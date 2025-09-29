Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Золотая армия весны: тюльпаны оживают только на правильно подготовленной земле
Забытые гиганты: в Курской области нашли зуб чудовища, что когда-то властвовало в океане
Как распознать поддельные подушки безопасности и защитить себя
Небесная угроза: астероид-убийца несется к Луне – хватит ли времени на спасение
Этот прорыв ждали десятилетия: болезнь Гентингтона отступает под натиском науки
Роковая ошибка Tesla: почему рабочий стал жертвой робота и требует компенсацию
Нейробиолог бьет тревогу: вот что смартфон делает с вашим мозгом по утрам
Миф о кошачьей улыбке рухнул: владельцы годами неправильно понимали своих питомцев
Тайный враг в стакане: как обычный милкшейк крадёт здоровье мозга

Ингаляторы два в одном помогают детям лучше справляться с астмой

5:15
Наука

Врачи всё чаще говорят о том, что комбинированные ингаляторы, объединяющие немедленное облегчение и профилактику, могут стать самым надёжным вариантом лечения астмы для детей младшего возраста. Новые данные подтверждают: такой подход почти вдвое снижает количество приступов.

Ингалятор при астме
Фото: flickr.com by NIAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ингалятор при астме

Что показало исследование

Команда учёных из Новой Зеландии наблюдала за 360 детьми. Одни получали стандартный ингалятор с сальбутамолом, другие — комбинацию будесонида и формотерола. Результат оказался на стороне второго варианта: дети испытывали меньше обострений, а общее количество приступов астмы заметно сократилось.

"Конечно, если бы у моего ребёнка была астма, я бы назначил ему эту комбинацию", — сказал член исследовательской группы Энди Буш.

Как лечили раньше

До появления комбинированных решений детям обычно назначали два ингалятора. Первый — "облегчающий", содержащий сальбутамол, быстро расслабляющий дыхательные пути, но действующий всего 3-4 часа. Второй — "превентор", включающий стероид, например флутиказон, который снижает воспаление. Его приходилось использовать строго по расписанию, чтобы добиться эффекта.

Такой режим требовал дисциплины, и многие маленькие пациенты или их родители допускали пропуски, что снижало эффективность лечения.

Почему комбинация лучше

Будесонид-формотерол сочетает оба механизма: формотерол расширяет дыхательные пути, а будесонид снижает воспаление. Главное преимущество — возможность использовать ингалятор по мере необходимости, регулируя дозу в зависимости от состояния ребёнка. Это снижает общий объём стероидов, попадающих в организм.

 

Сравнение методов лечения астмы у детей

Подход Что включает Как действует Недостатки Преимущества
Старое лечение Два ингалятора: • «облегчающий» (сальбутамол) • «превентор» (стероид, напр. флутиказон) Сальбутамол быстро расслабляет дыхательные пути на 3–4 часа. Стероид снижает воспаление, но требует регулярного применения. • Два прибора вместо одного • Сложность соблюдения режима • Риск пропуска доз • Большая общая доза стероидов Проверенная схема, доступность препаратов
Комбинированный ингалятор Один прибор: будесонид + формотерол Формотерол расширяет дыхательные пути до 12 часов, будесонид уменьшает воспаление. Работает и как «облегчение», и как «профилактика». Требует обновления рекомендаций и доверия врачей • Один прибор вместо двух • Гибкая дозировка «по необходимости» • Вдвое меньше приступов • Меньшая суммарная доза стероидов • Простота применения

Вопросы безопасности

Были опасения, что регулярное вдыхание стероидов замедлит рост детей. Однако исследование, проведённое в течение года, не выявило негативного влияния на развитие. Напротив, сокращение количества тяжёлых приступов уменьшило потребность в таблетках и вдвое снизило риск перехода на двухразовое ежедневное лечение.

 

Советы родителям: как правильно пользоваться комбинированным ингалятором

  1. Проверьте технику вдоха
    Убедитесь, что ребёнок делает медленный и глубокий вдох во время нажатия. Неправильное использование снижает эффективность лекарства.

  2. Используйте спейсер
    Для маленьких детей лучше применять ингалятор вместе со спейсером (камерой-насадкой). Он помогает лекарству попасть прямо в лёгкие, а не осесть в горле.

  3. Следите за частотой применения
    Комбинированный ингалятор можно использовать «по необходимости», но фиксируйте количество доз в день. Если они становятся слишком частыми, обсудите это с врачом.

  4. Регулярно проверяйте дозометр
    Современные ингаляторы показывают оставшееся количество доз. Следите, чтобы прибор не закончился внезапно.

  5. Обсудите с врачом план действий
    Попросите педиатра составить «план самопомощи»: что делать при лёгких симптомах, а когда обращаться за медицинской помощью.

  6. Храните ингалятор под рукой
    Родителям стоит держать прибор не только дома, но и в школьном рюкзаке ребёнка или у воспитателей в детском саду.

  7. Не бойтесь стероидного компонента
    В исследованиях не выявлено влияния на рост детей. Важно помнить: польза от контроля астмы превышает потенциальные риски.

Что дальше

На международном уровне комбинированные ингаляторы уже признаны стандартом для подростков и взрослых. Теперь результаты новозеландского исследования ставят вопрос: нужно ли включить их в рекомендации для детей младшего возраста. Решение за национальными экспертами, но клиническая практика уже показывает — метод работает.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Сейчас читают
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Новости спорта
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Наука и техника
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Популярное
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов

Можно ли сладкое оставить в рационе при похудении? Разбираем пастилу, зефир и другие десерты, которые не навредят фигуре.

Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Последние материалы
Детство без боли: Швейцария встала на защиту детей – что теперь под запретом
Лисий образ, кошачье сердце: питомец, которого не спутать ни с кем
Дизайнерский автопилот для интерьера: эта формула наведёт порядок в любой комнате
Обманите время: откройте для себя 4 метода, которые заставят вашу кожу молодеть с каждым днем
На поле сражения родился символ: буханка из пепла стала легендой национальной кухни
Школы тут ни при чём: кто должен адаптировать детей мигрантов на самом деле
Тропы, что ведут в другой мир: маршруты Ленобласти, которые стоит пройти этой осенью
Бутылка из кладовки работает лучше краски: секрет сияющей седины без лишних трат
Деньги как инструмент власти: чему нас учат древние счётные палочки
Пенсии повысят раньше срока: ощутимая прибавка придёт уже в январе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.