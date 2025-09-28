Мозг против времени: как цель в жизни задерживает деменцию

3:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования "голубых зон" — регионов мира, где люди живут дольше обычного, — давно указывают на важность социальных связей, питания и физической активности. Однако всё больше внимания уделяется ещё одному фактору: наличию чувства цели в жизни.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бабушка и внучка

Новое исследование Калифорнийского университета в Дэвисе, опубликованное в The American Journal of Geriatric Psychiatry, показало, что люди с высоким уровнем целеустремлённости имеют более низкий риск когнитивных нарушений и деменции.

Основные результаты исследования

В течение 15 лет учёные наблюдали за более чем 13 000 взрослыми старше 45 лет.

Участники с выраженным чувством цели имели на 28% меньший риск развития когнитивных нарушений и деменции.

Защитный эффект наблюдался во всех этнических и социальных группах , включая людей с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера (ген APOE4).

Средняя задержка начала когнитивного спада составила 1,4 месяца за 8 лет наблюдений — пусть цифра кажется небольшой, но она сопоставима с результатами дорогостоящих медицинских вмешательств.

Три факта из исследования

Генетика — не приговор: даже у носителей гена APOE4, связанного с болезнью Альцгеймера, высокая целеустремлённость снижала риск. Бесплатная альтернатива терапии: в отличие от препаратов (например, леканемаба), цель в жизни не имеет побочных эффектов и затрат. Универсальный эффект: защитный фактор работал одинаково для людей разных рас, профессий, уровней образования и вероисповеданий.

FAQ

— Что значит "цель в жизни" в исследовании?

Это субъективное ощущение направленности и смысла, измеряемое с помощью психологических опросников.

— Какие занятия могут придавать смысл?

Отношения с семьёй, работа или волонтёрство, духовные практики, личные цели и хобби, помощь другим людям.

— Может ли цель полностью предотвратить деменцию?

Нет, но она может снизить риск и отсрочить проявление симптомов.

— Почему эффект задержки всего 1,4 месяца?

Хотя цифра скромная, в сравнении с лекарственной терапией результат сопоставим, а стоимость и риски отсутствуют.

— Можно ли развить чувство цели?

Да. Цель формируется через осознанные действия: новые проекты, обучение, заботу о близких, участие в общественной жизни.

Советы для укрепления чувства цели

Поддерживайте социальные связи. Регулярное общение с семьёй и друзьями снижает риск изоляции и укрепляет психику. Занимайтесь волонтёрством или наставничеством. Помощь другим придаёт значимость повседневной жизни. Развивайте хобби. Искусство, спорт, садоводство или обучение новым навыкам — источник радости и устойчивости. Ставьте цели. Даже небольшие, но достижимые задачи создают чувство прогресса. Практикуйте духовность или рефлексию. Для кого-то это религия, для других — медитация или философские размышления.

Смысл жизни — это не абстракция, а реальный фактор здоровья мозга. Даже в условиях генетического риска или возраста наличие цели помогает отсрочить деменцию и сохранить когнитивные функции.