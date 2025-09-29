Звезда сорвалась: Солнце выбросило энергию, которая может ударить по Земле неожиданным образом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:59
Наука

На Солнце снова произошло событие, которое заставило астрономов по-новому взглянуть на активность нашей звезды. 28 сентября была зафиксирована мощная вспышка, оказавшаяся крупнейшей за последние три месяца. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отнесли её к классу M6.4, что говорит о значительной силе выброса.

Солнечная вспышка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Солнечная вспышка

"Событие является крупнейшим с 19 июня текущего года. Все всплески активности, наблюдавшиеся после этой даты, проходили на более низком уровне", — отметили специалисты.

Солнечные вспышки

Солнечная вспышка — это внезапный выброс энергии в атмосфере Солнца, сопровождающийся мощным излучением в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазоне. Подобные процессы напрямую влияют на околоземное пространство и могут отражаться на работе спутников, радиосвязи и даже электрических сетей.

Астрономы классифицируют такие события по мощности:

  • класс C — слабые,
  • класс M — средние,
  • класс X — самые сильные и потенциально опасные.

Сентябрьская вспышка относится к средней категории, но всё равно значительно превышает уровень, наблюдавшийся в последние месяцы.

Сравнение классов вспышек

Класс вспышки Особенности Влияние на Землю
C Слабые выбросы Незаметны для техники и людей
M Средние Возможны сбои связи, полярные сияния
X Очень мощные Нарушения электросетей, навигации, спутников

Динамика активности

По наблюдениям специалистов, рост солнечной активности начался ещё вечером 27 сентября. Наутро она будто бы пошла на спад, что дало повод предположить — энергия иссякает. Однако уже через несколько часов Солнце преподнесло сюрприз: вспышка M6.4 показала, что процесс только набирает силу.

"Сегодня с утра активность снизилась, что даже создало впечатление, что запасы энергии на звезде исчерпываются, однако новый взрыв, заметно превысивший по силе предыдущие, поставил эту оценку под сомнение", — пояснили ученые.

Как зафиксировали вспышку

Наблюдения велись при помощи орбитальных обсерваторий NASA и наземных станций Российской академии наук. Фиксировались резкие всплески рентгеновского излучения, характерные для подобных явлений.

Современные приборы позволяют не только отслеживать момент выброса, но и прогнозировать его последствия для Земли.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к вспышкам

Обычному человеку сложно напрямую ощутить последствия, но есть рекомендации, которые могут быть полезны:

  1. Проверять прогнозы космической погоды на сайтах NASA или РАН.
  2. В период сильных вспышек ограничивать длительное использование радиосвязи и навигации в арктических районах.
  3. Людям с чувствительной сердечно-сосудистой системой советуют в такие дни избегать перегрузок.
  4. Для владельцев спутниковой техники — проводить профилактическую проверку оборудования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование прогнозов → неожиданные сбои связи → использование приложений с уведомлениями о космической погоде.
  • Отсутствие защиты спутников → повреждение электроники → установка радиационно-стойких компонентов.
  • Неподготовленность электросетей → риск аварий → внедрение систем аварийного отключения и стабилизаторов.

Нужно быть готовыми ко всему

Что будет, если произойдёт вспышка класса X, а не M? Тогда последствия окажутся заметнее: возможны отключения электричества на больших территориях, серьёзные сбои в работе GPS и спутниковых систем. Но такие вспышки случаются реже и отслеживаются заблаговременно.

FAQ

Как выбрать источник информации о солнечных вспышках?
Лучше пользоваться официальными ресурсами: NASA, NOAA, РАН. Там публикуются оперативные прогнозы.

Сколько стоит оборудование для наблюдений?
Домашние солнечные телескопы стоят от 50 тысяч рублей, но для серьёзных исследований применяются сложные обсерватории стоимостью в миллионы.

Что лучше: мобильное приложение или сайт?
Для оперативности удобнее приложения — они присылают уведомления. Но для анализа и графиков лучше сайты лабораторий.

Мифы и правда

  • Миф: солнечные вспышки напрямую вредят человеку.
    Правда: излучение почти полностью задерживается атмосферой, на здоровье напрямую не влияет.

  • Миф: вспышки случаются хаотично.
    Правда: они связаны с 11-летним циклом солнечной активности, и их можно прогнозировать.

  • Миф: крупная вспышка может уничтожить Землю.
    Правда: даже самые сильные события вызывают лишь временные сбои в техносфере.

3 интересных факта

  1. Самая мощная зафиксированная вспышка произошла в 2003 году и была отнесена к классу X45.
  2. Полярные сияния, вызванные вспышками, видели даже в Южной Европе.
  3. Некоторые современные авиакомпании корректируют маршруты полётов в Арктике во время сильных выбросов.

Солнечные вспышки — естественная часть жизни нашей звезды, и хотя они способны влиять на связь, энергетику и работу спутников, для человека на Земле они не несут прямой угрозы. Главное — понимать масштаб явления, пользоваться проверенными прогнозами космической погоды и помнить, что за каждым таким событием стоит не только риск, но и новые возможности для науки.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
