Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автомойка создаёт иллюзию чистоты : какие режимы работают впустую
Дружба против настоящей страсти: как жена Влада Соколовского оправдала его измены Рите Дакоте
Один лишний градус — и мир подсаживается на сладкое: как ожирение становится эпидемией
Имя с ароматом сакуры: как кличка из Страны восходящего солнца меняет судьбу питомца
17 километров удовольствий: пляжи Адлера, которые превращают отдых в приключение
Ксения Собчак потратила 1,2 млрд рублей на квартиру в Москве: что за особняк и почему ремонт длился 2 года
Антиэйдж в ладонях: пошаговый лайфхак массажа, который оживляет лицо за недели
Андерсон манипулирует эмоциями в фильме Битва за битвой: как одна песня изменила героя ДиКаприо
Запёк в духовке — и ужин для всей семьи готов: медовые фрикадельки с рисом по-новому

Планета рискует сменить цвет: тревожные знаки в океанах — моря становятся зелёными на глазах

Наука

Когда мы смотрим на фотографии Земли из космоса, то видим знакомую картину — голубую планету с белыми облаками. Однако этот оттенок океанов не всегда был неизменным. Современные исследования показывают, что в разные эпохи моря выглядели совершенно иначе. И, как считают учёные, в будущем они могут вновь поменять цвет.

Зелёные океаны древней Земли
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зелёные океаны древней Земли

На протяжении миллиардов лет Земля переживала радикальные изменения. В древности атмосфера не содержала кислорода, а воды океана были мутными и тёмными. Ни рыб, ни кораллов, ни сложной экосистемы тогда не существовало. Цвет моря определяли химический состав, вулканическая активность и слабый солнечный свет.

Океан до появления кислорода

Исследования подтверждают: между 3,8 и 1,8 миллиарда лет назад океаны имели зеленоватый оттенок. Причиной стало огромное количество железа, поступающего в воду из вулканов и горных пород. Металл активно поглощал синий свет, поэтому моря казались зелёными.

Около 2,4 миллиарда лет назад произошёл переломный момент — так называемое Великое окисление. Первые цианобактерии начали выделять кислород, и это изменило химический баланс. Растворённое железо перестало доминировать, вода стала прозрачнее, и привычный нам синий свет вышел на первый план. Именно тогда океан приобрёл нынешний цвет.

Возможное будущее: от синего к фиолетовому

Современные учёные предупреждают: процессы, происходящие сегодня, могут снова изменить цвет морей. В некоторых районах планеты уже заметны фиолетовые оттенки. Это связано с ростом сернистых бактерий, которые используют пигменты для выживания в условиях низкого кислорода и избытка серы.

Подобные явления мы уже наблюдаем: "красные приливы" микроводорослей окрашивают прибрежные воды, а более половины мирового океана за последние 20 лет стал зеленее из-за разрастания фитопланктона. Всё это — индикаторы глобальных изменений в морских экосистемах.

Сравнение: цвета океана в разные эпохи

Эпоха Основной цвет Причина
3,8-1,8 млрд лет назад Зелёный Высокая концентрация железа
2,4 млрд лет назад — настоящее время Синий Великое окисление, прозрачность воды
Возможное будущее Фиолетовый или красный Рост сернистых бактерий, изменения климата

Советы: что может сделать человек

Сократить выбросы CO₂ - использование электромобилей, солнечных панелей, переход на зелёную энергетику.

Снизить загрязнение океана — меньше пластика, активное внедрение переработки.

Поддерживать устойчивое рыболовство — выбирать продукцию с маркировкой MSC.

Развивать экотуризм и поддерживать заповедные зоны.

Использовать бытовые фильтры для воды и экологичные моющие средства, чтобы уменьшить попадание химии в моря.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: чрезмерное использование пластика.

  • Последствие: гибель морских животных, микропластик в пище.

  • Альтернатива: биоразлагаемая упаковка, многоразовые контейнеры.

  • Ошибка: зависимость от угля и нефти.

  • Последствие: рост CO₂, подкисление океана.

  • Альтернатива: электромобили, ветряки, солнечные батареи.

  • Ошибка: неконтролируемый вылов рыбы.

  • Последствие: истощение ресурсов, исчезновение видов.

  • Альтернатива: сертифицированные морепродукты, аквакультура.

Если океан станет фиолетовым

Фиолетовый океан будет сигналом серьёзных биохимических изменений. Это не просто новая "картинка" для космических снимков, а отражение кризиса экосистемы. Снижение кислорода в воде угрожает кораллам, рыбам и всему продовольственному балансу человечества.

FAQ

Как выбрать экологичную бытовую химию?
Смотрите на маркировку "эко", отсутствие фосфатов и хлора. Такие средства меньше влияют на химический состав воды.

Сколько стоит переход на солнечные панели?
Для дома среднего размера — от 300-400 тысяч рублей, но окупаемость наступает через 7-10 лет.

Что лучше для экологии: гибрид или электромобиль?
Электромобиль экологичнее в долгосрочной перспективе, особенно при зарядке от возобновляемых источников.

Мифы и правда

  • Миф: цвет океана зависит только от глубины.

  • Правда: решающую роль играют химия и биология.

  • Миф: море всегда было синим.

  • Правда: большую часть истории оно было зелёным.

  • Миф: человек не влияет на цвет океана.

  • Правда: глобальное потепление и загрязнение уже меняют его оттенки.

3 интересных факта

  1. Красные приливы могут привести к временному закрытию пляжей из-за токсичности воды.
  2. Фитопланктон производит до 50% кислорода, которым мы дышим.
  3. На Иводзиме в Японии можно наблюдать современные аналоги древних океанов.

История океанов показывает, что их цвет напрямую связан с химическим и биологическим состоянием планеты. От зелёных вод прошлого до синего моря настоящего — изменения происходили всегда, и в будущем океаны могут вновь стать другими. Потенциальный фиолетовый оттенок будет не просто необычным зрелищем, а сигналом глубокого экологического кризиса. Чтобы сохранить привычный мир и его биоразнообразие, человечеству необходимо уже сейчас снижать вредное воздействие на климат и океанические экосистемы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Шоу-бизнес
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Наука и техника
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Черноморский флот поставил точку: 28 катеров ВСУ не достигли своей цели
Военные новости
Черноморский флот поставил точку: 28 катеров ВСУ не достигли своей цели
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Последние материалы
Дружба против настоящей страсти: как жена Влада Соколовского оправдала его измены Рите Дакоте
Один лишний градус — и мир подсаживается на сладкое: как ожирение становится эпидемией
Имя с ароматом сакуры: как кличка из Страны восходящего солнца меняет судьбу питомца
17 километров удовольствий: пляжи Адлера, которые превращают отдых в приключение
Ксения Собчак потратила 1,2 млрд рублей на квартиру в Москве: что за особняк и почему ремонт длился 2 года
Антиэйдж в ладонях: пошаговый лайфхак массажа, который оживляет лицо за недели
Андерсон манипулирует эмоциями в фильме Битва за битвой: как одна песня изменила героя ДиКаприо
Запёк в духовке — и ужин для всей семьи готов: медовые фрикадельки с рисом по-новому
Планета рискует сменить цвет: тревожные знаки в океанах — моря становятся зелёными на глазах
Немцы и японцы под китайской крышей: во Владивосток едут авто в два раза дешевле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.