Это на замену: как современная медицина стирает границы возможного

2:56
Наука

Мэри Роуч в книге "Тебя можно заменить: приключения в мире анатомии человека" отмечает: чудо современной медицины заключается не в том, что нас превращают в киборгов, а в том, что врачи возвращают людям возможность дышать, ходить, любить и жить.

Операция по пересадке печени ребёнку
Фото: https://t.me/RDKBofficial by официальный канал РДКБ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Операция по пересадке печени ребёнку

Технологии, меняющие медицину

"Сердце в коробке"

В лабораториях Мичиганского университета донорские сердца поддерживаются в жизнеспособном состоянии до 12 часов (против прежних 4). Это увеличивает шанс успешной пересадки и спасает больше жизней.

Ксенотрансплантация

Первые пересадки уже проведены. В 2022 году 57-летний Дэвид Беннет-старший прожил два месяца со свиным сердцем.

Альтернативные источники 

  • Кожа рыбы: используется как перевязочный материал при ожогах, снижает риск инфекции и ускоряет заживление.

  • 3D-печать органов: пока эксперименты, но перспектива сократить очереди на трансплантацию.

  • Протезы нового поколения: управляемые сигналами мозга, иногда даже более функциональные, чем природные конечности.

Преимущества и недостатки прогресса

Преимущества

Плюсы Описание
Спасение жизней Новые технологии увеличивают число успешных трансплантаций.
Увеличение шансов пациентов Сердце "в тепле" в два раза чаще доходит до реципиента живым.
Расширение возможностей Кожа рыб, 3D-печать и роботизированные протезы открывают новые горизонты.
Восстановление функций Пациенты возвращаются к нормальной жизни, а не становятся "киборгами".

Недостатки

Минусы Описание
Этические вопросы Использование животных органов вызывает споры.
Ограниченная эффективность Не все пересадки приживаются (свиные сердца, кожа рыб).
Высокая стоимость Некоторые материалы обходятся в десятки раз дороже синтетических.
Риски осложнений Иммунное отторжение и инфекции остаются главными угрозами.

FAQ

Вопрос: Когда ксенотрансплантация станет массовой?
Ответ: Эксперты прогнозируют, что в течение 10 лет пересадки свиных органов станут обычной практикой, но пока они на стадии клинических испытаний.

Вопрос: Можно ли уже напечатать орган на 3D-принтере?
Ответ: Полноценные органы пока не используются в медицине, но ткани для исследований и тестов создаются успешно.

Вопрос: Означает ли это, что скоро люди будут жить вечно?
Ответ: Нет. Цель технологий — не бессмертие, а продление жизни и её качества.

Да, прогресс "спотыкается", как пишет Мэри Роуч. Но каждый шаг — это ещё один шанс для пациента вернуться домой, к семье и к простой радости жить.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
