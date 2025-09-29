Больше, чем вкус: как пиво и вино влияют на ваш организм

Напитки, известные человечеству тысячи лет, до сих пор преподносят сюрпризы. Учёные продолжают открывать новые свойства пива и вина, выходящие далеко за рамки вкуса и аромата. Современные исследования затрагивают не только хмель и букеты вин, но и мутность лагера, содержание глютена в напитках, терпкость красного вина и влияние сульфитов на кишечный микробиом.
Тренд на мутные сорта пива заметен в последние годы: хейзи-эйлы и крафтовые лагеры завоевали популярность среди любителей необычного вкуса. Обычно такой эффект достигается взаимодействием белков ячменя и полифенолов хмеля. Но исследователи нашли ещё один способ: добавление дрожжевых экстрактов.
В эксперименте два сорта светлого лагера получили заметную "туманность" благодаря РНК, содержащейся в дрожжах. Взаимодействуя с белками, она делает напиток непрозрачным. Этот метод может стать альтернативным инструментом для пивоваров, стремящихся к крафтовому визуальному эффекту.
Для тех, кто придерживается безглютеновой диеты, вопрос безопасности напитков стоит остро. Новый прибор бокового потока способен выявлять глютен в продуктах и напитках за три минуты, определяя концентрации от нуля до более 20 ppm.
Система основана на специальных тест-полосках: три линии показывают четыре диапазона ниже предела содержания глютена, установленного Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США. Точность теста достигает 98 %.
Испытания показали, что даже продукты с маркировкой "gluten free" иногда содержат следы белка, а пиво, заявленное как безглютеновое, может требовать дополнительной проверки.
Любители вина знают: красные сорта иногда оставляют во рту ощущение сухости, будто губы слегка стягиваются. За это отвечают танины — природные соединения, содержащиеся в виноградной кожуре и косточках.
Недавнее исследование показало, что танины "закрывают" аквапориновые каналы языка и слюнных желёз. В результате вода выходит наружу быстрее, чем поступает обратно, и именно это ощущается как сухость.
Таким образом, терпкость — не только метафора дегустаторов, но и вполне конкретный физиологический эффект.
Сульфиты добавляют в вино для продления срока хранения. Но известно, что у некоторых людей они вызывают головные боли и дискомфорт в желудке. Учёные решили проверить, как эти вещества влияют на кишечные бактерии.
В лаборатории образцы подвергли трёхэтапному процессу, имитирующему пищеварение. Оказалось, что количество полезных бактерий после "переваривания" снижалось, а условно-вредных — возрастало.
Однако в настоящем вине изменения были слабее, чем в растворах этанола с сульфитами. Исследователи предполагают, что полифенолы и другие соединения вина частично нейтрализуют негативное воздействие.
Если полностью исключить пиво и вино, организм не потеряет жизненно важных веществ — антиоксиданты можно получить из ягод и овощей. Но культурная традиция и удовольствие от дегустации для многих значимы, поэтому на первый план выходит разумное потребление и внимательный выбор.
Как проверить пиво на глютен дома?
Существуют экспресс-тесты на основе бокового потока, показывающие результат за 3 минуты.
Какое вино выбрать при чувствительности к сульфитам?
Лучше искать пометку "organic" или "без добавления SO₂".
Почему красное вино сушит рот?
Из-за танинов, перекрывающих аквапорины, вода быстрее выходит из клеток слизистой.
Пиво и вино сопровождали человечество с древности: египтяне строили пирамиды на "пивных пайках", а греки воспевали вино в мифах. Но если в прошлом эти напитки были лишь частью культуры, то сегодня они становятся объектом высокотехнологичных исследований. Учёные рассматривают их не только как источник удовольствия, но и как систему, в которой биохимия и гастрономия тесно переплетаются.
Уточнения
Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля. В пиве содержится более 800 соединений, которые определяют его вкус и аромат. Существует около тысячи сортов пива. Вкусовые характеристики разных видов могут кардинально различаться.
