Древние цивилизации или игра природы? Загадка океанских монументов, что меняет историю

Океан кажется бескрайней синей пустыней, но это лишь иллюзия. В его глубинах скрыты загадки, которые до сих пор ставят учёных в тупик. Часть из них касается древних цивилизаций, другая — самой природы планеты. И чем больше мы изучаем морское дно, тем яснее понимаем: океан — это книга, где перевёрнуты ещё далеко не все страницы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Солнечные лучи в океане

Монумент Йонагуни — работа природы или людей

В 1986 году японский дайвер Кихачиро Аратаке случайно обнаружил у берегов острова Йонагуни странное сооружение. Оно выглядело так, будто огромные песчаниковые блоки аккуратно сложены в ступени и лестницы.

Часть исследователей уверена, что это геологическое образование. Но есть и те, кто считает его остатками древнего города, ушедшего под воду более 10 тысяч лет назад, когда уровень океана резко поднялся.

"Слишком правильные геометрические формы, чтобы быть случайностью. Мы видим следы человеческой работы", — отметил профессор Масааки Кимура.

Противники этой версии считают, что в сейсмоопасном регионе такие фигуры могли образоваться естественным путём. Компромисс звучит так: природа создала основу, а люди доработали.

Откуда взялась вода на Земле

Океаны занимают около 70% поверхности планеты. Но главный вопрос — откуда они появились? Есть две версии. Первая: вода всегда была частью Земли. Вторая: её занесли астероиды и кометы.

Современные исследования показывают, что химический состав земной воды похож на состав углеродистых хондритов — метеоритов. Это значит, что часть океанов могла быть подарком из космоса.

"Изотопный анализ показывает, что изотопное соотношение дейтерий/протий в земной воде совпадает с составом углеродистых хондритов, что указывает на внеземное происхождение значительной части океанической воды", — сказала геолог Мария Воробьёва.

Есть и более поразительная деталь: молекулы воды старше самой Земли. Они сформировались ещё до рождения Солнечной системы. Каждый наш глоток — это напиток из космоса.

Косатки против акул

У берегов Южной Африки рыбаки и учёные находили тела белых акул без печени. Это не случайность, а работа косаток. Они переворачивают акул на спину, вводят их в оцепенение и выдавливают печень, словно пасту из тюбика.

В 2024 году похожее поведение заметили и в Австралии. Исчезновение акул вызвало дисбаланс: выросла численность тюленей и других хищников, и вся пищевая цепочка изменилась.

"Мы наблюдали, как косатки применяют 'переворот-тоник' для оглушения акул перед выемкой печени — это поведенческая инновация, передающаяся в популяции через социальное обучение", — сказала д-р Астрид Шнайдер.

Учёные предполагают, что косатки устраняют конкурентов, а печень становится для них ценным бонусом.

Тайны морского дна

Сегодня в высоком разрешении картографировано лишь 26,1% океанского дна. Остальное остаётся на уровне схем.

"В основном мы лишь схематически видим дно по спутниковым данным, и это замедляет исследования биоразнообразия и ресурсов", — пояснил геолог Иван Петров.

Особое место занимает точка Немо — самая изолированная часть океана. До ближайших людей оттуда 2700 км. Парадоксально, но ближе всего к этой точке космонавты на МКС. Именно здесь сбрасывают вышедшие из строя космические аппараты.

На дне покоятся миллионы затонувших кораблей, залежи редкоземельных элементов и целый мир ещё не описанных существ.

Необъяснимые звуки океана

Океан — это огромный оркестр. Но многие его звуки до сих пор остаются загадкой.

Звук Upsweep слышен с 1991 года. Каждую весну и осень он звучит в районе между Новой Зеландией и Южной Америкой.

"Upsweep звучит как серия роящихся сгустков звуковых волн на частоте около 300 Гц, и его происхождение остаётся загадкой, поскольку геофизические и биологические гипотезы не объясняют сезонный характер сигнала", — пояснил профессор Джон Миллер.

В 2016 году в канадской Арктике охотники услышали другой звук — Ping. Даже военные пытались найти источник, но безуспешно.

Бонус-загадка: куда исчезает пластик

Каждый год в океаны попадает до 8 миллионов тонн пластика. Но на поверхности его почти нет.

"Пластик исчезает с поверхности океана не потому, что его нет, а потому, что он фрагментируется до микропластика и оседает в толще воды, образуя 'стресс-ледяные' слои, опасные для бесчелюстных и рыб", — считает биолог Кира Лоу.

Возможно, мы уже едим этот пластик вместе с рыбой.

Сравнение: что известно и что скрыто

Загадка Что мы знаем Чего не знаем Йонагуни Есть геологическое объяснение Был ли это город Вода на Земле Часть пришла из космоса Какая доля "местная" Косатки Убивают акул ради печени Истинная причина охоты Морское дно Картографировано 26,1% Что скрывает остальное Звуки океана Записаны уникальные сигналы Их происхождение

А что если…

А что если на дне океана действительно сохранились следы забытых цивилизаций? Или в его безмолвных глубинах скрываются новые источники лекарств? Тогда океан может стать не только загадкой, но и ключом к будущему человечества.

FAQ

Сколько океанов остаётся неизученными?

Более 70% морского дна пока не имеют детальных карт.

Зачем косатки охотятся на акул?

Основная версия — устранение конкурентов.

Куда исчезает пластик?

Он распадается на микрочастицы и опускается в толщу воды.

Мифы и правда

Миф: океан уже хорошо изучен.

Правда: мы знаем рельеф Марса лучше, чем дно Земли.

Миф: пластиковые отходы плавают только на поверхности.

Правда: большая часть уходит в толщу воды.

Миф: звуки океана всегда можно объяснить природой.

Правда: многие записи до сих пор остаются без ответа.

3 интересных факта

В океане растворено около 20 миллионов тонн золота. В точке Немо космонавты на орбите ближе к людям, чем корабли в море. Океанские молекулы воды старше Земли.

Исторический контекст

Около 10 тысяч лет назад океан поднялся на 120 метров, затопив огромные территории.

В его глубинах покоятся корабли Хубилай-хана и суда Второй мировой войны.

С 1991 года учёные фиксируют таинственные подводные звуки, которые так и не объяснены.