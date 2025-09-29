Деньги как инструмент власти: чему нас учат древние счётные палочки

История денег часто представляется как простая эволюция: сначала люди обменивались товарами, затем появились монеты, позже — бумажные купюры, а в наше время — банковские карты и цифровые балансы. Однако новое исследование профессора антропологии Университета Олбани Роберта М. Розенсвига, которое опубликовано в последнем номере Journal of Economic, показывает: привычная схема далека от истины.
Уроки, которые дают древние деревянные и костяные счётные палочки, помогают понять современную природу государственных денег и показывают, что официальная экономическая теория упрощает прошлое.
"Исторические данные свидетельствуют о том, что бартер не предшествовал появлению денег как средства обмена", — сказал профессор антропологии Роберт М. Розенсвиг.
Традиционная версия, закреплённая в учебниках, утверждает: люди обменивались продуктами, пока не возникла потребность в универсальном эквиваленте. В этом качестве использовались соль, золото, раковины. Но антропологические данные говорят иное. Бартер никогда не был устойчивой доденежной системой. Он возникал только как временный инструмент — например, когда официальной валюты становилось мало или при разовом обмене с чужаками.
Розенсвиг показывает, что фундаментом экономики были вовсе не свободные сделки между людьми, а государственные системы учёта налогов и дани. Счётные палочки, появившиеся в Англии, Китае и у майя независимо друг от друга, использовались чиновниками как надёжный способ фиксации обязательств.
|Цивилизация
|Материал и метод
|Назначение
|Пример
|Англия
|Ореховые палочки, XIV век
|Учёт налогов и долгов
|Палка с записью займа Вильгельму III на 1,2 млн фунтов
|Китай
|Бамбуковые таблички, III в. до н. э.
|Учёт поставок зерна, шёлка, монет
|Упоминание у Марко Поло в XIII веке
|Майя
|Костяные палочки (600-900 гг.)
|Учёт дани (кукуруза, ткань, труд)
|Находки в захоронениях и сценах двора
Изучите археологические находки: они показывают, что деньги связаны с политикой и налогами.
Сравните разные культуры — от Европы до Америки. Независимые совпадения указывают на общую логику.
Рассмотрите современные аналоги: государственные облигации, цифровые реестры и налогообложение — это прямые наследники счётных палочек.
Помните: деньги — это учёт, а не только средство обмена.
Ошибка: считать деньги исключительно товаром (золото, серебро).
Последствие: иллюзия, что государство ограничено так же, как семья с бюджетом.
Альтернатива: рассматривать деньги как систему учёта, где ключ — политическая власть и контроль за инфляцией.
А что если признать, что деньги — это прежде всего инструмент государства? Тогда разговор о жёсткой экономии и "жизни не по средствам" в госфинансах окажется мифом. Правительства могут тратить, а уже потом регулировать налоги и эмиссию. Это открывает новые горизонты для социальной политики — от поддержки работников в кризис до инвестиций в инфраструктуру.
|Плюсы
|Минусы
|Гибкость бюджета и возможность стимулировать экономику
|Риск инфляции при чрезмерных тратах
|Возможность помогать обществу в кризис
|Требуется сильный контроль за эмиссией
|Историческая поддержка концепции
|Политические споры о "границах" расходов
Как выбрать верное понимание денег?
Сравнивайте теории с историческими фактами. Если версия о бартере не подтверждается, лучше полагаться на данные археологии и антропологии.
Сколько стоит внедрение новых подходов к финансам?
Не столько деньги, сколько политическая воля. Пересмотр фискальной политики требует изменения приоритетов, а не только ресурсов.
Что лучше — товарные деньги или государственные?
История показывает, что устойчивее работают системы, основанные на власти и учёте, а не на товарном дефиците.
Миф: деньги появились из бартерных сделок.
Правда: деньги возникли как инструмент учёта налогов и долгов.
Миф: государство должно "жить по средствам", как семья.
Правда: суверенное государство с собственной валютой тратит, а потом собирает налоги.
Миф: деньги всегда были универсальным средством обмена.
Правда: в разных культурах они выполняли функции дани, долга и символа власти.
• В Англии сгоревшие в XIX веке счётные палочки стали причиной пожара в здании парламента.
• Китайские таблички были настолько прочны, что их почти невозможно было подделать.
• У майя счётные палочки находят в царских гробницах наряду с предметами ритуальной власти.
III век до н. э. — первые китайские таблички для учёта зерна и шёлка.
Средневековая Европа — массовое использование счётных палочек для налогов.
Поздний классический период майя — символика дани и подчинения.
XIII век — описание практики Марко Поло.
XIX век — окончательный отказ Англии от палочек и переход к бумагам.
