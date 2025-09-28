Когда звезда ест комету: ледяные миры за пределами Солнечной системы

Астрономы из Уорикского университета совместно с коллегами из Европы и США сделали прорывное открытие: они обнаружили химический состав замороженного, богатого водой фрагмента планетезимали, строительного блока планеты, который поглощается белым карликом за пределами нашей Солнечной системы.

Это первое однозначное подтверждение того, что ледяные тела, несущие воду и летучие вещества, действительно существуют и за пределами нашей планетной семьи.

Контекст открытия

В Солнечной системе именно кометы и ледяные планетезимали сыграли ключевую роль в доставке воды на Землю.

В других системах подобные объекты также считаются необходимыми для зарождения жизни.

Однако обнаружить их напрямую почти невозможно: они малы, тусклы и требуют спектроскопического анализа.

Для исследования использовался космический телескоп "Хаббл", который в ультрафиолетовом диапазоне позволил изучить атмосферу белого карлика WD 1647+375.

Результаты оказались неожиданными: в атмосфере нашли "летучие" элементы — углерод, азот, серу и кислород, что является редкостью для подобных звёзд.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы / ограничения Первое однозначное подтверждение аккреции ледяной планетезимали Мы видим лишь "моментальный снимок", процесс может длиться сотни тысяч лет Указывает на существование богатых водой тел в других системах Трудности прямого наблюдения: данные получены косвенно через спектры Подтверждает гипотезы о роли комет в распространении воды Пока не ясно, был ли объект "местным" или межзвёздным Расширяет знания о составе экзопланетных систем Ограниченность инструментария: только ультрафиолетовое окно позволяет фиксировать такие элементы Важный шаг для астробиологии: возможность жизни в других мирах Всего несколько подобных случаев обнаружены, статистика мала

Три ключевых факта

Рекордное содержание азота: около 5% в аккрецируемом материале — самый высокий показатель, когда-либо найденный у белых карликов. Масштаб объекта: скорость аккреции (200 000 кг/с) указывает на минимум 3 км в диаметре, но реальный размер мог достигать 50 км (сравнимо с крупной кометой или фрагментом карликовой планеты). 64% воды: расчёты показывают, что объект был богат влагой и напоминал по составу тела из пояса Койпера, возможно, аналог Плутона или кометы Галлея.

FAQ

— Почему белые карлики помогают изучать другие миры?

Когда планетезимали падают на белый карлик, их материал "встраивается" в атмосферу звезды. По химическим "отпечаткам" можно восстановить состав уничтоженных тел.

— Чем важно открытие азота?

Азот — один из ключевых элементов для жизни. Его наличие в значительных количествах подтверждает, что ледяные тела за пределами Солнечной системы содержат важные для биосферы компоненты.

— Можно ли сказать, что там есть жизнь?

Нет. Это лишь косвенные свидетельства наличия строительных блоков, необходимых для жизни. До доказательств существования биосферы ещё очень далеко.

— Что уникального в WD 1647+375?

Это первый белый карлик с водородной атмосферой, у которого зафиксировано поглощение именно ледяной планетезимали.

Наличие воды, азота, углерода и кислорода в обнаруженных обломках укрепляет гипотезу о том, что условия для возникновения жизни могут формироваться в самых разных уголках Вселенной.