Цена катастрофы растёт с каждым годом: к 2050-му дым убьёт больше, чем наводнения и штормы

Лесные пожары уже давно перестали быть лишь локальной бедой. Сегодня это глобальная угроза, последствия которой ощущают страны на тысячах километров от очага. Последние исследования, опубликованные в журнале Nature, показывают: к концу века смертность от вдыхания дыма может достичь почти 1,4 миллиона человек в год, что в шесть раз выше нынешних показателей. Учёные называют эту проблему одной из самых недооценённых угроз для здоровья.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лесной пожар

Чем опасен дым лесных пожаров

В отличие от привычного городского смога, вызванного транспортом или промышленными выбросами, частицы из дыма пожаров оказываются куда токсичнее.

Дым содержит золу, сажу и микроскопические частицы PM2.5, которые проникают глубоко в лёгкие и вызывают хронические болезни дыхательных путей, сердечно-сосудистые нарушения и даже преждевременную смерть.

"Вдыхание дыма от сжигания лесов считается примерно в 10 раз более токсичным, чем ингаляция другого загрязнения воздуха", — отметил атмосферный исследователь Минхао Цю из Университета Stony Brook.

Где проблема особенно велика

США и Европа. Здесь число смертей от дыма может удвоиться уже к середине века. В одних только США прогнозируется до 70 тысяч смертей в год к 2050-му, против 40 тысяч сегодня.

Африка. Учёные прогнозируют рост смертности в 11 раз по сравнению с нынешним уровнем.

Южная Европа. Греция и Испания уже сегодня входят в число наиболее пострадавших регионов, где частые пожары ухудшают качество воздуха.

Канада и Северная Америка. Пожары 2023 года, например, стали причиной 22 тысяч преждевременных смертей в Европе, хотя происходили за океаном.

Таким образом, радиус воздействия катастрофы не ограничивается местом возгорания: дымовые массы переносятся ветром на тысячи километров.

Сравнение: дым пожаров и другие загрязнители

Параметр Дым лесных пожаров Городской смог (транспорт, ТЭЦ) Токсичность В 10 раз выше Ниже Основные частицы PM2.5, сажа, зола NO₂, SO₂, CO, пыль Зона воздействия До нескольких тысяч км Обычно в пределах города Смертность До 1,4 млн в год (прогноз) Несколько сотен тысяч в год

Советы шаг за шагом: как защититься от дыма

Следите за прогнозом качества воздуха (AQI) в вашем регионе. При высоких показателях загрязнения оставайтесь дома, держите окна закрытыми. Используйте очистители воздуха с HEPA-фильтрами. При выходе на улицу надевайте маску респираторного типа (N95). Увлажняйте воздух в помещении — это снижает раздражение дыхательных путей. Пейте больше воды: она помогает организму выводить токсины. Людям с хроническими заболеваниями — заранее обсудить план действий с врачом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что дым опасен только рядом с пожаром.

Последствие: люди игнорируют меры предосторожности в соседних регионах.

Альтернатива: учитывать перенос частиц на тысячи километров.

Ошибка: использовать медицинские маски или шарфы.

Последствие: защита от PM2.5 практически отсутствует.

Альтернатива: применять сертифицированные респираторы.

Ошибка: открывать окна для "проветривания".

Последствие: концентрация вредных веществ в квартире увеличивается.

Альтернатива: включить кондиционер с фильтром или очиститель воздуха.

А что если…

Без системных мер к 2050 году США могут потерять до 608 миллиардов долларов ежегодно только из-за экономического ущерба от дыма. Это больше, чем убытки от других климатических угроз, включая штормы и наводнения.

В глобальном масштабе число смертей продолжит расти, а продолжительность жизни будет сокращаться в регионах с частыми пожарами. В итоге климатический кризис станет не только экологической, но и экономической проблемой.

Плюсы и минусы мер защиты

Подход Плюсы Минусы Маски N95 Высокая защита Не всегда доступны Очистители воздуха Снижают уровень PM2.5 в помещении Стоимость, расходы на фильтры Снижение выбросов СО₂ Уменьшение числа пожаров в будущем Эффект долгосрочный Эвакуация из зоны Максимальная безопасность Высокие затраты, стресс

FAQ

Можно ли "привыкнуть" к дыму пожаров?

Нет. Даже если организм адаптируется к запаху, частицы продолжают вредить лёгким и сердцу.

Чем отличаются американские и европейские пожары?

Американские часто охватывают огромные территории и влияют на воздух в масштабах страны. В Европе пожары локальнее, но из-за густоты населения их последствия ощущают миллионы.

Помогают ли домашние кондиционеры?

Только те, которые оснащены фильтрами для мелких частиц. Простая система охлаждения не задерживает PM2.5.

Мифы и правда

Миф: дым безопасен, если не видно огня.

Правда: мелкие частицы распространяются на сотни километров и остаются в воздухе неделями.

Миф: дым вредит только астматикам.

Правда: он опасен для всех, особенно для детей, пожилых и людей с хроническими болезнями.

Миф: вода помогает очистить воздух.

Правда: увлажнение снижает сухость, но не удаляет частицы — для этого нужен фильтр.

Три интересных факта

В 2023 году дым от канадских пожаров окрасил небо Нью-Йорка в оранжевый цвет, а индекс загрязнения воздуха стал одним из худших в мире. В некоторых регионах Австралии дым от пожаров задерживался в атмосфере до 4 месяцев. Частицы PM2.5 из дыма могут попадать даже в кровь, увеличивая риск инсультов.

Исторический контекст

Лесные пожары существовали всегда, но их масштабы начали резко увеличиваться с середины XX века. Интенсивное освоение земель, рост температуры и засухи сделали возгорания более частыми и разрушительными. Если раньше дым воспринимали как локальную проблему, то теперь он признан фактором глобального риска для здоровья.