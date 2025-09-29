Ешьте и дышите свободно: учёные раскрыли шокирующую пользу фруктов от загрязнённого воздуха

Фрукты издавна считаются символом здоровья, но учёные находят для них новые роли. Оказывается, они могут снижать ущерб, который наносит организму загрязнённый воздух. В условиях крупных городов, где концентрация мелких частиц и токсинов превышает нормы, дыхательная система особенно уязвима. Однако правильное питание способно частично защитить лёгкие.
Исследования показывают: более 90 % населения планеты ежедневно дышит воздухом, качество которого не соответствует стандартам ВОЗ. Это напрямую влияет на функцию лёгких — снижается объём выдыхаемого воздуха, повышается риск хронических болезней.
Особое внимание уделяется антиоксидантам и противовоспалительным веществам, содержащимся во фруктах. Именно они помогают уменьшить окислительный стресс и воспалительные процессы, вызванные вдыханием мелкодисперсных частиц.
"Более 90 % населения планеты подвергается воздействию загрязнённого воздуха", — отметила аспирант Центра гигиены окружающей среды и устойчивого развития Пимпика Каусри.
Не у всех есть доступ к достаточному количеству свежих продуктов. В этом случае можно использовать замороженные ягоды, сухофрукты без сахара или витаминные добавки. Однако учёные подчёркивают: лучший эффект достигается именно от цельных фруктов.
Как выбрать фрукты для защиты лёгких?
Лучше отдавать предпочтение богатым антиоксидантами продуктам — яблокам, апельсинам, ягодам, киви.
Сколько стоит фруктовая профилактика?
Цены зависят от сезона. Зимой выгоднее покупать цитрусовые, летом — ягоды и яблоки местного урожая.
Что лучше — свежие фрукты или добавки?
Добавки полезны, но не заменяют комплекс веществ, содержащихся в натуральных продуктах.
Ещё в античные времена Гиппократ говорил: "Пусть пища будет вашим лекарством". В Средневековье апельсины использовали для профилактики болезней дыхания. Сегодня наука подтверждает многовековую практику: натуральные продукты действительно могут поддерживать здоровье даже в условиях экологического давления.
Уточнения
Фру́кт (лат. fructus - плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных. В древнерусском языке слова "фрукт" не существовало, оно появилось лишь в 1705 году, это заимствование через пол. fruct из лат. fructus; любые плоды назывались овощами или овоштами.
Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.