Когда звезда ест комету: ледяные миры за пределами Солнечной системы

Наука

Астрономы из Уорикского университета совместно с коллегами из Европы и США сделали прорывное открытие: они обнаружили химический состав замороженного, богатого водой фрагмента планетезимали, строительного блока планеты, который поглощается белым карликом за пределами нашей Солнечной системы.

Межзвёздная комета
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Межзвёздная комета

Это первое однозначное подтверждение того, что ледяные тела, несущие воду и летучие вещества, действительно существуют и за пределами нашей планетной семьи.

Контекст открытия

  • В Солнечной системе именно кометы и ледяные планетезимали сыграли ключевую роль в доставке воды на Землю.

  • В других системах подобные объекты также считаются необходимыми для зарождения жизни.

  • Однако обнаружить их напрямую почти невозможно: они малы, тусклы и требуют спектроскопического анализа.

Для исследования использовался космический телескоп "Хаббл", который в ультрафиолетовом диапазоне позволил изучить атмосферу белого карлика WD 1647+375.

Результаты оказались неожиданными: в атмосфере нашли "летучие" элементы — углерод, азот, серу и кислород, что является редкостью для подобных звёзд.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы / ограничения
Первое однозначное подтверждение аккреции ледяной планетезимали Мы видим лишь "моментальный снимок", процесс может длиться сотни тысяч лет
Указывает на существование богатых водой тел в других системах Трудности прямого наблюдения: данные получены косвенно через спектры
Подтверждает гипотезы о роли комет в распространении воды Пока не ясно, был ли объект "местным" или межзвёздным
Расширяет знания о составе экзопланетных систем Ограниченность инструментария: только ультрафиолетовое окно позволяет фиксировать такие элементы
Важный шаг для астробиологии: возможность жизни в других мирах Всего несколько подобных случаев обнаружены, статистика мала

Три ключевых факта

  1. Рекордное содержание азота: около 5% в аккрецируемом материале — самый высокий показатель, когда-либо найденный у белых карликов.

  2. Масштаб объекта: скорость аккреции (200 000 кг/с) указывает на минимум 3 км в диаметре, но реальный размер мог достигать 50 км (сравнимо с крупной кометой или фрагментом карликовой планеты).

  3. 64% воды: расчёты показывают, что объект был богат влагой и напоминал по составу тела из пояса Койпера, возможно, аналог Плутона или кометы Галлея.

FAQ

— Почему белые карлики помогают изучать другие миры?
Когда планетезимали падают на белый карлик, их материал "встраивается" в атмосферу звезды. По химическим "отпечаткам" можно восстановить состав уничтоженных тел.

— Чем важно открытие азота?
Азот — один из ключевых элементов для жизни. Его наличие в значительных количествах подтверждает, что ледяные тела за пределами Солнечной системы содержат важные для биосферы компоненты.

— Можно ли сказать, что там есть жизнь?
Нет. Это лишь косвенные свидетельства наличия строительных блоков, необходимых для жизни. До доказательств существования биосферы ещё очень далеко.

— Что уникального в WD 1647+375?
Это первый белый карлик с водородной атмосферой, у которого зафиксировано поглощение именно ледяной планетезимали.

Наличие воды, азота, углерода и кислорода в обнаруженных обломках укрепляет гипотезу о том, что условия для возникновения жизни могут формироваться в самых разных уголках Вселенной.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
