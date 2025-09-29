Ешьте и дышите свободно: учёные раскрыли шокирующую пользу фруктов от загрязнённого воздуха

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Фрукты издавна считаются символом здоровья, но учёные находят для них новые роли. Оказывается, они могут снижать ущерб, который наносит организму загрязнённый воздух. В условиях крупных городов, где концентрация мелких частиц и токсинов превышает нормы, дыхательная система особенно уязвима. Однако правильное питание способно частично защитить лёгкие.

Свежие фрукты
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свежие фрукты

Как питание связано с дыханием

Исследования показывают: более 90 % населения планеты ежедневно дышит воздухом, качество которого не соответствует стандартам ВОЗ. Это напрямую влияет на функцию лёгких — снижается объём выдыхаемого воздуха, повышается риск хронических болезней.

Особое внимание уделяется антиоксидантам и противовоспалительным веществам, содержащимся во фруктах. Именно они помогают уменьшить окислительный стресс и воспалительные процессы, вызванные вдыханием мелкодисперсных частиц.

"Более 90 % населения планеты подвергается воздействию загрязнённого воздуха", — отметила аспирант Центра гигиены окружающей среды и устойчивого развития Пимпика Каусри.

Советы шаг за шагом: как защитить лёгкие едой

  1. Включайте в рацион не менее четырёх порций фруктов ежедневно: яблоки, цитрусовые, ягоды.
  2. Сочетайте их с овощами и цельнозерновыми продуктами, чтобы усилить эффект.
  3. Используйте удобные решения — блендер для смузи, кухонные контейнеры для нарезки, вакуумные упаковки для хранения свежих фруктов.
  4. По возможности выбирайте сезонные и локальные продукты, чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ.

А что если фруктов мало?

Не у всех есть доступ к достаточному количеству свежих продуктов. В этом случае можно использовать замороженные ягоды, сухофрукты без сахара или витаминные добавки. Однако учёные подчёркивают: лучший эффект достигается именно от цельных фруктов.

FAQ

Как выбрать фрукты для защиты лёгких?
Лучше отдавать предпочтение богатым антиоксидантами продуктам — яблокам, апельсинам, ягодам, киви.

Сколько стоит фруктовая профилактика?
Цены зависят от сезона. Зимой выгоднее покупать цитрусовые, летом — ягоды и яблоки местного урожая.

Что лучше — свежие фрукты или добавки?
Добавки полезны, но не заменяют комплекс веществ, содержащихся в натуральных продуктах.

Мифы и правда

  • Миф: только овощи укрепляют дыхательную систему.
    Правда: фрукты не менее важны благодаря антиоксидантам.
  • Миф: магазинные соки полезнее фруктов.
    Правда: соки часто содержат сахар, а клетчатка в них отсутствует.
  • Миф: защита фруктами исключает риск болезней лёгких.
    Правда: это лишь один из факторов, и он не отменяет важность чистого воздуха.

3 интересных факта

  1. В Британском биобанке собрано более 500 000 образцов данных для анализа связи питания и здоровья.
  2. Женщины чаще едят фрукты, чем мужчины, что может объяснять разницу в результатах.
  3. Антиоксиданты фруктов помогают и в борьбе со старением кожи, снижая влияние свободных радикалов.

Исторический контекст

Ещё в античные времена Гиппократ говорил: "Пусть пища будет вашим лекарством". В Средневековье апельсины использовали для профилактики болезней дыхания. Сегодня наука подтверждает многовековую практику: натуральные продукты действительно могут поддерживать здоровье даже в условиях экологического давления.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus - плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных. В древнерусском языке слова "фрукт" не существовало, оно появилось лишь в 1705 году, это заимствование через пол. fruct из лат. fructus; любые плоды назывались овощами или овоштами.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
