Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет успеха ЦСКА: почему их лидерство в РПЛ — это большая проблема для всех остальных
Сюрприз для ребёнка — проблемы с налоговой: за эмоциями скрывался неожиданный капкан
Россия возвращается во Вьетнам с атомным козырем — кто выиграет от этого больше
Песня, стихи и свадебный марш: Вика Цыганова стала частью невероятной истории в госпитале
Сковородки сияют как новые: этот домашний растворитель жира удивит вас своей мощью
Пот в городе, снег внутри: как китайцы и в тропиках с лыжами не расстаются
Утверждены новые правила торговли холодильниками… — писала газета Вечерняя Москва 29 сентября 1961 года
Каждый третий выбирает матрас неправильно: 5 советов, которые избавят от этой ошибки
Ошибка в подготовке убивает: что мотоциклистам и водителям нужно проверять заранее

Мозг против времени: как цель в жизни задерживает деменцию

3:39
Наука

Исследования "голубых зон" — регионов мира, где люди живут дольше обычного, — давно указывают на важность социальных связей, питания и физической активности. Однако всё больше внимания уделяется ещё одному фактору: наличию чувства цели в жизни.

Бабушка и внучка
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бабушка и внучка

Новое исследование Калифорнийского университета в Дэвисе, опубликованное в The American Journal of Geriatric Psychiatry, показало, что люди с высоким уровнем целеустремлённости имеют более низкий риск когнитивных нарушений и деменции.

Основные результаты исследования

  • В течение 15 лет учёные наблюдали за более чем 13 000 взрослыми старше 45 лет.

  • Участники с выраженным чувством цели имели на 28% меньший риск развития когнитивных нарушений и деменции.

  • Защитный эффект наблюдался во всех этнических и социальных группах, включая людей с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера (ген APOE4).

  • Средняя задержка начала когнитивного спада составила 1,4 месяца за 8 лет наблюдений — пусть цифра кажется небольшой, но она сопоставима с результатами дорогостоящих медицинских вмешательств.

Три факта из исследования

  1. Генетика — не приговор: даже у носителей гена APOE4, связанного с болезнью Альцгеймера, высокая целеустремлённость снижала риск.

  2. Бесплатная альтернатива терапии: в отличие от препаратов (например, леканемаба), цель в жизни не имеет побочных эффектов и затрат.

  3. Универсальный эффект: защитный фактор работал одинаково для людей разных рас, профессий, уровней образования и вероисповеданий.

FAQ

— Что значит "цель в жизни" в исследовании?
Это субъективное ощущение направленности и смысла, измеряемое с помощью психологических опросников.

— Какие занятия могут придавать смысл?
Отношения с семьёй, работа или волонтёрство, духовные практики, личные цели и хобби, помощь другим людям.

— Может ли цель полностью предотвратить деменцию?
Нет, но она может снизить риск и отсрочить проявление симптомов.

— Почему эффект задержки всего 1,4 месяца?
Хотя цифра скромная, в сравнении с лекарственной терапией результат сопоставим, а стоимость и риски отсутствуют.

— Можно ли развить чувство цели?
Да. Цель формируется через осознанные действия: новые проекты, обучение, заботу о близких, участие в общественной жизни.

Советы для укрепления чувства цели

  1. Поддерживайте социальные связи. Регулярное общение с семьёй и друзьями снижает риск изоляции и укрепляет психику.

  2. Занимайтесь волонтёрством или наставничеством. Помощь другим придаёт значимость повседневной жизни.

  3. Развивайте хобби. Искусство, спорт, садоводство или обучение новым навыкам — источник радости и устойчивости.

  4. Ставьте цели. Даже небольшие, но достижимые задачи создают чувство прогресса.

  5. Практикуйте духовность или рефлексию. Для кого-то это религия, для других — медитация или философские размышления.

Смысл жизни — это не абстракция, а реальный фактор здоровья мозга. Даже в условиях генетического риска или возраста наличие цели помогает отсрочить деменцию и сохранить когнитивные функции.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Домашние животные
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Боль не унять: безутешная Симоньян не смогла сдержать чувств на похоронах Кеосаяна
Шоу-бизнес
Боль не унять: безутешная Симоньян не смогла сдержать чувств на похоронах Кеосаяна
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Судьба Отечества в его руках: Полина Гагарина встречается с влиятельным человеком — кто он?
Судьба Отечества в его руках: Полина Гагарина встречается с влиятельным человеком — кто он?
Последние материалы
Сухой, мокрый или шприцевание: какой способ сделает мясо сочным и дымным
Луковицы ждут своего часа, но садоводы спешат: эти ошибки при посадке растений ломают цветы ещё в земле
Миллионы туристов в Эль-Аламейне: как бывшая опасная территория стала новым Дубаем Египта
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Когда звезда ест комету: ледяные миры за пределами Солнечной системы
Сон вместо конспектов: пять трюков, которые делают мозг острее без лишних часов у учебников
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
10 000 шагов каждый день: действительно ли это нужно вашему здоровью
Tomahawk на правах транзита: почему Киев просит ракеты, а Вашингтон всё ещё молчит
29 сентября: Мюнхенский сговор, Бабий Яр и Лех Валенса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.