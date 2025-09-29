Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот прорыв ждали десятилетия: болезнь Гентингтона отступает под натиском науки
Роковая ошибка Tesla: почему рабочий стал жертвой робота и требует компенсацию
Ингаляторы два в одном помогают детям лучше справляться с астмой
Нейробиолог бьет тревогу: вот что смартфон делает с вашим мозгом по утрам
Миф о кошачьей улыбке рухнул: владельцы годами неправильно понимали своих питомцев
Тайный враг в стакане: как обычный милкшейк крадёт здоровье мозга
Степанова о разводе Дибровых: зачем Полина идёт на интервью и что скрывают звёзды Рублёвки
Ходьба – не просто прогулка: раскрыт секрет похудения для женщин после 50
Седина в 20 лет стала нормой: почему этот признак старения больше не зависит от возраста

Деньги как инструмент власти: чему нас учат древние счётные палочки

6:01
Наука

История денег часто представляется как простая эволюция: сначала люди обменивались товарами, затем появились монеты, позже — бумажные купюры, а в наше время — банковские карты и цифровые балансы. Однако новое исследование профессора антропологии Университета Олбани Роберта М. Розенсвига, которое опубликовано в последнем номере Journal of Economic, показывает: привычная схема далека от истины.

Четыре женщины продают продукты питания — зерно, овощи и фрукты
Фото: commons.wikimedia by Shiva Dayal Lal, born 1815 - died 1884 (artist), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Четыре женщины продают продукты питания — зерно, овощи и фрукты

Уроки, которые дают древние деревянные и костяные счётные палочки, помогают понять современную природу государственных денег и показывают, что официальная экономическая теория упрощает прошлое.

"Исторические данные свидетельствуют о том, что бартер не предшествовал появлению денег как средства обмена", — сказал профессор антропологии Роберт М. Розенсвиг.

Почему бартер — не начало пути

Традиционная версия, закреплённая в учебниках, утверждает: люди обменивались продуктами, пока не возникла потребность в универсальном эквиваленте. В этом качестве использовались соль, золото, раковины. Но антропологические данные говорят иное. Бартер никогда не был устойчивой доденежной системой. Он возникал только как временный инструмент — например, когда официальной валюты становилось мало или при разовом обмене с чужаками.

Розенсвиг показывает, что фундаментом экономики были вовсе не свободные сделки между людьми, а государственные системы учёта налогов и дани. Счётные палочки, появившиеся в Англии, Китае и у майя независимо друг от друга, использовались чиновниками как надёжный способ фиксации обязательств.

Таблица "Сравнение" трёх цивилизаций

Цивилизация Материал и метод Назначение Пример
Англия Ореховые палочки, XIV век Учёт налогов и долгов Палка с записью займа Вильгельму III на 1,2 млн фунтов
Китай Бамбуковые таблички, III в. до н. э. Учёт поставок зерна, шёлка, монет Упоминание у Марко Поло в XIII веке
Майя Костяные палочки (600-900 гг.) Учёт дани (кукуруза, ткань, труд) Находки в захоронениях и сценах двора

Советы шаг за шагом: как понять деньги через историю

  1. Изучите археологические находки: они показывают, что деньги связаны с политикой и налогами.

  2. Сравните разные культуры — от Европы до Америки. Независимые совпадения указывают на общую логику.

  3. Рассмотрите современные аналоги: государственные облигации, цифровые реестры и налогообложение — это прямые наследники счётных палочек.

  4. Помните: деньги — это учёт, а не только средство обмена.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать деньги исключительно товаром (золото, серебро).

  • Последствие: иллюзия, что государство ограничено так же, как семья с бюджетом.

  • Альтернатива: рассматривать деньги как систему учёта, где ключ — политическая власть и контроль за инфляцией.

А что если…

А что если признать, что деньги — это прежде всего инструмент государства? Тогда разговор о жёсткой экономии и "жизни не по средствам" в госфинансах окажется мифом. Правительства могут тратить, а уже потом регулировать налоги и эмиссию. Это открывает новые горизонты для социальной политики — от поддержки работников в кризис до инвестиций в инфраструктуру.

Таблица "Плюсы и минусы" государственного взгляда на деньги

Плюсы Минусы
Гибкость бюджета и возможность стимулировать экономику Риск инфляции при чрезмерных тратах
Возможность помогать обществу в кризис Требуется сильный контроль за эмиссией
Историческая поддержка концепции Политические споры о "границах" расходов

FAQ

Как выбрать верное понимание денег?
Сравнивайте теории с историческими фактами. Если версия о бартере не подтверждается, лучше полагаться на данные археологии и антропологии.

Сколько стоит внедрение новых подходов к финансам?
Не столько деньги, сколько политическая воля. Пересмотр фискальной политики требует изменения приоритетов, а не только ресурсов.

Что лучше — товарные деньги или государственные?
История показывает, что устойчивее работают системы, основанные на власти и учёте, а не на товарном дефиците.

Мифы и правда

  • Миф: деньги появились из бартерных сделок.

  • Правда: деньги возникли как инструмент учёта налогов и долгов.

  • Миф: государство должно "жить по средствам", как семья.

  • Правда: суверенное государство с собственной валютой тратит, а потом собирает налоги.

  • Миф: деньги всегда были универсальным средством обмена.

  • Правда: в разных культурах они выполняли функции дани, долга и символа власти.

3 интересных факта

• В Англии сгоревшие в XIX веке счётные палочки стали причиной пожара в здании парламента.
• Китайские таблички были настолько прочны, что их почти невозможно было подделать.
• У майя счётные палочки находят в царских гробницах наряду с предметами ритуальной власти.

Исторический контекст

  1. III век до н. э. — первые китайские таблички для учёта зерна и шёлка.

  2. Средневековая Европа — массовое использование счётных палочек для налогов.

  3. Поздний классический период майя — символика дани и подчинения.

  4. XIII век — описание практики Марко Поло.

  5. XIX век — окончательный отказ Англии от палочек и переход к бумагам.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Сейчас читают
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Авто
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Популярное
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов

Можно ли сладкое оставить в рационе при похудении? Разбираем пастилу, зефир и другие десерты, которые не навредят фигуре.

Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Последние материалы
Детство без боли: Швейцария встала на защиту детей – что теперь под запретом
Лисий образ, кошачье сердце: питомец, которого не спутать ни с кем
Дизайнерский автопилот для интерьера: эта формула наведёт порядок в любой комнате
Обманите время: откройте для себя 4 метода, которые заставят вашу кожу молодеть с каждым днем
На поле сражения родился символ: буханка из пепла стала легендой национальной кухни
Школы тут ни при чём: кто должен адаптировать детей мигрантов на самом деле
Тропы, что ведут в другой мир: маршруты Ленобласти, которые стоит пройти этой осенью
Бутылка из кладовки работает лучше краски: секрет сияющей седины без лишних трат
Деньги как инструмент власти: чему нас учат древние счётные палочки
Пенсии повысят раньше срока: ощутимая прибавка придёт уже в январе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.