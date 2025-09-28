Мозг против времени: как цель в жизни задерживает деменцию

Исследования "голубых зон" — регионов мира, где люди живут дольше обычного, — давно указывают на важность социальных связей, питания и физической активности. Однако всё больше внимания уделяется ещё одному фактору: наличию чувства цели в жизни.
Новое исследование Калифорнийского университета в Дэвисе, опубликованное в The American Journal of Geriatric Psychiatry, показало, что люди с высоким уровнем целеустремлённости имеют более низкий риск когнитивных нарушений и деменции.
В течение 15 лет учёные наблюдали за более чем 13 000 взрослыми старше 45 лет.
Участники с выраженным чувством цели имели на 28% меньший риск развития когнитивных нарушений и деменции.
Защитный эффект наблюдался во всех этнических и социальных группах, включая людей с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера (ген APOE4).
Средняя задержка начала когнитивного спада составила 1,4 месяца за 8 лет наблюдений — пусть цифра кажется небольшой, но она сопоставима с результатами дорогостоящих медицинских вмешательств.
Генетика — не приговор: даже у носителей гена APOE4, связанного с болезнью Альцгеймера, высокая целеустремлённость снижала риск.
Бесплатная альтернатива терапии: в отличие от препаратов (например, леканемаба), цель в жизни не имеет побочных эффектов и затрат.
Универсальный эффект: защитный фактор работал одинаково для людей разных рас, профессий, уровней образования и вероисповеданий.
— Что значит "цель в жизни" в исследовании?
Это субъективное ощущение направленности и смысла, измеряемое с помощью психологических опросников.
— Какие занятия могут придавать смысл?
Отношения с семьёй, работа или волонтёрство, духовные практики, личные цели и хобби, помощь другим людям.
— Может ли цель полностью предотвратить деменцию?
Нет, но она может снизить риск и отсрочить проявление симптомов.
— Почему эффект задержки всего 1,4 месяца?
Хотя цифра скромная, в сравнении с лекарственной терапией результат сопоставим, а стоимость и риски отсутствуют.
— Можно ли развить чувство цели?
Да. Цель формируется через осознанные действия: новые проекты, обучение, заботу о близких, участие в общественной жизни.
Поддерживайте социальные связи. Регулярное общение с семьёй и друзьями снижает риск изоляции и укрепляет психику.
Занимайтесь волонтёрством или наставничеством. Помощь другим придаёт значимость повседневной жизни.
Развивайте хобби. Искусство, спорт, садоводство или обучение новым навыкам — источник радости и устойчивости.
Ставьте цели. Даже небольшие, но достижимые задачи создают чувство прогресса.
Практикуйте духовность или рефлексию. Для кого-то это религия, для других — медитация или философские размышления.
Смысл жизни — это не абстракция, а реальный фактор здоровья мозга. Даже в условиях генетического риска или возраста наличие цели помогает отсрочить деменцию и сохранить когнитивные функции.
