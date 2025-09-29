Звезда сорвалась: Солнце выбросило энергию, которая может ударить по Земле неожиданным образом

На Солнце снова произошло событие, которое заставило астрономов по-новому взглянуть на активность нашей звезды. 28 сентября была зафиксирована мощная вспышка, оказавшаяся крупнейшей за последние три месяца. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отнесли её к классу M6.4, что говорит о значительной силе выброса.
"Событие является крупнейшим с 19 июня текущего года. Все всплески активности, наблюдавшиеся после этой даты, проходили на более низком уровне", — отметили специалисты.
Солнечная вспышка — это внезапный выброс энергии в атмосфере Солнца, сопровождающийся мощным излучением в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазоне. Подобные процессы напрямую влияют на околоземное пространство и могут отражаться на работе спутников, радиосвязи и даже электрических сетей.
Астрономы классифицируют такие события по мощности:
Сентябрьская вспышка относится к средней категории, но всё равно значительно превышает уровень, наблюдавшийся в последние месяцы.
|Класс вспышки
|Особенности
|Влияние на Землю
|C
|Слабые выбросы
|Незаметны для техники и людей
|M
|Средние
|Возможны сбои связи, полярные сияния
|X
|Очень мощные
|Нарушения электросетей, навигации, спутников
По наблюдениям специалистов, рост солнечной активности начался ещё вечером 27 сентября. Наутро она будто бы пошла на спад, что дало повод предположить — энергия иссякает. Однако уже через несколько часов Солнце преподнесло сюрприз: вспышка M6.4 показала, что процесс только набирает силу.
"Сегодня с утра активность снизилась, что даже создало впечатление, что запасы энергии на звезде исчерпываются, однако новый взрыв, заметно превысивший по силе предыдущие, поставил эту оценку под сомнение", — пояснили ученые.
Наблюдения велись при помощи орбитальных обсерваторий NASA и наземных станций Российской академии наук. Фиксировались резкие всплески рентгеновского излучения, характерные для подобных явлений.
Современные приборы позволяют не только отслеживать момент выброса, но и прогнозировать его последствия для Земли.
Обычному человеку сложно напрямую ощутить последствия, но есть рекомендации, которые могут быть полезны:
Что будет, если произойдёт вспышка класса X, а не M? Тогда последствия окажутся заметнее: возможны отключения электричества на больших территориях, серьёзные сбои в работе GPS и спутниковых систем. Но такие вспышки случаются реже и отслеживаются заблаговременно.
Как выбрать источник информации о солнечных вспышках?
Лучше пользоваться официальными ресурсами: NASA, NOAA, РАН. Там публикуются оперативные прогнозы.
Сколько стоит оборудование для наблюдений?
Домашние солнечные телескопы стоят от 50 тысяч рублей, но для серьёзных исследований применяются сложные обсерватории стоимостью в миллионы.
Что лучше: мобильное приложение или сайт?
Для оперативности удобнее приложения — они присылают уведомления. Но для анализа и графиков лучше сайты лабораторий.
Миф: солнечные вспышки напрямую вредят человеку.
Правда: излучение почти полностью задерживается атмосферой, на здоровье напрямую не влияет.
Миф: вспышки случаются хаотично.
Правда: они связаны с 11-летним циклом солнечной активности, и их можно прогнозировать.
Миф: крупная вспышка может уничтожить Землю.
Правда: даже самые сильные события вызывают лишь временные сбои в техносфере.
Солнечные вспышки — естественная часть жизни нашей звезды, и хотя они способны влиять на связь, энергетику и работу спутников, для человека на Земле они не несут прямой угрозы. Главное — понимать масштаб явления, пользоваться проверенными прогнозами космической погоды и помнить, что за каждым таким событием стоит не только риск, но и новые возможности для науки.
