Пророчество морских глубин: найдена связь между затонувшим портом и гробницей Клеопатры

В сентябре 2025 года египетские власти объявили об открытии затонувшего порта у побережья страны. По мнению исследователей, это может не только расширить знания о древней морской деятельности Египта, но и приблизить к разгадке одной из величайших археологических загадок — местонахождения гробницы Клеопатры VII.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free for commercial use затонувший порт

Команда под руководством археологини Кэтлин Мартинес и океанографа Боба Балларда, известных по сотрудничеству с National Geographic, обнаружила под водой колонны, каменные плиты, амфоры и якоря, относящиеся к эпохе последней царицы Египта. Эти находки связали с храмом Тапосирис Магна, где Мартинес уже два десятилетия ведёт раскопки в поисках захоронения Клеопатры.

Открытие затонувшего порта

Исследователи нашли подводный комплекс, к которому вёл туннель длиной 1305 метров, начинавшийся у храма Тапосирис Магна. Под водой были зафиксированы:

колонны высотой до 6 метров,

полированные каменные плиты,

блоки,

амфоры для хранения,

корабельные якоря.

"Я никогда не видел ничего подобного. Это явно рукотворное сооружение", — отметил Баллард.

По его мнению, порт использовался как внутренняя гавань и мог быть важным узлом торговых и религиозных связей.

Почему это важно для поисков гробницы Клеопатры

Мартинес убеждена, что тело царицы было перевезено через этот порт и захоронено поблизости, в храме, посвящённом богине Исиде. Её гипотеза базируется на нескольких находках:

закладной плите с упоминанием Исиды (2005 год),

сотнях бронзовых монет с изображением Клеопатры,

длинном туннеле под храмом, ведущем к морю,

статуэтках и артефактах, относящихся к I веку до н. э.

Хотя многие археологи скептически относятся к этой версии, сама Мартинес уверена: "Открытие гробницы Клеопатры станет одним из величайших открытий века".

Исторический контекст

Клеопатра VII (69-30 гг. до н. э.):

последняя царица Египта,

взошла на престол в 18 лет,

известна союзами с Юлием Цезарем и Марком Антонием,

погибла после поражения от Октавиана (будущего императора Августа).

Римляне уничтожили многие изображения Клеопатры, поэтому до наших дней дошло всего несколько её статуй. Обнаружение её гробницы могло бы дать ответы на вопросы о внешности и личности царицы.

FAQ

Вопрос: Почему Клеопатру ищут именно в Тапосирис Магна?

Ответ: Этот храм был связан с богиней Исидой, с которой Клеопатра отождествляла себя.

Вопрос: Как найденный порт связан с гробницей?

Ответ: По гипотезе, тело царицы после смерти перевезли через подземный туннель к морю и захоронили неподалёку.

Вопрос: Какие артефакты уже найдены?

Ответ: Монеты с изображением Клеопатры, статуи, керамика, кольцо с посвящением богине Хатхор, амулеты.

Вопрос: Есть ли подтверждение версии о гибели Клеопатры от укуса аспида?

Ответ: Нет, это легенда. Некоторые исследователи считают, что она могла умереть от отравления.

Три факта об открытии

Туннель под храмом Тапосирис Магна имеет длину более 1,3 км и ведёт прямо к морю. Под водой найдены якоря и амфоры, что указывает на существование гавани, о которой не упоминали древние источники. На территории храма обнаружены более 300 монет с изображением Клеопатры, подтверждающих её связь с этим местом.

Мифы и реальность

Миф 1: Гробница Клеопатры давно найдена, но скрыта от публики.

Реальность: На сегодняшний день ни одно место не признано официальным захоронением царицы.

Миф 2: Все учёные согласны с гипотезой Мартинес.

Реальность: Её теория остаётся спорной, и многие специалисты сомневаются в связях между Тапосирис Магна и гробницей Клеопатры.

Миф 3: Клеопатра покончила с собой исключительно укусом змеи.

Реальность: Это наиболее популярная версия, но существуют гипотезы об отравлении или других причинах смерти.

Доказательств пока недостаточно, но находки усиливают интерес к Тапосирис Магна и поддерживают веру в то, что одна из самых захватывающих археологических загадок может быть решена уже в ближайшие годы.