даже в кровь, увеличивая риск инсультов.
Лесные пожары существовали всегда, но их масштабы начали резко увеличиваться с середины XX века. Интенсивное освоение земель, рост температуры и засухи сделали возгорания более частыми и разрушительными. Если раньше дым воспринимали как локальную проблему, то теперь он признан фактором глобального риска для здоровья.
